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जंग खत्म करने के लिए ईरान ने बढ़ाया कदम! पाकिस्तान के साथ नई रूपरेखा पर होगी चर्चा

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2026 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (बीच में) का स्वागत करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार (दाएं से दूसरे) और आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर (बाएं से तीसरे). ( Pakistan Ministry of Foreign Affairs via AP )

By AFP 5 Min Read