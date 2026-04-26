जंग खत्म करने के लिए ईरान ने बढ़ाया कदम! पाकिस्तान के साथ नई रूपरेखा पर होगी चर्चा

जंग खत्म करने के लिए ईरान ने बढ़ाया कदम! पाकिस्तान के साथ नई रूपरेखा पर होगी चर्चा
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- अब गेंद ईरान के पाले में है, "यदि वे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बस कॉल करने की जरूरत है!"
By AFP
Published : April 26, 2026 at 8:37 PM IST
इस्लामाबादः इरानी समाचार एजेंसी 'इसना' (ISNA) के अनुसार, विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ फिर से बैठक करेंगे ताकि "युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते की रूपरेखा पर इरान के रुख और विचारों" से उन्हें अवगत कराया जा सके. विदेश मंत्री इससे ठीक एक दिन पहले शनिवार को भी इस्लामाबाद में थे, जहां से वे ओमान चले गए थे.
'इसना' के मुताबिक, अन्य इरानी दूत "युद्ध विराम से जुड़े मुद्दों पर जरूरी निर्देश और सलाह लेने के लिए" वापस तेहरान लौट गए थे.
शनिवार को इस्लामाबाद में हुई इरान-पाकिस्तान बैठक से पहले व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर आगे की बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे.
लेकिन बाद में ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज़' को बताया कि उन्होंने यह यात्रा रद्द कर दी है. उन्होंने कहा कि "बिना किसी ठोस बात के चर्चा के लिए बैठे रहने" का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने तेहरान (इरान) के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन यह भी जोड़ा कि उनके फैसले के कुछ ही मिनटों के भीतर इरान ने अपने प्रस्ताव में बदलाव किया.
🇮🇷 🇺🇸 🇮🇱 🇵🇰 Iran's foreign minister was due to return to Pakistan on Sunday as international mediators try to keep peace talks on track despite US President Donald Trump calling off his envoys' planned trip ➡️ https://t.co/9VOZw7rcuH pic.twitter.com/mSKjAh4gk0— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2026
उन्होंने विस्तार से जानकारी दिए बिना पत्रकारों को बताया, "उन्होंने हमें जो दस्तावेज दिया था, वह और बेहतर होना चाहिए था. और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही मैंने यात्रा रद्द की, उसके 10 मिनट के भीतर हमें एक नया दस्तावेज मिला जो पहले से काफी बेहतर था."
जब अलग से यह पूछा गया कि क्या यात्रा रोकने का मतलब फिर से युद्ध जैसी स्थिति की शुरुआत है, तो ट्रंप ने कहा, "नहीं, इसका मतलब वह नहीं है. हमने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है."
बाद में, वॉशिंगटन में 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन' के रात्रिभोज के दौरान एक बंदूकधारी की गिरफ्तारी के बाद, ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस घटना का ईरान से कोई संबंध है, लेकिन यह उन्हें "युद्ध जीतने" से नहीं रोक पाएगा.
शनिवार को अराघची ने मस्कट (ओमान) जाने से पहले मुख्य मध्यस्थ और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की. इस्लामाबाद में बातचीत के बाद उनके मॉस्को (रूस) जाने की उम्मीद है.
अराघची ने अपनी शुरुआती पाकिस्तान यात्रा को "काफी सफल" बताया, लेकिन वॉशिंगटन (अमेरिका) के इरादों पर संदेह जताया. उन्होंने कहा, "अभी यह देखना बाकी है कि क्या अमेरिका वास्तव में कूटनीति को लेकर गंभीर है."
हॉर्मुज की नाकेबंदी और गहरी हुई
युद्ध खत्म करने का दबाव और बढ़ गया है क्योंकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), जो तेल और गैस की आपूर्ति का एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है अभी भी बंद है.
ईरान के शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उनका नाकेबंदी हटाने का कोई इरादा नहीं है. इस नाकेबंदी ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाज़ारों में उथल-पुथल मचा दी है. गार्ड्स ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर कहा, "हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखना और अमेरिका व क्षेत्र में व्हाइट हाउस के समर्थकों पर अपने डर का प्रभाव बनाए रखना, इस्लामिक ईरान की अंतिम और पक्की रणनीति है."
जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है. सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की लगातार "नाकेबंदी और समुद्री डकैती" का कड़ा जवाब दिया जाएगा.
इजराइल का लेबनान पर हमला
लेबनान मोर्चे पर, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह पर हमलों का आदेश दिया. उन्होंने ईरान समर्थित इस समूह पर इसी सप्ताह बढ़ाए गए संघर्ष विराम (ceasefire) के उल्लंघन का आरोप लगाया.
लेबनान की सरकारी मीडिया के अनुसार, दक्षिण में कम से कम चार स्थानों पर इजराइली हमले हुए. इजराइली सेना ने कहा कि उसने "हथियारों से लदी गाड़ी" में जा रहे हिज़्बुल्लाह के तीन लड़ाकों को मार गिराया, साथ ही एक मोटरसाइकिल सवार और समूह के दो अन्य सशस्त्र सदस्यों को भी खत्म कर दिया.
ट्रंप ने गुरुवार को तीन सप्ताह के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने की घोषणा की थी और इज़राइली व लेबनानी दूतों से मुलाकात के बाद शांति की उम्मीद जताई थी. हालांकि, हिज़्बुल्लाह के संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद ने लेबनान से बातचीत से हटने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि किसी भी समझौते में राष्ट्रीय सहमति की कमी होगी.
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