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पोलैंड के क्राको शहर में बंदूकधारी ने की गोलीबारी, 6 की मौत, कई लोग घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

क्राको (पोलैंड): पोलैंड के क्राको शहर के एक मार्केट स्क्वायर में शनिवार को एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.

क्राको पुलिस के अनुसार, बंदूकधारी ने शहर के बीचों-बीच स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल 'मेन स्क्वायर' में गाड़ी चलाते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. बाद में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हमलावर को गोली लगी और वह घायल हो गया.

सैनिकों वाले कपड़े पहने हुए था बंदूकधारी

क्राको पुलिस की प्रवक्ता कतार्ज़िना सिस्लो ने TVN24 को बताया कि स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3:00 बजे एक व्यक्ति कार से स्क्वायर में आया और अपनी गाड़ी से ही "अंधाधुंध" गोलीबारी शुरू कर दी. प्रवक्ता ने कहा कि बंदूकधारी ने सेना जैसी वर्दी पहनी हुई थी और उसने हमले में सेना में इस्तेमाल होने वाली एक लंबी बंदूक का इस्तेमाल किया. पुलिस को उसकी कार से अन्य हथियारों के कई हिस्से और गोला-बारूद भी मिले. पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान, अधिकारियों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस व्यक्ति ने भी जवाबी फायरिंग की; नतीजतन, घायल होने वालों में दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं." सिस्लो ने आगे कहा कि हमलावर अकेला था और आम जनता सुरक्षित है. घटनास्थल से आईं तस्वीरों में दिख रहा है कि क्राको के बीचों-बीच स्थित इस इलाके में पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस मौजूद हैं. पोलैंड का एक मेडिकल एयर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां उतरा. अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों की सटीक संख्या और घायलों के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस की तरफ से फिलहाल संदिग्ध की पहचान, उसकी स्थिति और हमले के पीछे का मकसद का खुलासा नहीं किया गया है.