तारिक रहमान के ढाका पहुंचने पर उमड़ा जनसैलाब, 17 साल के 'वनवास' के बाद धमाकेदार वापसी

इस तरह से देखें तो बीते साल जुलाई 2024 में हुए विद्रोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद देश के राजनीतिक इतिहास के एक अहम पल का गवाह बन गया है.

गौर करें तो देश भर से नेता और कार्यकर्ता सुबह से ही राजधानी ढाका में जमा हो गए थे. ये भीड़ लगातार इकट्ठी हो जा रही थी. प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए तगड़ी व्यवस्था कर रखी है. तारिक के आने पर ये पूरा इलाका लोगों से पट गया. ऐसा लगा जैसे कि यह इलाका समर्थकों के समुद्र में बदल गया है.

ढाका (बांग्लादेश): बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल के देश निकाला के बाद आज ढाका पहुंच गए है. क्रॉउन प्रिंस के नाम से मशहूर तारिक रहमान के वेलकम के लिए पूरे शहर में जनसैलाब उमड़ पड़ा है. हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 300-फुट रोड के पास बेइंतहा भीड़ उमड़ पड़ी. तारिक के साथ उनकी बीवी और बेटी भी साथ आए हैं.

बता दें कि तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं. तारिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं. इन्हें बांग्लादेश की राजनीति का 'क्राउन प्रिंस' कहा जाता है. इसकी वजह है कि वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और अपनी मां खालिदा जिया के कार्यकाल के दौरान बीएनपी में प्रमुखता से उभरे. अब 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद ढाका लौटे हैं. जिससे बांग्लादेशी राजनीति में गर्मी आ गई है. अगले साल वहां आम चुनाव होंगे.

17 साल के देश निकाला के बाद लौटने पर BNP लीडर रहमान के स्वागत के लिए लाखों लोग जमा हुए. इतनी बड़ी भीड़ पार्टी और उसके समर्थकों के लिए उनकी घर वापसी की उम्मीद और अहमियत को दिखा रही है. अधिकारियों ने भीड़ को मैनेज करने और BNP के एक्टिंग चेयरमैन के आज बाद में ढाका पहुंचने पर उनके अच्छे से स्वागत के लिए बड़े इंतजाम किए थे.

रहमान के साथ अपनी पत्नी ज़ुबैदा रहमान और बेटी ज़ैमा रहमान भी ढाका पहुंचे. उनके दीदार करने के लिए भीड़ औप प्रशंसक बेकाबू हो रहे हैं. लंदन से जब रहमान की ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद पार्टी और प्रशंसको का उत्साह चरम पर था.

उधर अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम के मुताबिक, सरकार ने रहमान की देश वापसी का स्वागत किया है.