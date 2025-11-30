ETV Bharat / international

कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में गोलीबारी में चार लोगों की मौत, 10 घायल

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस ( AP )

स्टॉकटन ( कैलिफोर्निया) : कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में एक बैंक्वेट हॉल में एक समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. सैन जोएकिन काउंटी के शेरिफ कार्यालय की प्रवक्ता हीदर ब्रेंट ने कहा कि पीड़ितों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं और प्रारंभिक संकेतों के अनुसार ‘‘यह टारगेट हमले का मामला हो सकता है.’’ अधिकारियों ने घायलों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही घटना के संबंध में विस्तार से बताया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. गोलीबारी शाम 6 बजे से ठीक पहले बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई. स्टॉकटन 320,000 की आबादी वाला शहर है, जो सैक्रामेंटो से करीब 40 मील (64 किलोमीटर) दक्षिण में है. मेयर क्रिस्टीना फुगाज़ी ने कहा, “परिवारों को हॉस्पिटल में अपने प्रियजन के पास खड़े होकर उनके बचने की प्रार्थना करने के बजाय एक साथ होना चाहिए.” अधिकारियों ने पीड़ितों की हालत के बारे में तुरंत और जानकारी नहीं दी. अधिकारियों ने पहले कहा था कि कई लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है.