अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी, भारतीय मूल की छात्रा समेत चार की मौत
अमेरिका के टेक्सास में हुई मास शूटिंग में मारे गए 4 लोगों में भारतीय-अमेरिकी स्टूडेंट सविता शान भी शामिल है.
By PTI
Published : March 3, 2026 at 10:14 AM IST
ह्यूस्टन (टेक्सास): अमेरिका के ऑस्टिन में एक बार के बाहर हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक भारतीय-अमेरिकी छात्रा सविता शान भी शामिल है, जिसकी उम्र 21 साल है. अमेरिकी अधिकारी इस गोलीबारी की जांच संभावित आतंकवादी कृत्य के एंगल से कर रहे हैं. FBI जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स के नेतृत्व में फेडरल अथॉरिटी, हमले के संभावित इंटरनेशनल या वैचारिक लिंक की जांच कर रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक, शूटिंग रविवार की रात करीब 1:59 बजे (स्थानीय) बुफोर्ड के बैकयार्ड बीयर गार्डन में हुई. पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था. संदिग्ध की पहचान 53 साल के नडियागा डायग्ने के तौर पर हुई है, जो असल में सेनेगल का रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक था, जिसने नागरिकता हासिल की थी.
जांच अधिकारियों ने कहा कि मौके और संदिग्ध के घर से जो सामान मिला है, उसमें ईरानी झंडा और कट्टरपंथी लिखावट शामिल है, जिससे अधिकारियों को कट्टर आतंकवाद की संभावना की जांच करने के लिए कहा गया है.
चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि संदिग्ध ने पहले एक SUV से गोली चलाई और फिर गाड़ी से राइफल लेकर बाहर निकल गया. ऑस्टिन पुलिस ने कहा कि अधिकारियों ने पहली इमरजेंसी कॉल के करीब एक मिनट के अंदर बंदूकधारी को मार गिराया. इस घटना में संदिग्ध समेत चार लोग मारे गए हैं. 14 और घायल हुए हैं, जिनमें से कई स्टूडेंट हैं, जिनमें से कम से कम तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.
घायलों में से एक, करण भक्ता, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में 21 साल का छात्र है, ने बताया कि वह दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था, तभी एक गोली उसके सिर को छूकर निकल गई.
ऑस्टिन पुलिस की चीफ लिसा डेविस ने सोमवार दोपहर (स्थानीय) एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में शूटिंग की जगह पर मारे गए दो लोगों की पहचान की पुष्टि की- राइडर हैरिंगटन (19) और शान.
ऑस्टिन की रहने वाली सविता शान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ऑस्टिन की छात्रा थी. कुछ महीनों में उसका कोर्स पूरा होने वाला था. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उसे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाली एक बेहतरीन स्टूडेंट लीडर बताया.
टेक्सास में इंडियन-अमेरिकन कम्युनिटी ने ऑस्टिन के डाउनटाउन में रविवार को हुई मास शूटिंग में शान की मौत पर शोख जताया है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि शान स्कूल की स्टूडेंट थी और स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका लीगल सरनेम शनमुग सुंदरम था. शान लिबरल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी से ग्रेजुएट थी और उसे बड़े पैमाने पर एक हाई-अचीवमेंट और कम्युनिटी-ओरिएंटेड स्टूडेंट माना जाता था.
इस हत्या से ऑस्टिन में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में, खासकर शहर के 'सिलिकॉन हिल्स' कॉरिडोर में रहने वाले स्टूडेंट्स और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स में शोक की लहर दौड़ गई है.
अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद पूरे देश में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.
