अमेरिका के मिसिसिपी में अंधाधुंध गोलीबारी, पादरी और एक बच्ची समेत 6 की मौत

अमेरिका के मिसिसिपी में पिछले एक दशक के दौरान यह दूसरी सबसे बड़ी सामूहिक गोलीबारी की घटना है.

MASS SHOOTING MISSISSIPPI US
मिसिसिपी: अमेरिका के मिसिसिपी के क्ले काउंटी इलाक में शुक्रवार रात अलग-अलग जगहों पर सामूहिक गोलीबारी की गई. इस दौरान एक सात साल की बच्ची और एक पादरी समेत छह लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह लगभग एक दशक में मिसिसिपी में हुई सबसे बड़ी सामूहिक गोलीबारी की घटना थी. बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.

न्यूयॉर्क पोस्ट ने पुलिस के हवाले से बताया कि 24 साल के एक शख्स ने वेस्ट पॉइंट के पास तीन जगहों पर लोगों को कथित तौर पर गोली मार दी, जब पीड़ितों में से एक का यौन उत्पीड़न करने की उसकी योजना नाकाम हो गई. क्ले काउंटी शेरिफ एडी स्कॉट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह बहुत ज्यादा दुख है. इसे बयां करना मुश्किल है. पहले अपने प्रियजन को खोने का दुख और फिर यह पता लगाना कि यह किसने किया.'

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार शुक्रवार शाम को हिंसा तब भड़की जब आरोपी ने कथित तौर पर सीडरब्लफ में अपने पिता, चाचा और भाई की हत्या कर दी. सीडरब्लफ वेस्ट पॉइंट काउंटी सीट के पश्चिम में जैक्सन से 150 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने भाई की कार चुराई और ब्लेक रोड पर अपने दूसरे घर की ओर भागा, जहाँ उसने बंदूक की नोक पर एक और पीड़ित का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की. इसके बजाय, आरोपी ने कथित तौर पर एक 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी. उस पर 7 साल से कम उम्र के एक और बच्चे पर बंदूक तानने का भी आरोप है, लेकिन उसने ट्रिगर नहीं दबाया.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी फिर दूसरी जगह गया, जहां उसने सिलोम-ग्रिफिथ रोड पर दो भाइयों को गोली मार दी. पुलिस ने बताया कि उनमें से एक आदमी लोकल चर्च में पादरी था. आरोपी को आखिरकार सुबह 3 बजे (स्थानीय समय) पकड़ा गया और उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि इस अपराध को जघन्य अपराध की श्रेणी में बदला जा सकता है और उस पर और भी मर्डर के आरोप लग सकते हैं. इसमें बताया गया है कि 2017 में आठ लोगों की मौत के बाद मिसिसिपी में यह सबसे बड़ी गोलीबारी की घटना है.

