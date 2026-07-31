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मोरक्को और स्पेन की सीमा पर अफरा-तफरी, 18 से अधिक की मौत

मोरक्को और स्पेन के इलाके स्यूटा के बीच हजारों लोगों के बॉर्डर पार करने के बाद हालात बिगड़े.

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प्रवासी स्पेन के इलाके स्यूटा से मोरक्को लौट रहे हैं. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 31, 2026 at 5:32 PM IST

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स्यूटा (स्पेन) : मोरक्को के साथ लगी सीमा को तोड़कर हजारों लोगों के स्पेन के इलाके 'स्यूटा' (Ceuta) में घुसने की कोशिश के दौरान कम से कम 18 प्रवासियों की मौत हो गई है. सीमा पर यह संकट गुरुवार को भड़क उठा और शुक्रवार को भी जारी रहा, जब मोरक्को की तरफ सुरक्षा बलों और प्रवासियों के बीच झड़प हुई.

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने शुक्रवार को स्यूटा में बोलते हुए सीमा पार करने की घटना की निंदा की और इसे "स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन" बताया. स्पेन के नेता ने मानव तस्करों को दोषी ठहराते हुए कहा कि वे "बहुत से युवाओं को धोखा देते हैं और आखिरकार उनमें से कई की मौत का कारण बनते हैं — चाहे समुद्र में हो या, जैसा कि इस मामले में हुआ, स्पेन के स्वायत्त शहर स्यूटा की सीमा पर."

सीमा के लाइव फुटेज में सैकड़ों प्रवासियों को स्यूटा के पास एक पहाड़ी पर जमा देखा गया, जिन्हें मोरक्को के सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर तितर-बितर किया, जबकि अन्य लोग तैरकर स्पेन के इलाके में जाने की कोशिश करते रहे. वहीं, प्रवासियों के बड़े समूह घर लौटने के लिए स्यूटा से मोरक्को की ओर वापस भी गए.

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स्पेन का सेउटा इलाका, जहां प्रवासियों ने ली शरण (AP)

सिविल गार्ड अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय कर्मचारी संघ के प्रमुख रशीद स्बिही ने इस स्थिति को "गंभीर मानवीय संकट" बताया. उन्होंने कहा कि हजारों प्रवासी, जिनमें बिना अभिभावक वाले बच्चे भी शामिल थे, पार्कों और फुटपाथों पर सोने को मजबूर थे, जबकि अन्य लोग बिना किसी मकसद के सड़कों पर घूम रहे थे. उन्होंने कहा, "लोग अभी भी आ रहे हैं. जो अतिरिक्त बल (स्पेनिश सेना के जवानों सहित) पहुंचे हैं, वे केवल घायलों की मदद और अन्य मानवीय कार्यों में लगे हैं. हालात बहुत अस्त-व्यस्त हैं."

स्बिही ने बताया कि मरने वाले 18 लोगों में से कई डूब गए, लेकिन कुछ लोग मोरक्को के साथ बॉर्डर चेकपॉइंट के पास मौजूद शहरी बीच, ताराजल बीच पर ब्रेकवॉटर फेंस (समुद्र की लहरों को रोकने वाली बाड़) को पार करने की कोशिश में मची भगदड़ में मारे गए. मोरक्को के 33 साल के अहमद करीम ने बताया कि उन्होंने अपने देश में नौकरी न होने की वजह से स्यूटा में घुसने की कोशिश की.

करीम ने कहा, "बहुत से लोग यूरोप या अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता." शुक्रवार सुबह बॉर्डर फेंस के पास पानी में बॉय (पानी में तैरने वाले निशान), जूते और लोगों का छूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा था. मोरक्को में मानवाधिकार समूहों के अनुसार, मोरक्को की पुलिस ने प्रवासियों को स्यूटा में घुसने से रोकने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और हवा में चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं.

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मोरक्को से स्पेन के सेउटा एन्क्लेव में प्रवेश करने के बाद, प्रवासियों को रात सड़कों पर बिताने पड़े. (AP)

स्यूटा से सटे मोरक्को के शहर फनिदेक में मानवाधिकार कार्यकर्ता अशरफ मैमौनी ने कहा, "भारी पुलिस तैनाती के बावजूद, लोगों ने जलमार्ग से सीमा पार की, जबकि जमीनी सीमा बंद रही."

उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर पकड़े गए प्रवासियों को स्यूटा से दूर मोरक्को के अंदरूनी इलाकों में ले जाया गया, "लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं." स्पेन में मोरक्को के राजदूत ने उम्मीद जताई कि जो लोग मोरक्को से स्पेन के इस इलाके (एक्सक्लेव) में आए हैं, वे वापस लौट जाएंगे. करीमा बेन्याइच ने स्यूटा की स्थिति को मुश्किल बताया और कहा कि यह सब मोरक्को की इच्छा के खिलाफ हुआ है.

उन्होंने कहा, "हमने हमेशा सभी के लिए कानूनी, व्यवस्थित और सुरक्षित प्रवास को प्राथमिकता दी है." बेन्याइच ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि प्रवासियों को स्यूटा में घुसने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया.

लेकिन सेउटा और मैड्रिड, दोनों जगहों के अधिकारियों ने इसे स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले से जोड़ा. इस फैसले में कहा गया था कि समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता, जबकि जमीन के रास्ते या बॉर्डर की बाड़ पार करके आने वालों के साथ ऐसा किया जा सकता है. सांचेज ने कहा कि प्रवासियों की तस्करी करने वालों ने इस फैसले का गलत मतलब निकाला, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इससे अफरा-तफरी फैलने में भूमिका हो सकती है.

सांचेज ने कहा, "ऐसा लगता है कि पिछले कुछ घंटों में मानव तस्करी करने वाले संगठनों के नेटवर्क के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह मतलब तेजी से फैला, जिससे कल जैसी भारी भीड़ उमड़ पड़ी."

बेहतर आर्थिक मौकों की तलाश में या अपने देश में हिंसा से बचने के लिए यूरोप आने वाले प्रवासियों के लिए स्पेन एक मुख्य प्रवेश बिंदु है. उत्तरी अफ्रीकी तट पर स्थित सेउटा पहुंचने के लिए, प्रवासी अक्सर मोरक्को के शहर फनिदेक से तैरकर स्पेनिश इलाके तक पहुंचते हैं, जिसमें उन्हें लगभग 3 मील (5 किलोमीटर) की दूरी तय करनी पड़ती है. कुछ लोग पास के शहर बेल्यूनेच से भी पार करने की कोशिश करते हैं, जहां दूरी कम है.

सांचेज ने यूरोप और अमेरिका में बढ़ रहे माइग्रेशन-विरोधी ट्रेंड के उलट काम किया है. जहां ट्रंप प्रशासन और दूसरे यूरोपीय देशों ने अपनी सीमाएं कड़ी कर दी हैं और लोगों को वापस भेजने (डिपॉर्टेशन) का काम तेज कर दिया है, वहीं स्पेन ने इस साल की शुरुआत में उन लाखों प्रवासियों को रेजिडेंसी और वर्क परमिट देने का फैसला किया जो पहले से ही बिना इजाजत देश में रह रहे थे.

सोशलिस्ट नेता सांचेज का तर्क था कि यह स्पेन की अर्थव्यवस्था और वहां की बूढ़ी होती आबादी के लिए अच्छा होगा. 1 जनवरी, 2026 के बाद बिना सही कागजात के आए प्रवासियों को इसमें शामिल नहीं किया गया. लेकिन उनके आलोचकों ने सेउटा (Ceuta) में बड़ी संख्या में आ रहे युवा मोरक्कन लोगों की तस्वीरों का फायदा उठाते हुए उनकी पॉलिसी की आलोचना की.

उनका कहना था कि इससे और ज़्यादा प्रवासी स्पेन आने के लिए प्रेरित होंगे. स्पेन की कंजर्वेटिव नेता इसाबेल डियाज आयुसो ने X पर लिखा, "सांचेज सेउटा के जरिए स्पेन पर हमले की इजाजत दे रहे हैं." शुक्रवार को सांचेज ने प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की अपनी पहल को सेउटा की घटनाओं से अलग बताया. इस अफरा-तफरी का असर विदेशों में भी दिखा. इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने "अपनी सीमाओं की रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने" के लिए स्पेन के साथ इटली के ओपन-बॉर्डर शेंगेन समझौते को सस्पेंड करने की धमकी दी. हालांकि, इटली की सीमा स्पेन से नहीं लगती है, फिर भी यह हर साल उत्तरी अफ़्रीका से भूमध्य सागर पार करके आने वाले हजारों प्रवासियों के लिए एंट्री का एक मुख्य पॉइंट है. फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा कि फ्रांस भी स्पेन के साथ बॉर्डर चेकिंग को मजबूत करेगा. उन्होंने X पर लिखा कि उन्होंने 'रैपिड इंटरवेंशन बॉर्डर फ़ोर्स' को एक्टिवेट कर दिया है.

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मोरक्को स्पेन की सीमा पर अफरा तफरी
MOROCCO SPANISH TERRITORY CEUTA
CHAO AT MOROCCO SPAIN BORDER

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