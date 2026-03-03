ETV Bharat / international

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन क्यों किया, मार्को रुबियो ने किया खुुलासा

वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने सोमवार को बताया कि अमेरिका ने 28 जनवरी को ईरान के खिलाफ बड़े हमले किए क्योंकि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि इजराइली हमले के जवाब में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ढांचे और संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा. मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के प्लान किए गए हमले ने तेहरान में सरकार पर अमेरिका के हमले का समय तय किया.

उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन को पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और तेहरान इस इलाके में अमेरिका के हितों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, इसलिए अमेरिकी सेना ने पहले ही हमला कर दिया.

कांग्रेस (संसद) के नेताओं के साथ एक ब्रीफिंग के बाद रूबियो ने कहा, "हमें पता था कि इजराइली कार्रवाई होने वाली है."

ईरान से होने वाले 'आने वाले खतरे' के बारे में पूछे जाने पर रुबियो ने कहा, "हमें पता था कि इससे अमेरिकी सेना पर हमला होगा, और हमें पता था कि अगर हम हमले शुरू करने से पहले ही उन पर हमला नहीं करते, तो हमें ज्यादा नुकसान होता."

अमेरिकी विदेश सचिव की यह टिप्पणी अमेरिकी सेना की इस पुष्टि से कुछ मिनट पहले आई कि ईरान द्वारा हमला किए गए एक रीजनल फैसिलिटी से दो शव मिलने के बाद, लड़ाई में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर छह हो गई है.

रूबियो ने सोमवार को कहा कि हालांकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पहले हमला किया, लेकिन वाशिंगटन तुरंत खतरे को रोकने के लिए काम कर रहा था क्योंकि इजराइल वैसे भी खुद ईरान पर हमला करने वाला था. इजराइल अमेरिका का करीबी साथी है और उसे 2023 से वॉशिंगटन से कम से कम 21 बिलियन डॉलर की मिलिट्री मदद मिली है.