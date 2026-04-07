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पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात! आज रात 8 बजे के बाद बाजार, शॉपिंग मॉल बंद, 10 बजे बाद नहीं होगी शादी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने 7 अप्रैल से देश के ज्यादातर हिस्सों में रात 8 बजे से मार्केट और शॉपिंग मॉल जल्दी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश मिडिल ईस्ट तनाव के चलते और दुनिया भर में ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ऊर्जा बचाने के उपायों के तहत दिया गया है. जियो न्यूज ने इसकी जानकारी दी.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम ऑफिस से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह फैसला सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पेट्रोलियम उत्पाद पर हुई बैठक में लिया गया.

इस आदेश के मुताबिक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों की दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और मार्केट रात 8 बजे बंद हो जाएंगे. हालांकि, खैबर पख्तूनख्वा में, डिविजनल हेडक्वार्टर में मार्केट रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं. सरकार ने आगे घोषणा की कि बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने की दुकानें और मैरिज हॉल रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे. प्राइवेट घरों में शादी के कार्यक्रम भी इसी समय सीमा के बाद नहीं किए जा सकेंगे.

मेडिकल स्टोर और फार्मेसी को इन पाबंदियों से छूट दी गई है. एक राहत के कदम के तौर पर, प्रधानमंत्री ने गिलगित और मुजफ्फराबाद में एक महीने के लिए फ्री इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी घोषणा की. ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया भर में तेल और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से निपटने की कोशिश कर रहा है, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आई है.

जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकारों ने भी इसी तरह की ऊर्जा बचाने की कोशिशों के तहत बाजारों, रेस्टोरेंट और शादी के हॉल को जल्दी बंद करने का निर्देश दिया था.