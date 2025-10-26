ETV Bharat / international

'पाकिस्तान से दोस्ती, भारत के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं', जयशंकर से मुलाकात से पहले बोले रुबियो

वाशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का अवसर देखता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह भारत के साथ अमेरिका के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संबंधों की कीमत पर नहीं होगा. इससे साफ है कि अमेरिका भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाता रहेगा.

रुबियो सोमवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करने वाले हैं. इससे पहले रुबियो ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने पहले ही कच्चे तेल की खरीद में विविधता लाने की इच्छा व्यक्त की है.

आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर की यात्रा पर रवाना होने से पहले वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों पर पूछे गए सवाल पर मार्को रुबियो ने कहा कि नई दिल्ली "स्पष्ट कारणों से चिंतित है" और वाशिंगटन का इस्लामाबाद के साथ संबंध नई दिल्ली के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं होगा. उन्होंने कहा, "लेकिन, मुझे लगता है कि उन्हें (भारत को) यह समझना होगा कि हमें कई अलग-अलग देशों के साथ संबंध रखने हैं. हम पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का अवसर देखते हैं."

रुबियो ने कहा, "मुझे लगता है कि कूटनीति और उस तरह की चीजों के मामले में भारतीय बहुत परिपक्व हैं. देखिए, उनके कुछ ऐसे देशों के साथ रिश्ते हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते नहीं हैं. इसलिए, यह एक परिपक्व, व्यावहारिक विदेश नीति का हिस्सा है."

अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह भारत के साथ हमारे संबंधों या मित्रता की कीमत पर है, जो कि गहरे, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हैं."