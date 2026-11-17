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मनीला आसियान शिखर सम्मेलन 2026: आज होगी पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, जिनपिंग और पुतिन भी होंगे शामिल

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By ANI 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार (स्थानीय समयानुसार) को एशिया की कई दिनों की यात्रा के लिए रवाना हुए. इस यात्रा के दौरान, वे फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और फिर चीन जाएंगे, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है.

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए मनीला पहुंच चुके हैं. इस यात्रा का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है. ट्रंप ने रवाना होने से पहले इस यात्रा को एक 'बड़ी यात्रा' बताया और संकेत दिया कि वह चीन में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से भी मिल सकते हैं.

सीबीएस न्यूज के अनुसार, ट्रंप, पुतिन और शी के बीच प्रस्तावित बैठक हो सकती है. बता दें, इस प्रारूप में तीनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी. यह बैठक मुख्य रूप से परमाणु हथियारों के प्रसार को कम करने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है. ट्रंप ने कहा कि बातचीत में ईरान और यूक्रेन के मुद्दे भी शामिल होंगे, हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने पहले संकेत दिया था कि यूक्रेन के इस चर्चा में शामिल होने की उम्मीद नहीं है. जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सबसे पहले फिलीपींस जाएंगे, जहां 15 से 17 नवंबर तक दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) का 49वां शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. मंगलवार को, वह भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड नेताओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी. व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के अनुसार, यह दो वर्षों में क्वाड नेताओं का पहला आमने-सामने का शिखर सम्मेलन होगा, और ट्रंप के मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनकी इस तरह की पहली बैठक होगी.