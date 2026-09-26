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उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 13 लोगों की मौत, 18 घायल

पाकिस्तान में टीटीपी के आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 अन्य लोग घायल हो गए.

TTP suicide attack in northwestern Pakistan.
उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में टीटीपी का आत्मघाती हमला. (AP)
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By PTI

Published : September 26, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
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पेशावर : पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में शनिवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के एक आत्मघाती हमलावर ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया, जिसमें दो महिलाओं और दो बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई तथा 30 अन्य घायल हो गए. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा रेस्क्यू 1122 के अनुसार, यह घटना डेरा इस्माइल खान जिले की दराजिंदा तहसील में हुई, जो अशांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों की सीमा के पास स्थित है.

क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी खान मुबाशिर मलिक ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को अमन मेला पुलिस चौकी से टकरा दिया. उन्होंने बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हुई और 18 अन्य घायल हुए हैं.

पुलिस के अनुसार, मारे गए लोगों में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग के दो अधिकारी भी शामिल हैं. घायलों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जबकि मृतकों के शव भी वहीं पहुंचाए गए हैं.

पुलिस ने बताया कि हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की प्रकृति का पता लगाने के लिए बम निरोधक दस्तों को घटनास्थल पर भेजा गया है. सुरक्षा बलों ने हमले के बाद इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. मामले की आगे जांच की जा रही है.

इससे पहले सुरक्षा बलों ने गुरुवार को उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में आठ संदिग्ध उग्रवादियों को मार गिराया था. इस बारे में पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया रिपोर्टों में उत्तर वजीरिस्तान जिले में उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था. अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में आठ उग्रवादी मारे गए.

पुलिस ने उग्रवादियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया और उनके कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सैन्य उपकरण बरामद किए. पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने कथित तौर पर सुरक्षा बलों से बचने के लिए मस्जिद को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने बेहद सावधानी के साथ अभियान चलाया.

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत वर्षों से लगातार अशांति का सामना कर रहा है. इसके पीछे उग्रवादी हिंसा, अफगानिस्तान से लड़ाकों की सीमा पार आवाजाही और बार-बार चलाए गए सैन्य अभियान प्रमुख कारण रहे हैं.

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