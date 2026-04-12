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मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन से संबंधों से इनकार किया, सवाल यह है कि अब क्यों ?

वॉशिंगटन : एपस्टीन फाइल का साया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहा है. ट्रंप के बाद उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने भी एपस्टीन से अपने संबंधों को नकार दिया है. पर अब बहस इस बात पर शुरू हो गई है कि इस समय मेलानिया ने अचानक से ही एपस्टीन का नाम क्यों लिया, क्या है इसकी असली वजह ?

लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इस मामले के शांत हो जाने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा क्यों की. दरअसल, आज से तीन दिन पहले गुरुवार को व्हाइट हाउस में अपने पहले से तैयार भाषण में मेलानिया ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि उनका नाम जानबूझकर एपस्टीन से जोड़ा जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं.

मेलानिया ने कहा कि आरोप उनके वकील फाइनेंसर पर लगा था. उन्होंने कहा, "मुझे कुख्यात जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाले झूठ आज ही खत्म होने चाहिए. मेरे बारे में झूठ बोलने वाले लोग नैतिक मूल्यों, विनम्रता और सम्मान से रहित हैं. मैं उनकी अज्ञानता पर आपत्ति नहीं करती, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उनके घृणित प्रयासों को अस्वीकार करती हूं." मेलानिया ने अपने बयान के बाद प्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया, जिससे कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं.

इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है. उनका यह संदेश ऐसे समय आया जब उनके पति, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन, एपस्टीन से जुड़े एक साल से अधिक समय से चल रहे विवाद से आखिरकार उबरते हुए प्रतीत हो रहे थे. इस बीच वाशिंगटन में ईरान युद्ध का बोलबाला भी हो गया. राष्ट्रपति द्वारा जनता और मीडिया से इस मामले को भूल जाने का आग्रह करने के बावजूद, प्रथम महिला की टिप्पणियां लगभग निश्चित रूप से इस मामले को फिर से राजनीतिक सुर्खियों में ला देंगी.

मेलानिया ट्रंप ने 2002 के एक संक्षिप्त ईमेल का जिक्र किया, जिसमें भेजनेवाले और प्राप्तकर्ता के नाम मिटा दिए गए थे. ईमेल की शुरुआत "प्रिय जी!" से होती है और अंत "प्यार से, मेलानिया" से होता है. इसमें प्राप्तकर्ता को "जेई" के बारे में एक पत्रिका लेख के लिए बधाई दी गई है.

ईमेल में लिखा है, "मुझे पता है कि आप दुनिया भर में यात्रा करने में बहुत व्यस्त हैं. पाम बीच कैसा रहा? मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हूं. न्यूयॉर्क वापस आने पर मुझे फोन कर देना."यह ईमेल उसी महीने भेजा गया था जब न्यूयॉर्क पत्रिका में एपस्टीन के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें ट्रंप ने उन्हें "शानदार व्यक्ति" कहा था.

मेलानिया ने कहा कि वह एपस्टीन या उनकी विश्वासपात्र और पूर्व प्रेमिका घिसलेन मैक्सवेल की मित्र नहीं थीं, लेकिन न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में उनके सामाजिक संबंध मिलते-जुलते थे. उन्होंने मैक्सवेल को भेजे गए अपने ईमेल के जवाब को बिना विस्तार से बताए "सामान्य पत्राचार" बताया.उन्होंने कहा, "उनके ईमेल का मेरा विनम्र जवाब एक मामूली टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं था."

जारी किए गए अन्य दस्तावेजों में एपस्टीन के घर से एक तस्वीर भी शामिल थी, जिसमें एक अलमारी और दराजों में तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी. उस तस्वीर में, अन्य तस्वीरों के बीच एक दराज में डोनाल्ड की एपस्टीन, मेलानिया और मैक्सवेल के साथ एक तस्वीर थी.