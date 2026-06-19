ट्रंप बोले, 'फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगीं मेलोनी', भड़क गईं इटली की पीएम, अमेरिका का दौरा रद्द
'ट्रंप की डींगें मारने की आदत से टूटा सब्र का बांध'. पढ़ें क्या हैं मामला.
Published : June 19, 2026 at 6:16 PM IST
रोम (इटली) : शुक्रवार को इटली सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की कड़ी आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि हाल ही में हुए जी7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए "मिन्नतें" की थीं. इस तीखी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि अमेरिका के इस पुराने सहयोगी देश का ट्रंप की डींगें मारने की आदत से सब्र का बांध टूट चुका है.
इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने इस वीकेंड अमेरिका की अपनी तय यात्रा अचानक रद्द कर दी. उन्होंने ट्रंप के दावों को मेलोनी और पूरे इटली के लिए "गंभीर और अपमानजनक" बताया. वहीं, मेलोनी ने एक वीडियो पोस्ट करके ट्रंप के दावों को "पूरी तरह मनगढ़ंत" बताया और अपनी बात इस तरह खत्म की, "इटली और मैं कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं हैं."
ट्रंप ने ये बातें शुक्रवार सुबह La7 नेटवर्क पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कही थीं. La7 के रिपोर्टर ने ट्रंप से यूक्रेन के बारे में पूछा था, लेकिन ट्रंप ने मेलोनी का जिक्र छेड़ दिया और बातचीत फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स में हाल ही में हुई G7 बैठक के दौरान उनकी मुलाकात पर मुड़ गई, जो वीडियो में भी कैद हुई थी.
मेलोनी और ट्रंप को कई मौकों पर बातचीत करते हुए देखा गया था, जिसमें एक छोटे सोफे पर अकेले बैठकर बातचीत करना भी शामिल था.La7 के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि मेलोनी ने फोटो खिंचवाने के लिए उनसे "मिन्नतें" की थीं.
La7 ने बताया कि ट्रंप ने कहा कि ऐसा करने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन उन्हें मेलोनी पर तरस आया और वे इसके लिए मान गए. ब्रॉडकास्टर के पास बातचीत का डब किया हुआ वर्शन ऑनलाइन उपलब्ध है, न कि ओरिजिनल इंग्लिश ऑडियो.
अपने वीडियो में मेलोनी ने कहा कि वे ट्रंप के दावों का जवाब इसलिए दे रही हैं क्योंकि "कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है."उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह मनगढ़ंत हैं. मैं सचमुच हैरान हूं. मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं. आखिर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है."
यह उस इंटरव्यू का जिक्र था जो ट्रंप ने अप्रैल में इटली के अखबार 'कोरिएरे डेला सेरा' को दिया था. इसमें उन्होंने ईरान में अमेरिका-इजराइल युद्ध का समर्थन करने से मेलोनी के इनकार की आलोचना की थी. मेलोनी ने उस समय सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया था. शुक्रवार तक, ऐसा लगा कि वह ट्रंप की डींगों और तीखी बातों से तंग आ चुकी थीं.
मेलोनी ने शुक्रवार को कहा, "मैं बस इतना कह सकती हूं कि यह शर्म की बात है कि वह पश्चिम के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों के प्रति वैसी दृढ़ता नहीं दिखाते — जबकि दूसरी ओर, जिन नेताओं के साथ वह बहुत ज़्यादा नरम रुख अपनाते हैं, उनके प्रति ऐसा करते हैं. लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इटली और मैं भीख नहीं मांगते."
जब ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो मेलोनी ने शुरू में अमेरिका और इटली के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत रिश्तों को और बेहतर बनाने की कोशिश की थी. उन्होंने खुद को वाशिंगटन और यूरोपीय संघ के बीच एक "पुल" के तौर पर पेश किया था. वह ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली यूरोपीय संघ की एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष थीं. लेकिन ईरान में अमेरिकी युद्ध (जिसे मेलोनी ने गैर-कानूनी बताया था) और यूक्रेन पर ट्रंप के रुख (जिसका इटली पुरज़ोर समर्थन करता है) को लेकर रिश्ते खराब हो गए हैं.
ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और गाजा युद्ध में इजराइल को अमेरिका का मजबूत समर्थन भी विवाद के अन्य कारण रहे हैं.मेलोनी और ताजानी के अलावा, इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने भी ट्रंप के दावों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि मेलोनी कभी किसी से फोटो के लिए भीख मांगेंगी, धमकी मिलने पर भी नहीं."
क्रोसेटो ने X पर पोस्ट किया, "हालांकि, मैं समझ सकता हूं कि इटली, यूरोप और पश्चिम के हितों के लिए ट्रंप की हफ़्तों पहले कही गई बातों को नजरअंदाज करना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा." इस तरह के मजाक से किसी का भला नहीं होता, न अमेरिका का, न इटली का और न ही गठबंधन का."
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