ETV Bharat / international

अमेरिका के मिसिसिपी में अंधाधुंध गोलीबारी, पादरी और एक बच्ची समेत 6 की मौत

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

By ANI 2 Min Read

मिसिसिपी: अमेरिका के मिसिसिपी के क्ले काउंटी इलाक में शुक्रवार रात अलग-अलग जगहों पर सामूहिक गोलीबारी की गई. इस दौरान एक सात साल की बच्ची और एक पादरी समेत छह लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह लगभग एक दशक में मिसिसिपी में हुई सबसे बड़ी सामूहिक गोलीबारी की घटना थी. बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है. न्यूयॉर्क पोस्ट ने पुलिस के हवाले से बताया कि 24 साल के एक शख्स ने वेस्ट पॉइंट के पास तीन जगहों पर लोगों को कथित तौर पर गोली मार दी, जब पीड़ितों में से एक का यौन उत्पीड़न करने की उसकी योजना नाकाम हो गई. क्ले काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह बहुत ज्यादा दुख है. इसे बयां करना मुश्किल है. पहले अपने प्रियजन को खोने का दुख और फिर यह पता लगाना कि यह किसने किया.' न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार शुक्रवार शाम को हिंसा तब भड़की जब आरोपी ने कथित तौर पर सीडरब्लफ में अपने पिता, चाचा और भाई की हत्या कर दी. सीडरब्लफ वेस्ट पॉइंट काउंटी सीट के पश्चिम में जैक्सन से 150 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है.