अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी, भारतीय मूल की छात्रा समेत चार की मौत

रविवार, 1 मार्च, 2026 को ऑस्टिन के डाउनटाउन में बार के बाहर हुई गोलीबारी के बाद एक पुलिस अधिकारी ( AP )

ह्यूस्टन (टेक्सास): अमेरिका के ऑस्टिन में एक बार के बाहर हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक भारतीय-अमेरिकी छात्रा सविता शान भी शामिल है, जिसकी उम्र 21 साल है. अमेरिकी अधिकारी इस गोलीबारी की जांच संभावित आतंकवादी कृत्य के एंगल से कर रहे हैं. FBI जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स के नेतृत्व में फेडरल अथॉरिटी, हमले के संभावित इंटरनेशनल या वैचारिक लिंक की जांच कर रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, शूटिंग रविवार की रात करीब 1:59 बजे (स्थानीय) बुफोर्ड के बैकयार्ड बीयर गार्डन में हुई. पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था. संदिग्ध की पहचान 53 साल के नडियागा डायग्ने के तौर पर हुई है, जो असल में सेनेगल का रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक था, जिसने नागरिकता हासिल की थी.

जांच अधिकारियों ने कहा कि मौके और संदिग्ध के घर से जो सामान मिला है, उसमें ईरानी झंडा और कट्टरपंथी लिखावट शामिल है, जिससे अधिकारियों को कट्टर आतंकवाद की संभावना की जांच करने के लिए कहा गया है.

चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि संदिग्ध ने पहले एक SUV से गोली चलाई और फिर गाड़ी से राइफल लेकर बाहर निकल गया. ऑस्टिन पुलिस ने कहा कि अधिकारियों ने पहली इमरजेंसी कॉल के करीब एक मिनट के अंदर बंदूकधारी को मार गिराया. इस घटना में संदिग्ध समेत चार लोग मारे गए हैं. 14 और घायल हुए हैं, जिनमें से कई स्टूडेंट हैं, जिनमें से कम से कम तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घायलों में से एक, करण भक्ता, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में 21 साल का छात्र है, ने बताया कि वह दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था, तभी एक गोली उसके सिर को छूकर निकल गई.

ऑस्टिन पुलिस की चीफ लिसा डेविस ने सोमवार दोपहर (स्थानीय) एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में शूटिंग की जगह पर मारे गए दो लोगों की पहचान की पुष्टि की- राइडर हैरिंगटन (19) और शान.