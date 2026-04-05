मध्य पूर्व संघर्ष का 'मीम वारफेयर', ट्रंप, नेतन्याहू और खामेनेई की तस्वीरों का 'एआई इंपैक्ट'
मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध में बढ़त दिखाने के लिए दोनों ही पक्ष कर रहे इसका उपयोग. पढ़ें पूरी खबर.
Published : April 5, 2026 at 9:23 AM IST
नई दिल्ली : ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच पहला ऐसा जंग है, जिस पर एआई का असर देखा जा सकता है. इस युद्ध में एआई से निर्मित सामग्री का बड़े पैमाने पर हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है. इनके पात्र हैं- ट्रंप, नेतन्याहू और खामेनेई. इन तीनों ही नेताओं की तस्वीरों का सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है. उन्हें हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया जा रहा है. एआई ने इन तस्वीरों को काफी मनोरंजक बना दिया है. लेकिन यह काम किसी कॉमन शख्स का नहीं है, बल्कि इसे खास उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, ताकि वे एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त दिखा सकें.
क्लेम्सन के मीडिया फोरेंसिक्स हब के डैरेन लिनविल ने इसे सीधे शब्दों में कहा, "यह संघर्ष पहली बार है जब हमने एआई से निर्मित सामग्री का जानबूझकर उपयोग होते देखा है ताकि जमीनी हकीकत को लेकर अराजकता और भ्रम फैलाया जा सके." ईरान ने लड़ाई के शुरुआती दिनों से ही लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे विश्लेषकों के अनुसार "एक बड़ा सूचना शून्य पैदा हो गया जिसे एआई, प्रचार संबंधी कहानियों और आम तौर पर अराजक जानकारी से बहुत जल्दी भरा जा सकता है."
--— 🦋KelebeK🦋 (@kelebek_mavi10) April 4, 2026
Dünya Trumpa Karşı
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28 फरवरी, 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत शुरू हुआ अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध आधुनिक इतिहास का सबसे मॉर्डन और व्यापक "मीमेटिक" युद्ध अभियान साबित हुआ है. दोनों पक्ष घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने के लिए एआई से निर्मित सामग्री, वायरल वीडियो मैशअप, डीपफेक और प्लेटफॉर्म-आधारित प्रारूपों का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी गति और पैमाने ने पारंपरिक दुष्प्रचार विरोधी ढांचे को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दिया है.
ईरान का अभियान तकनीकी रूप से सॉफिश्टिकेटेड (परिष्कृत), सैद्धांतिक रूप से समन्वित और रणनीतिक रूप से संघर्ष के लिए अमेरिकी घरेलू समर्थन को कमजोर करने के उद्देश्य से लक्षित है.
IRGC can take a break.— Explosive Media (@ExplosiveMediaa) April 3, 2026
It’s the Lurs’ turn. pic.twitter.com/Hdwm2yAHl7
अमेरिकी प्रतिक्रिया - किसी औपचारिक मनोवैज्ञानिक युद्ध संचालन कमांड संरचना के बजाय व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया तंत्र के नेतृत्व में व्यापक पहुंच हासिल की है, लेकिन संस्थागत विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही कॉपीराइट, नैतिक और रणनीतिक सामंजस्य को भी गंभीर रूप से चुनौती दी हैय
इस संघर्ष ने अभूतपूर्व इनफॉर्मेशन वॉर की गति को जन्म दिया है. 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका और इजराइल के बीच हुए पहले हमले के 24 घंटों के भीतर ही ईरान से जुड़े दर्जनों समन्वित सोशल मीडिया अकाउंट्स ने गलत सूचना फैलाना शुरू कर दिया.
न्यूयॉर्क टाइम्स ने अकेले लड़ाई के पहले दो हफ्तों में ही 110 से अधिक एआई से बनी छवियों और वीडियो की पहचान की.
इजरायली दुष्प्रचार का पता लगाने वाली फर्म साइब्रा ने ऐसे नेटवर्क की पहचान की जिनमें हजारों खाते थे और जिन्होंने उन्हीं दो हफ्तों में 14.5 करोड़ व्यूज वाली सामग्री तैयार की - लगभग सभी ईरान समर्थक थीं, और ज्यादातर टिकटॉक पर थीं.
AI has resulted in more people using it for graphical memes and US-Israel’s illegal war on Iran has some serious memes on it!— Shaurya Mishra (@shauryabjym) March 28, 2026
Video from the Internet: pic.twitter.com/LY00IwUO9y
इसी अवधि के दौरान रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म ने ऐसे निष्कर्ष प्रकाशित किए जिनसे पुष्टि हुई कि युवा दर्शक तेजी से सोशल मीडिया और लघु वीडियो के माध्यम से समाचार प्राप्त कर रहे हैं - ठीक वही क्षेत्र जहां इस संघर्ष का फैसला हो रहा है.
अटलांटिक काउंसिल की डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च लैब के एमर्सन ब्रूकिंग ने संरचनात्मक बदलाव को स्पष्ट रूप से बताया. उन्होंने कहा कि यह संघर्ष ध्यान आकर्षित करने वाली अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया है, जिससे युद्ध प्रचार के निर्माण और उपभोग के तरीके में मौलिक रूप से बदलाव आ रहा है.
ईरान के सूचना युद्ध अभियान के तीन स्पष्ट उद्देश्य हैं:
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए अमेरिकी घरेलू जनसमर्थन को कमजोर करना
आंतरिक और क्षेत्रीय दर्शकों के सामने सैन्य क्षमता और शासन की दृढ़ता का प्रदर्शन करना.
मनोवैज्ञानिक मनोबल को कमजोर करने के लिए अमेरिकी और इजराइली नेतृत्व को अपमानित करना. ईरान ने आधिकारिक स्टेट मीडिया — मुख्य रूप से आईआरजीसी से संबद्ध तसनीम न्यूज एजेंसी — और आम पश्चिमी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के रूप में पेश आने वाले प्रॉक्सी खातों के एक व्यापक नेटवर्क पर भरोसा किया है, जिनमें स्कॉटिश स्वतंत्रता समर्थकों, आयरिश राष्ट्रवादियों और लैटिना महिलाओं का रूप धारण करने वाले खाते शामिल हैं.क्लेम्सन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने पुष्टि की कि इन खातों का उपयोग पहले के ईरानी प्रभाव अभियानों में किया गया था, जिन्हें पश्चिम में क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया था.
Iran owns Trump with the latest Ai meme mocking his efforts at war @realDonaldTrump @WhiteHousepic.twitter.com/Qr5ovPSf7j— KT " special mi6 operation" (@kremlintrolls) March 23, 2026
टारगेटेड दर्शक: ईरान का अभियान अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को लक्षित करता है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर युद्ध-विरोधी भावना को बढ़ावा देना है. अमेरिकी पॉप-संस्कृति के प्रारूपों (लेगो, इनसाइड आउट, टेलीटबीज) का उपयोग अमेरिकी डिजिटल संस्कृति में वायरल होने की क्षमता की अच्छी समझ को दर्शाता है.
इसके विपरीत, अमेरिकी अभियान लगभग पूरी तरह से घरेलू और पक्षपातपूर्ण है. इसका लक्ष्य ट्रंप समर्थक मेल यूथ वर्ग है, और ईरानी घरेलू दर्शकों, खाड़ी क्षेत्रीय दर्शकों या यूरोपीय सहयोगियों तक पहुंचने का कोई स्पष्ट रणनीतिक प्रयास नहीं है. ईरान एक रणनीतिक इन्फॉर्मेशन वॉर लड़ रहा है. व्हाइट हाउस एक घरेलू राजनीतिक संचार अभियान चला रहा है. ये दोनों मिशन एक जैसे नहीं हैं.
एआई की परिष्कृतता : ईरान का एआई उपयोग अधिक सैद्धांतिक रूप से एकीकृत है. डीपफेक का उपयोग विशिष्ट रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है - सूचना क्षेत्र में नेतन्याहू को बदनाम करना, सैन्य पराजय गढ़ना, लचीलेपन को कमजोर करना - जबकि एनिमेटेड व्यंग्य का उपयोग वायरल दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है. अमेरिका में एआई का उपयोग मुख्य रूप से प्रोडक्शन पर केंद्रित है. वीडियो क्लिप की तेजी से एडिटिंग करना, और व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रकाशनों में एआई से निर्मित छवियों का कोई स्पष्ट उपयोग नहीं दिखता.
ईरान के डीपफेक अभियानों में एक संरचनात्मक खामी - हर झूठी साबित हुई मनगढ़ंत कहानी विरोधी पक्ष को प्रचार की जीत दिलाती है. नेतन्याहू कैफे वीडियो और खामेनेई की शव वाली तस्वीर के झूठे साबित होने से अमेरिका और इजराइल को ईरान की कीमत पर विश्वसनीयता मिली.
ईरान की रणनीतिक संचार संरचना : ईरान का अभियान कई स्तरों में फैला हुआ है. आईआरजीसी से संबद्ध आधिकारिक मीडिया विश्वसनीय रूप से विश्वसनीय जानकारी प्रसारित करता है. गुप्त रूप से संचालित खातों का एक नेटवर्क अस्वीकार्य रूप से प्रचारित जानकारी को आगे बढ़ाता है. रूस और चीन भू-राजनीतिक स्तर पर अतिरिक्त प्रचार प्रदान करते हैं. संघर्ष के शुरुआती दिनों में ही अभियान पारंपरिक प्रसारण प्लेटफार्मों से तेजी से X, इंस्टाग्राम और ब्लूस्काई जैसे प्लेटफॉर्मों पर स्थानांतरित हो गया, जो पूर्व नियोजित प्लेटफॉर्म परिवर्तन प्रोटोकॉल का संकेत देता है. मार्च 2026 के मध्य में इप्सोस द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि अमेरिकी जनमत ईरान युद्ध के "भारी बहुमत" से विरुद्ध था - एक ऐसा आंकड़ा जिसे ईरान अपने अभियान की सफलता के प्रमाण के रूप में सक्रिय रूप से प्रचारित कर रहा है.
कुछ व्यंग्य और लोकप्रिय संस्कृति से प्रेरित मीम्स - लेगो ट्रंप-नेतन्याहू मल्टीवर्स: संघर्ष से संबंधित सबसे व्यापक रूप से प्रसारित ईरानी प्रचार सामग्री तसनीम न्यूज एजेंसी द्वारा जारी किया गया एक एआई-एनिमेटेड लेगो-शैली का वीडियो है. वीडियो में एक मल्टीवर्स को दर्शाया गया है जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू के लघु लेगो संस्करणों पर ईरानी सैनिक हमला करते हैं. एआई द्वारा निर्मित मिसाइलें मध्य पूर्व में बरसती हैं, जिससे ब्लॉकनुमा लेगो आकृतियां इधर-उधर भागने लगती हैं - इजराइल के रूढ़िवादी यहूदी पुरुषों से लेकर खाड़ी में सऊदी शेख तक. वीडियो तकनीकी रूप से परिष्कृत है, तुरंत एक लोकप्रिय संस्कृति प्रारूप के रूप में पहचाना जा सकता है, और लघु वीडियो प्लेटफार्मों पर वायरल होने के लिए सटीक रूप से तैयार किया गया है. जैसा कि एनपीआर की कैरी कान ने नोट किया है, ट्रंप को ट्रोल करना ईरानी शासन का एक नया शौक है जो व्हाइट हाउस द्वारा एनएफएल टैकल हाइलाइट्स को मिसाइल हमले के फुटेज के साथ मिलाकर अपना विवादास्पद मीडिया मैशअप जारी करने के तुरंत बाद तेज हो गया.
डिज़्नी/इनसाइड आउट — “एविल प्रवृत्ति” पर आधारित ट्रंप व्यंग्य: ईरान से जुड़े खातों ने पिक्सार की फिल्म इनसाइड आउट की तर्ज पर 30 सेकंड का एक एनिमेटेड व्यंग्य बनाया, जिसमें ट्रंप को कार्टून शैली की “बुरी प्रवृत्ति” से प्रेरित दिखाया गया है. यह वीडियो बच्चों की एक लोकप्रिय अमेरिकी फिल्म की जानी-पहचानी दृश्य शैली का उपयोग करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बचकाने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो व्हाइट हाउस की अपनी ही गेमिंग रणनीति को उलट देता है. यह एक परिष्कृत मीमेटिक जवाबी हमला है. अमेरिकी सांस्कृतिक ढांचे के भीतर एक अमेरिकी नेता को कमजोर करने के लिए अमेरिकी पॉप संस्कृति का उपयोग करना.
टेलेटबीज शैली के व्यंग्य चित्र : ईरान के प्रचार में सबसे हास्यास्पद चीजों में से एक, ट्रंप और नेतन्याहू के टेलेटबीज शैली के व्यंग्य चित्र X और टेलीग्राम पर प्रसारित किए गए हैं. ब्रिटिश बच्चों के टेलीविजन कार्यक्रम की शैली का उपयोग करते हुए, इस प्रारूप का उद्देश्य ट्रंप और नेतन्याहू को बचकाना और अपमानित करना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों की नजर में अमेरिकी और इजरायली नेतृत्व की गरिमा कम हो जाए.
जेफरी एपस्टीन फाइल : इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध तसनीम न्यूज एजेंसी ने एक लेगो-शैली का वीडियो साझा किया, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को "जेफरी एपस्टीन फाइल" शीर्षक वाला एक फोटो एल्बम दिखा रहे हैं. इसके जवाब में, लेगो ट्रंप एक मिसाइल दागते हैं जो मीनाब में स्थित ईरानी लड़कियों के स्कूल को नष्ट कर देती है, जहां युद्ध के दौरान पहले 175 से अधिक लोग मारे गए थे. लेगो ईरानियों ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिससे इजरायल, अमेरिका के खाड़ी सहयोगी देशों और अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों पर कहर बरपा. ट्रंप द्वारा यह घोषणा करने के बाद कि अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण साझा कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक कार के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर साझा की जिसमें यात्री सीट के सामने डैशबोर्ड पर एक नकली, गुलाबी स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ था.
एक अन्य वीडियो में, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को ही लक्षित करता है, ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने द अप्रेंटिस में ट्रंप के मशहूर डायलॉग, "तुम्हें निकाल दिया गया है," का मजाक उड़ाते हुए इस वाक्यांश को दोहराया और साथ में "इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद" जोड़ा, जो राष्ट्रपति द्वारा अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट की गई घोषणाओं के अंत में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले डायलॉग का संदर्भ देता है.
आईडीएफ और सोशल मीडिया की जंग : इजराइल ने भी खुले तौर पर सोशल मीडिया पर जंग छेड़ी है. युद्ध के दौरान, आईडीएफ ने सोशल मीडिया के रुझानों का फायदा उठाने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो प्रकाशित किए हैं. 1990 के दशक की तस्वीरों और वीडियो को पोस्ट करने के चलन में शामिल होते हुए, आईडीएफ ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उस दशक के आईडीएफ विमान, टैंक, नौसैनिक पोत और कर्मी दिखाई दे रहे थे, साथ ही गू गू डॉल्स का गाना "आइरिस" बज रहा था. एक अन्य वीडियो में, आईडीएफ ने एक ग्रुप टेक्स्ट चैट का वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में, ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई लिखते हैं, "इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, कौन साथ है?" एक के बाद एक कई सूचनाएं सामने आती हैं जिनमें हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरानी नेता, जिनमें मोहम्मद दीफ, इस्माइल हानियेह, हसन नसरल्लाह, याह्या सिनवार, मोहम्मद सिनवार, हुसैन सलामी और अंत में खुद खामेनेई शामिल हैं, "चैट छोड़ चुके" दिखाई देते हैं. वीडियो में दिखाई गई सूचनाओं में उन तारीखों का उल्लेख है जब इन हस्तियों को आईडीएफ द्वारा मार गिराया गया था.
अमेरिकी प्रतिक्रिया, अमेरिकी अभियान : सामरिक रूप से प्रभावी, रणनीतिक रूप से असंगत: व्हाइट हाउस के गेमिफिकेशन अभियान ने असाधारण पहुंच हासिल की है और ट्रंप के घरेलू समर्थकों को सफलतापूर्वक एकजुट किया है. हालांकि, इसने कई महत्वपूर्ण रणनीतिक खामियां खड़ी की हैं: घरेलू विरोध जिसका ईरान सक्रिय रूप से फायदा उठा रहा है, कॉपीराइट का उल्लंघन, पूर्व सैनिकों के समुदायों में विश्वसनीयता को नुकसान, और सबसे महत्वपूर्ण दर्शकों - ईरानी घरेलू दर्शकों, खाड़ी क्षेत्रीय साझेदारों और यूरोपीय सहयोगियों - पर रणनीतिक प्रभाव का पूर्ण अभाव. यह अभियान किसी सोशल मीडिया मैनेजर की सूझबूझ को दर्शाता है, न कि किसी मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक संचालन (पीएसओ) सिद्धांत को. इन परिणामों को एक सुसंगत प्रभाव में एकीकृत करने वाला कोई स्पष्ट रणनीतिक संचार ढांचा मौजूद नहीं है.
व्हाइट हाउस और मीम युद्ध : ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत के बाद से अमेरिका ने भी सोशल मीडिया युद्ध का इस्तेमाल तेज कर दिया है, और इस तरह की सामग्री ट्रंप से जुड़े खातों द्वारा प्रकाशित की जा रही है. व्हाइट हाउस के X/ट्विटर अकाउंट ने वायरल होने के उद्देश्य से कई वीडियो पोस्ट किए हैं. एक वीडियो में, Wii स्पोर्ट्स वीडियो गेम के फुटेज को अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) द्वारा ईरानी ठिकानों पर किए गए हमलों के गोपनीय वीडियो के साथ जोड़ा गया है. "जस्टिस द अमेरिकन वे" शीर्षक वाले एक अन्य वीडियो में, CENTCOM के फुटेज को लोकप्रिय फिल्मों और टेलीविजन शो के क्लिप के साथ-साथ मॉर्टल कॉम्बैट वीडियो गेम के संगीत के साथ जोड़ा गया है. व्हाइट हाउस द्वारा पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में, CENTCOM हमलों के फुटेज और स्पंजबॉब के एक क्लिप के बीच अदला-बदली होती रहती है, जिसमें स्पंजबॉब, एक सुपरहीरो के रूप में कपड़े पहने हुए, पूछता है, "क्या आप मुझे इसे फिर से करते देखना चाहते हैं?"
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