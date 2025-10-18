ETV Bharat / international

ढाका एयरपोर्ट के कार्गो विलेज में लगी भीषण आग, कई फ्लाइट रद्द

ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो विलेज में भीषण आग लग गई. इससे उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

A plume of smoke rises after a massive fire broke out at the cargo village of Dhaka airport.
ढाका एयरपोर्ट के कार्गो विलेज में लगी भीषण आग के बाद उठता धुंए का गुबार (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो विलेज इलाके में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई. आग लगने की वजह से एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रोक दिया गया.

इस बारे में बीडीन्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि आग दोपहर करीब 2:30 बजे गेट 8 के पास लगी. वहीं अग्निशमन सेवा के प्रवक्ता तल्हा बिन जसीम ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए शुरुआत में नौ अग्निशमन इकाइयां तैनात की गईं, और कुछ ही देर बाद पंद्रह और इकाइयां घटनास्थल पर पहुंच गईं.

अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा मीडिया सेल के जसीम ने बाद में पुष्टि की कि अट्ठाईस इकाइयां पहले से ही आग बुझाने के लिए काम कर रही थीं, जबकि अतिरिक्त बल भेजा जा रहा है.

वहीं एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने डेली स्टार के हवाले से कहा, "हमारे सभी विमान सुरक्षित हैं. स्थिति स्पष्ट होने पर आगे की जानकारी दी जाएगी."

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने कहा कि बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अग्निशमन सेवा और बांग्लादेश वायु सेना की दो अग्निशमन इकाइयां भी अग्निशमन प्रयासों में भाग ले रही हैं.

बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की दो प्लाटून बचाव अभियान में शामिल हो गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश: संसद परिसर में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज

TAGGED:

BANGLADESH AIRPORT FIRE
SHAHJALAL INTERNATIONAL AIRPORT
DHAKA CARGO VILLAGE FIRE
ढाका एयरपोर्ट में आग
DHAKA AIRPORT FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.