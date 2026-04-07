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पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात! आज रात 8 बजे के बाद बाजार, शॉपिंग मॉल बंद, 10 बजे बाद नहीं होगी शादी

पाकिस्तान में ईंधन संकट गहराने की वजह से रात 8 बजे तक मार्केट और मॉल बंद हो जाएंगे.

Markets, Malls to shut by 8 pm in Pakistan as fuel crisis deepens
पाकिस्तान में ईंधन संकट और पीएम शहबाज शरीफ (फाइल फोटो) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 3:07 PM IST

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने 7 अप्रैल से देश के ज्यादातर हिस्सों में रात 8 बजे से मार्केट और शॉपिंग मॉल जल्दी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश मिडिल ईस्ट तनाव के चलते और दुनिया भर में ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ऊर्जा बचाने के उपायों के तहत दिया गया है. जियो न्यूज ने इसकी जानकारी दी.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम ऑफिस से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह फैसला सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पेट्रोलियम उत्पाद पर हुई बैठक में लिया गया.

इस आदेश के मुताबिक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों की दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और मार्केट रात 8 बजे बंद हो जाएंगे. हालांकि, खैबर पख्तूनख्वा में, डिविजनल हेडक्वार्टर में मार्केट रात 9 बजे तक खुले रह सकते हैं. सरकार ने आगे घोषणा की कि बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने की दुकानें और मैरिज हॉल रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे. प्राइवेट घरों में शादी के कार्यक्रम भी इसी समय सीमा के बाद नहीं किए जा सकेंगे.

मेडिकल स्टोर और फार्मेसी को इन पाबंदियों से छूट दी गई है. एक राहत के कदम के तौर पर, प्रधानमंत्री ने गिलगित और मुजफ्फराबाद में एक महीने के लिए फ्री इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी घोषणा की. ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया भर में तेल और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से निपटने की कोशिश कर रहा है, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आई है.

जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकारों ने भी इसी तरह की ऊर्जा बचाने की कोशिशों के तहत बाजारों, रेस्टोरेंट और शादी के हॉल को जल्दी बंद करने का निर्देश दिया था.

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद शुरू हुए इस टकराव ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है. जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए शिपिंग में रुकावट डाली, जो एक अहम ग्लोबल एनर्जी रूट है.

जियो न्यूज़ ने बताया कि, इन घटनाओं के बीच, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है. 6 मार्च को, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपये प्रति लीटर बढ़ाईं. इसके बाद, 2 अप्रैल को, पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 458.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 520.35 रुपये प्रति लीटर हो गईं.

हालांकि, एक दिन बाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम लेवी में कटौती करके पेट्रोल की कीमतों को एक महीने के लिए 378 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की. सरकार ने बड़े पैमाने पर बचत के उपाय भी शुरू किए हैं, जिसमें हफ्ते में चार दिन का काम, फ्यूल अलाउंस में कमी और सरकारी डिपार्टमेंट के खर्चों में 20 प्रतिशत की कटौती शामिल है, जिसका मकसद संकट के आर्थिक असर का प्रबंधन करना है.

(इनपुट-ANI)

ये भी पढ़ें: होर्मुज में अवरोध के बीच पाकिस्तान ने ईंधन की कीमतें 200 फीसदी बढ़ाई

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