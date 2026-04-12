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मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन से संबंधों से इनकार किया, सवाल यह है कि अब क्यों ?

शुरुआत "प्रिय जी!" से हुई और अंत "प्यार से, मेलानिया" से होता है. पढ़ें पूरी खबर.

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मेलानिया ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी) (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 12:10 PM IST

6 Min Read
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वॉशिंगटन : एपस्टीन फाइल का साया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहा है. ट्रंप के बाद उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने भी एपस्टीन से अपने संबंधों को नकार दिया है. पर अब बहस इस बात पर शुरू हो गई है कि इस समय मेलानिया ने अचानक से ही एपस्टीन का नाम क्यों लिया, क्या है इसकी असली वजह ?

लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इस मामले के शांत हो जाने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा क्यों की. दरअसल, आज से तीन दिन पहले गुरुवार को व्हाइट हाउस में अपने पहले से तैयार भाषण में मेलानिया ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि उनका नाम जानबूझकर एपस्टीन से जोड़ा जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं.

मेलानिया ने कहा कि आरोप उनके वकील फाइनेंसर पर लगा था. उन्होंने कहा, "मुझे कुख्यात जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाले झूठ आज ही खत्म होने चाहिए. मेरे बारे में झूठ बोलने वाले लोग नैतिक मूल्यों, विनम्रता और सम्मान से रहित हैं. मैं उनकी अज्ञानता पर आपत्ति नहीं करती, बल्कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उनके घृणित प्रयासों को अस्वीकार करती हूं." मेलानिया ने अपने बयान के बाद प्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया, जिससे कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं.

इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है. उनका यह संदेश ऐसे समय आया जब उनके पति, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन, एपस्टीन से जुड़े एक साल से अधिक समय से चल रहे विवाद से आखिरकार उबरते हुए प्रतीत हो रहे थे. इस बीच वाशिंगटन में ईरान युद्ध का बोलबाला भी हो गया. राष्ट्रपति द्वारा जनता और मीडिया से इस मामले को भूल जाने का आग्रह करने के बावजूद, प्रथम महिला की टिप्पणियां लगभग निश्चित रूप से इस मामले को फिर से राजनीतिक सुर्खियों में ला देंगी.

मेलानिया ट्रंप ने 2002 के एक संक्षिप्त ईमेल का जिक्र किया, जिसमें भेजनेवाले और प्राप्तकर्ता के नाम मिटा दिए गए थे. ईमेल की शुरुआत "प्रिय जी!" से होती है और अंत "प्यार से, मेलानिया" से होता है. इसमें प्राप्तकर्ता को "जेई" के बारे में एक पत्रिका लेख के लिए बधाई दी गई है.

ईमेल में लिखा है, "मुझे पता है कि आप दुनिया भर में यात्रा करने में बहुत व्यस्त हैं. पाम बीच कैसा रहा? मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हूं. न्यूयॉर्क वापस आने पर मुझे फोन कर देना."यह ईमेल उसी महीने भेजा गया था जब न्यूयॉर्क पत्रिका में एपस्टीन के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें ट्रंप ने उन्हें "शानदार व्यक्ति" कहा था.

मेलानिया ने कहा कि वह एपस्टीन या उनकी विश्वासपात्र और पूर्व प्रेमिका घिसलेन मैक्सवेल की मित्र नहीं थीं, लेकिन न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में उनके सामाजिक संबंध मिलते-जुलते थे. उन्होंने मैक्सवेल को भेजे गए अपने ईमेल के जवाब को बिना विस्तार से बताए "सामान्य पत्राचार" बताया.उन्होंने कहा, "उनके ईमेल का मेरा विनम्र जवाब एक मामूली टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं था."

जारी किए गए अन्य दस्तावेजों में एपस्टीन के घर से एक तस्वीर भी शामिल थी, जिसमें एक अलमारी और दराजों में तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी. उस तस्वीर में, अन्य तस्वीरों के बीच एक दराज में डोनाल्ड की एपस्टीन, मेलानिया और मैक्सवेल के साथ एक तस्वीर थी.

मेलानिया कहा कि कई व्यक्तियों और संगठनों को "मेरे बारे में बोले गए झूठ" के लिए माफी मांगनी पड़ी है. उन्होंने जिन उदाहरणों का उल्लेख किया, उनमें सबसे हालिया मामला अक्टूबर का था. उस मामले में, पुस्तक प्रकाशक हार्परकॉलिन्स यूके ने प्रथम महिला से माफी मांगी और एक पुस्तक से उन अंशों को वापस ले लिया जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि एपस्टीन ने उन्हें और डोनाल्ड ट्रंप को मिलवाने में भूमिका निभाई थी.

एमएस नाउ की रिपोर्टर जैकलीन एलेमानी ने सोशल मीडिया पर बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे कहा कि उन्हें एपस्टीन के बारे में मेलानिया ट्रंप के बयान के बारे में कुछ भी पता नहीं था.व्हाइट हाउस के प्रेस कार्यालय ने इस पर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया.प्रथम महिला के प्रवक्ता निक क्लेमेंस ने कहा कि वेस्ट विंग को पहले से ही पता था कि वह एक बयान देने वाली हैं. लेकिन उन्होंने इस बात पर वेस्ट विंग पर ही भरोसा जताया कि मेलानिया ट्रंप क्या कहने वाली थीं. हाल के हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप की सार्वजनिक उपस्थिति मुख्य रूप से ईरान युद्ध पर केंद्रित रही है.

सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के महीनों बाद लागू किए गए एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत संघीय अधिकारियों द्वारा लाखों पन्नों के दस्तावेज़ जारी किए जाने के महीनों बाद, प्रथम महिला ने एपस्टीन मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया.

इस कानून के तहत सरकार को दिवंगत फाइनेंसर और मैक्सवेल से संबंधित फाइलें सार्वजनिक करनी अनिवार्य है.न्याय विभाग द्वारा सीमित दस्तावेज जारी किए जाने पर सांसदों ने शुरू में आपत्ति जताई, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि खोजे गए अतिरिक्त दस्तावेजों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ितों के बारे में कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक न हो, अधिक समय की आवश्यकता है.

यूरोप के कई प्रमुख नेताओं को एपस्टीन से संबंध रखने के लिए दंडित किया गया है, लेकिन अमेरिका में इस तरह के कोई मुकदमे नहीं हुए हैं.सबसे उल्लेखनीय घटना ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर की है, जिन्हें हाल ही में जारी फाइलों के बाद फरवरी में गिरफ्तार किया गया था.

फाइलों में माउंटबेटन-विंडसर का नाम बार-बार आता था, जो एपस्टीन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है.लेकिन उनकी गिरफ्तारी का यौन दुराचार से कोई संबंध नहीं था. बल्कि, उन्हें एपस्टीन के साथ गोपनीय व्यापारिक जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

मेलानिया ने कांग्रेस से एपस्टीन के अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का आह्वान किया, जिसमें उन्हें सांसदों के सामने गवाही देने और अपनी कहानियों को रिकॉर्ड में दर्ज कराने का मौका दिया जाए.उन्होंने कहा, "हर महिला को अपनी कहानी सार्वजनिक रूप से बताने का अधिकार होना चाहिए, अगर वह चाहे तो.। तभी हमें सच्चाई पता चलेगी."

ये भी पढ़ें : ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार, जेफरी एपस्टीन को गोपनीय दस्तावेज भेजे जाने का मामला

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