मनीला आसियान शिखर सम्मेलन 2026: आज होगी पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात, जिनपिंग और पुतिन भी होंगे शामिल
पीएम मोदी ने आज मनीला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए नींव रखी.
By ANI
Published : November 17, 2026 at 11:46 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार (स्थानीय समयानुसार) को एशिया की कई दिनों की यात्रा के लिए रवाना हुए. इस यात्रा के दौरान, वे फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और फिर चीन जाएंगे, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है.
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए मनीला पहुंच चुके हैं. इस यात्रा का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है. ट्रंप ने रवाना होने से पहले इस यात्रा को एक 'बड़ी यात्रा' बताया और संकेत दिया कि वह चीन में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से भी मिल सकते हैं.
सीबीएस न्यूज के अनुसार, ट्रंप, पुतिन और शी के बीच प्रस्तावित बैठक हो सकती है. बता दें, इस प्रारूप में तीनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी. यह बैठक मुख्य रूप से परमाणु हथियारों के प्रसार को कम करने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है. ट्रंप ने कहा कि बातचीत में ईरान और यूक्रेन के मुद्दे भी शामिल होंगे, हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने पहले संकेत दिया था कि यूक्रेन के इस चर्चा में शामिल होने की उम्मीद नहीं है.
जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सबसे पहले फिलीपींस जाएंगे, जहां 15 से 17 नवंबर तक दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) का 49वां शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. मंगलवार को, वह भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड नेताओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी. व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के अनुसार, यह दो वर्षों में क्वाड नेताओं का पहला आमने-सामने का शिखर सम्मेलन होगा, और ट्रंप के मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनकी इस तरह की पहली बैठक होगी.
अमेरिकी राष्ट्रपति थाईलैंड के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और साथ ही दक्षिण-पूर्वी एशियाई तथा अन्य क्षेत्रीय नेताओं के साथ रात्रिभोज में भी शामिल होंगे. इस बीच, 16 से 17 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा, 11 सदस्यीय आसियान समूह के साथ भारत के जुड़ाव के लिहाज से एक महत्वपूर्ण समय पर हो रही है. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग, आर्थिक साझेदारी और 'इंडो-पैसिफिक' (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आसियान के साथ भारत के संबंध उसकी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के केंद्र में हैं और उसके 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन में भी एक अहम स्थान रखते हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि इन शिखर सम्मेलनों में उनकी भागीदारी, आसियान के साथ भारत की 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' को और मजबूत करेगी.
इससे पहले सोमवार को मनीला पहुंचने पर, हवाई अड्डे पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने 'सीता: द रामायण रिविजिटेड' नामक एक नाट्य प्रस्तुति भी देखी, जिसे इलिगन सिटी के 'इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स गिल्ड' (IPAG) द्वारा पेश किया गया था. यह प्रस्तुति भारत और फिलीपींस के बीच साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दर्शाती है. प्रधानमंत्री मोदी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान श्री सत्य साईं स्कूल के फिलिपिनो और भारतीय मूल के छात्रों द्वारा 'पूर्ण कुंभ श्लोक' का पाठ भी देखा.
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