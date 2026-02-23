ETV Bharat / international

कौन था ड्रग माफिया जिसकी मौत के बाद देश भर में फैल गई हिंसा, भारतीय दूतावास को जारी करनी पड़ी एडवायजरी

एल मेनचो मेक्सिको के सबसे तेजी से बढ़ते आपराधिक नेटवर्कों में से एक का सरगना था. यह नेटवर्क अमेरिका में फेंटानिल, मेथम्फेटामाइन और कोकीन की तस्करी करने और इसे चुनौती देने वाले सरकारी अधिकारियों पर बेखौफ हमले करने के लिए कुख्यात था . जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली और तेजी से बढ़ते आपराधिक संगठनों में से एक है और इसने लगभग 2009 में काम करना शुरू किया था. मेक्सिको की सेना द्वारा उसे पकड़ने के प्रयास के दौरान उसके गृह राज्य जलिस्को में हुई गोलीबारी में उसकी मौत हो गई.

दूतावास ने सुरक्षा निर्देश भी जारी किए हैं. इसमें कहा गया है, "कानून प्रवर्तन गतिविधियों वाले क्षेत्रों से बचें. अपने आस-पास के वातावरण के प्रति सतर्क रहें. सुरक्षित स्थान पर शरण लें और शरणस्थल से बाहर अनावश्यक आवाजाही कम करें. नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखें. स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और आपात स्थिति में 911 पर कॉल करें. भीड़भाड़ से बचें."

जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल का नेता नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंटेस, जिसे एल मेनचो के नाम से भी जाना जाता था, रविवार को मारा गया. भारतीय दूतावास ने अपने पोस्ट में लिखा, "मेक्सिको में रहने वाले सभी प्रिय भारतीय नागरिकों. सुरक्षा अभियान जारी हैं और संबंधित सड़कों पर अवरोध हैं तथा आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं. जलिस्को राज्य (प्यूर्टो वल्लार्टा, चापाला और गुआडालाजारा क्षेत्र), तामाउलिपास राज्य (रेनोसा और अन्य नगर पालिकाएं), मिचोआकान राज्य, गुरेरो राज्य और नुएवो लियोन राज्य में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक अपने घरों में ही सुरक्षित रहना चाहिए."

नई दिल्ली : मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने सोमवार को देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की है. इसमें उनसे सावधानी बरतने और घर के अंदर रहने का आग्रह किया गया है. यह सलाह मेक्सिको के सैनिकों द्वारा एक टॉप ड्रग कार्टेल नेता को मारे जाने के बाद बढ़ती हिंसा के मद्देनजर दी गई है.

जलिस्को कार्टेल सैन्य बलों पर हमले करने वाले सबसे आक्रामक गिरोहों में से एक रहा है, जिनमें हेलीकॉप्टरों पर हमले भी शामिल हैं. ड्रोन से विस्फोटक दागने और बारूदी सुरंगें बिछाने में यह गिरोह अग्रणी रहा है. 2020 में, इसने मैक्सिको सिटी के मध्य में तत्कालीन पुलिस प्रमुख और वर्तमान संघीय सुरक्षा सचिव पर ग्रेनेड और शक्तिशाली राइफलों से हमला करके एक भयावह हत्या का प्रयास किया था. फरवरी 2025 में, ट्रंप प्रशासन ने इस कार्टेल को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया.

अमेरिकी विदेश विभाग ने एल मेनचो की गिरफ्तारी में सहायक जानकारी देने वाले को 15 मिलियन डॉलर (करीब 136 करोड़ रु.) तक का इनाम देने की घोषणा की थी.

हत्या के विरोध में देश भर में फैलाई हिंसा

एल मेनचो की हत्या के जवाब में, जलिस्को कार्टेल सदस्यों ने पूरे देश में हिंसा फैलाई. सड़कें अवरुद्ध कीं और वाहनों में आग लगा दी. राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने शांति बनाए रखने की अपील की.

सरकार ने ऐसी हिंसा की नहीं की थी उम्मीद

व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि अमेरिका ने कार्टेल नेता को पकड़ने के अभियान में खुफिया सहायता प्रदान की और दोनों देशों में सबसे वांछित अपराधियों में से एक को पकड़ने के लिए मैक्सिको की सेना की सराहना की. मैक्सिको को उम्मीद थी कि दुनिया के सबसे बड़े फेंटानिल तस्करों की मौत से ट्रंप प्रशासन पर कार्टेल के खिलाफ और अधिक कार्रवाई करने का दबाव कम होगा, लेकिन कई लोग अभी भी सतर्क और चिंतित थे, क्योंकि वे शक्तिशाली कार्टेल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे. अमेरिकी दूतावास ने मेक्सिको के कई हिस्सों में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को सवाधान रहने को कहा है.

ड्रग उत्पादन से पुराना नाता मेक्सिको का

ड्रग सप्लाई को लेकर मेक्सिको लंबे समय से बदनाम रहा है. उसकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, लिहाजा उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा देना मुश्किल रहा है. बेरोजगारी की वजह से युवाओं में तस्करी को लेकर आकर्षण रहा है. कई कार्टेल बन गए. कार्टेल के सदस्य अपनी काली कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांटते रहे हैं, ताकि उन्हें समर्थन मिलता रहे.

वहां पर ड्रग्स की भी खेती होती है और सिंथेटिक ड्रग्स को भी बनाया जाता है. इसके लिए उन्होंने बाकायदा लैब बनाया हुआ है. फेंटानिल समेत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी के लिए जाना गया.

