ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' की बैठक से पहले गाजा प्लान की जानकारी दी, सदस्य देशों ने भारी रकम देने का वादा किया

वाशिंगटन: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि नए बने बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर देशों ने 19 फरवरी को होने वाली एक अहम बैठक से पहले गाजा में मानवीय और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए 5 बिलियन से अधिक अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है. ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, '19 फरवरी, 2026 को मैं फिर से वाशिंगटन डी.सी. में डोनाल्ड जे. ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों के साथ शामिल होऊंगा. हम घोषणा करेंगे कि सदस्य देशों ने गाजा मानवीय और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा देने का वादा किया है और अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के लिए हजारों लोगों को भेजा है. गाजा के लोगों के लिए सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लोकल पुलिस को भी शामिल किया गया है. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि हमास को पूरी तरह और तुरंत डीमिलिटराइजेशन के अपने वादे को बनाए रखना चाहिए. बोर्ड ऑफ पीस इतिहास की सबसे अहम इंटरनेशनल बॉडी साबित होगी, और इसके चेयरमैन के तौर पर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है. ट्रंप ने कहा कि पिछले महीने स्विट्जरलैंड के दावोस में दो दर्जन फाउंडिंग मेंबर्स के साथ बोर्ड ऑफ पीस का औपचारिक तौर पर जश्न मनाया गया और इसे असीमित क्षमता वाला बताया. उन्होंने दावा किया कि गाजा में लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने अक्टूबर में जो प्लान जारी किया था, उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकमत से अपना लिया था और बंधकों को रिहा करने के साथ-साथ रिकॉर्ड स्पीड से मानवीय मदद पहुंचाई गई थी. इससे पहले 26 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा था कि 20 और देशों ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए इच्छा जाहिर की है लेकिन उन्होंने नए उनके नाम नहीं बताए. लेविट ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस जिसे शुरू में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अगले दो सालों के लिए गाजा के मैनेजमेंट की देखरेख करने का काम सौंपा था, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे दूसरी जगहों पर होने वाले झगड़ों को सुलझाने के लिए लगा रहा है.