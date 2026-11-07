पोलैंड के क्राको शहर में बंदूकधारी ने की गोलीबारी, 6 की मौत, कई लोग घायल
Poland Shooting: पोलैंड के क्राको शहर में बंदूकधारी ने प्रमुख पर्यटन स्थल 'मेन स्क्वायर' में गाड़ी चलाते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं.
Published : November 7, 2026 at 10:00 PM IST
क्राको (पोलैंड): पोलैंड के क्राको शहर के एक मार्केट स्क्वायर में शनिवार को एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.
क्राको पुलिस के अनुसार, बंदूकधारी ने शहर के बीचों-बीच स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल 'मेन स्क्वायर' में गाड़ी चलाते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. बाद में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हमलावर को गोली लगी और वह घायल हो गया.
सैनिकों वाले कपड़े पहने हुए था बंदूकधारी
क्राको पुलिस की प्रवक्ता कतार्ज़िना सिस्लो ने TVN24 को बताया कि स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 3:00 बजे एक व्यक्ति कार से स्क्वायर में आया और अपनी गाड़ी से ही "अंधाधुंध" गोलीबारी शुरू कर दी.
प्रवक्ता ने कहा कि बंदूकधारी ने सेना जैसी वर्दी पहनी हुई थी और उसने हमले में सेना में इस्तेमाल होने वाली एक लंबी बंदूक का इस्तेमाल किया. पुलिस को उसकी कार से अन्य हथियारों के कई हिस्से और गोला-बारूद भी मिले.
पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान, अधिकारियों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस व्यक्ति ने भी जवाबी फायरिंग की; नतीजतन, घायल होने वालों में दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं."
Poland SHOOTER’S FACE REVEALED — SHOT at people in Krakow using MILITARY-TYPE FIREARM DRESSED in FULL MILITARY GEAR; at least 5 KILLED https://t.co/d1ERq9PdCT— RT (@RT_com) November 7, 2026
सिस्लो ने आगे कहा कि हमलावर अकेला था और आम जनता सुरक्षित है.
घटनास्थल से आईं तस्वीरों में दिख रहा है कि क्राको के बीचों-बीच स्थित इस इलाके में पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस मौजूद हैं. पोलैंड का एक मेडिकल एयर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां उतरा.
अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों की सटीक संख्या और घायलों के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस की तरफ से फिलहाल संदिग्ध की पहचान, उसकी स्थिति और हमले के पीछे का मकसद का खुलासा नहीं किया गया है.
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस इस हमले की जांच कर रही है.
Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
पोलैंड के राष्ट्रपति ने घटना पर चिंता जताई
पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी का कहना है कि वह क्राको में हुई "दुखद घटनाओं की खबरों से बेहद चिंतित" हैं. उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों, घायलों और उनके परिवारों के साथ हैं. 'एक्स' पोस्ट में नवरोकी ने लिखा, "मैं संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं और उम्मीद करता हूं कि इन दुखद घटनाओं से जुड़े हालात के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी."
उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख क्राको के लिए रवाना हो गए हैं. पोलैंड के नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है!"
फिलहाल इस घटना के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. पोलैंड में इस तरह की बड़ी गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम होती हैं.
पोलैंड में अमेरिकी राजदूत टॉम रोज ने 'X' पर लिखा, "हमें क्राको में हुई इस भयानक गोलीबारी के बारे में जानकारी मिली है. यह एक बेहद क्रूर और जानलेवा हमला है, जिसने पोलैंड की शांति को झकझोर कर रख दिया है." उन्होंने आगे कहा, "इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका पोलैंड के साथ खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे पोलैंड अपने प्यारे नागरिकों (क्राको के लोगों) के साथ खड़ा है."
क्राको पोलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. यह राजधानी वारसॉ से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है. हर साल लगभग 1.5 करोड़ पर्यटक क्राको आते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग मुख्य चौराहे से होकर गुजरते हैं.
यह भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप हत्या की साजिश नाकाम, तीन बंदूकों के साथ संदिग्ध प्रवासी गिरफ्तार