अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन क्यों किया, मार्को रुबियो ने किया खुुलासा
मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के प्लान हमले ने तेहरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन का समय तय किया.
Published : March 3, 2026 at 8:49 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने सोमवार को बताया कि अमेरिका ने 28 जनवरी को ईरान के खिलाफ बड़े हमले किए क्योंकि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि इजराइली हमले के जवाब में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ढांचे और संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा. मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के प्लान किए गए हमले ने तेहरान में सरकार पर अमेरिका के हमले का समय तय किया.
उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन को पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और तेहरान इस इलाके में अमेरिका के हितों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, इसलिए अमेरिकी सेना ने पहले ही हमला कर दिया.
कांग्रेस (संसद) के नेताओं के साथ एक ब्रीफिंग के बाद रूबियो ने कहा, "हमें पता था कि इजराइली कार्रवाई होने वाली है."
ईरान से होने वाले 'आने वाले खतरे' के बारे में पूछे जाने पर रुबियो ने कहा, "हमें पता था कि इससे अमेरिकी सेना पर हमला होगा, और हमें पता था कि अगर हम हमले शुरू करने से पहले ही उन पर हमला नहीं करते, तो हमें ज्यादा नुकसान होता."
अमेरिकी विदेश सचिव की यह टिप्पणी अमेरिकी सेना की इस पुष्टि से कुछ मिनट पहले आई कि ईरान द्वारा हमला किए गए एक रीजनल फैसिलिटी से दो शव मिलने के बाद, लड़ाई में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर छह हो गई है.
रूबियो ने सोमवार को कहा कि हालांकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पहले हमला किया, लेकिन वाशिंगटन तुरंत खतरे को रोकने के लिए काम कर रहा था क्योंकि इजराइल वैसे भी खुद ईरान पर हमला करने वाला था. इजराइल अमेरिका का करीबी साथी है और उसे 2023 से वॉशिंगटन से कम से कम 21 बिलियन डॉलर की मिलिट्री मदद मिली है.
रूबियो ने कहा, "एक खतरा तो था ही और खतरा यह था कि हम जानते थे कि अगर ईरान पर हमला हुआ – और हमें यकीन था कि उन पर हमला होगा – तो वे तुरंत हमारे पीछे पड़ जाएंगे."
रुबियो ने कहा कि ईरान पर हमला होना ही था क्योंकि तेहरान मिसाइलें और ड्रोन जमा कर रहा था जिनका इस्तेमाल वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने और न्यूक्लियर बम हासिल करने के लिए करता. रुबियो ने कहा कि युद्ध का उद्देश्य ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को खत्म करना है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका तेहरान में शासन तंत्र को खत्म करने का स्वागत करेगा.
उन्होंने कहा, "हम दुखी नहीं होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ईरानी लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उस देश के लिए एक नया भविष्य बनाएंगे. हम चाहेंगे कि ऐसा हो सके."
रूबियो के इस दावे साफ है कि ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने में इजराइल की भूमिका थी और इजराली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे वर्षों से चाहते थे.
रविवार को, नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान पर हमले उनके 'दोस्त' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से हो रहे हैं. नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा, "सेनाओं का यह गठबंधन हमें वह करने की इजाजत देता है जो मैं 40 वर्षों से करना चाहता था."
