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ट्रंप ने ईरान युद्धविराम बढ़ाने पर अनिश्चितता के संकेत दिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को जॉइंट बेस एंड्रयूज जाते समय एयर फोर्स वन में उड़ान के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ( AP )

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को संकेत दिया कि वह ईरान के साथ चल रहे सीजफायर को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. इससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध को पूरी तरह से रोकने के लिए इस्लामिक रिपब्लिक के साथ कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इस क्षेत्र में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है.

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सीजफायर की समय सीमा से पहले कोई समझौता हो पाता है. उन्होंने आगे कहा कि अगर सीजफायर का समझौता नहीं भी हो पाता है तो भी ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हो सकता है कि मैं इसे आगे न बढ़ाऊँ लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी. हालाँकि हो सकता है कि मैं इसे आगे न बढ़ाऊँ तो, नाकेबंदी तो रहेगी ही और बदकिस्मती से हमें फिर से बम गिराना शुरू करना पड़ेगा.'

ट्रंप इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि अगर बुधवार, 22 अप्रैल तक कोई डील नहीं हुई, तो क्या सीजफायर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मौजूदा दो हफ़्ते का सीजफायर उसी दिन खत्म होने वाला है. इन बातों से अमेरिका के कड़े रुख का पता चलता है, जिसमें ट्रंप ने साफ किया कि ब्लॉकेड तो जारी रहेगा, लेकिन युद्ध में रुकावट शायद न आए.