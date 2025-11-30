ETV Bharat / international

कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में गोलीबारी में चार लोगों की मौत, 10 घायल

अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के स्टॉकटन में गोलीबारी की घटना में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 घायल हुए हैं.

Police investigating at the scene
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 30, 2025 at 1:38 PM IST

स्टॉकटन ( कैलिफोर्निया) : कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में एक बैंक्वेट हॉल में एक समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

सैन जोएकिन काउंटी के शेरिफ कार्यालय की प्रवक्ता हीदर ब्रेंट ने कहा कि पीड़ितों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं और प्रारंभिक संकेतों के अनुसार ‘‘यह टारगेट हमले का मामला हो सकता है.’’

अधिकारियों ने घायलों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही घटना के संबंध में विस्तार से बताया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. गोलीबारी शाम 6 बजे से ठीक पहले बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई. स्टॉकटन 320,000 की आबादी वाला शहर है, जो सैक्रामेंटो से करीब 40 मील (64 किलोमीटर) दक्षिण में है.

मेयर क्रिस्टीना फुगाज़ी ने कहा, “परिवारों को हॉस्पिटल में अपने प्रियजन के पास खड़े होकर उनके बचने की प्रार्थना करने के बजाय एक साथ होना चाहिए.” अधिकारियों ने पीड़ितों की हालत के बारे में तुरंत और जानकारी नहीं दी. अधिकारियों ने पहले कहा था कि कई लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है.

पुलिस के अनुसार, गोलीबारी की घटना स्टॉकटन के लुसिले एवेन्यू के 1900वें ब्लॉक में घटी. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्टॉकटन के उप-मेयर जेसन ली ने बताया कि एक बच्चे के बर्थडे के दौरान गोलीबारी की घटना हुई. उन्होंने घटना पर दुख जताया और कहा कि वह अधिकारियों के संपर्क में हैं. पुलिस ने एहतियातन घटनास्थल की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया है.

मिसिसिपी में गोलीबारी में गई थी छह लोगों की जान

बीते माह अमेरिका के मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र में भी गोलीबारी की घटना हुई थी. दो अलग-अलग स्थानों पर हुई गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो गई थी और 12 अन्य लोग घायल हो गए थे. राज्य के सीनेटर डेरिक सिमंस ने बताया था कि एक घटना में लीलैंड शहर में हाई स्कूल फुटबॉल होमकमिंग गेम के बाद गोलीबारी हुई. इसमें चार लोगों की मौत हुई और 4 अन्य घायल हो गए. वहीं दूसरी घटना हाइडलबर्ग शहर में हाई स्कूल होमकमिंग वीकेंड के दौरान स्कूल परिसर में गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई.

