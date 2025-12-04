ETV Bharat / international

ममता सिंह ने रचा इतिहास, यूएस के जर्सी सिटी में चुनाव जीतने वाली पहली इंडियन अमेरिकन बनीं

इंडियन अमेरिकन ममता सिंह, एक नॉन-प्रॉफिट लीडर और ऑर्गनाइजर हैं. उन्होंने जर्सी सिटी में काउंसिल एट-लार्ज सीट जीती.

Mamta Singh
इंडियन अमेरिकन ममता सिंह, यूएस के जर्सी सिटी में काउंसिल एट-लार्ज सीट की विजेता बनीं. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन सेंटर्स में से एक के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ. ममता सिंह ने जर्सी सिटी में काउंसिल एट-लार्ज सीट जीत ली. इसके साथ ही शहर के इतिहास में पब्लिक ऑफिस के लिए चुनी जाने वाली पहली इंडियन अमेरिकन बन गईं.

उनकी जीत उस रात हुई, जब बड़े पैमाने पर राजनीतिक बदलाव हुए. यह जीत उस समय हुई, जब सुधार की सोच रखने वाले काउंसिल मेंबर जेम्स सोलोमन ने मेयर का रनऑफ (चुनाव का अतिरक्त दौर) बड़े अंतर से जीता. वहीं बाहर से आए लोगों के लिए, ममता सिंह की कामयाबी उस शाम की कहानी बनकर उभरी.

जर्सी सिटी में हजारों इंडियन अमेरिकन रहते हैं. इनमें से कई जर्नल स्क्वॉयर, एक्सचेंज प्लेस और आसपास के इलाकों में बसे हुए हैं. फिर भी इस कम्युनिटी ने पहले कभी अपने किसी अपने को सिटी हॉल के लिए चुना हुआ नहीं देखा था.

खासतौर पर, जर्सी सिटी को अक्सर 'लिटिल इंडिया' कहा जाता है, खासकर इसका इंडियन इंडिया स्क्वॉयर. सिंह की जीत उस कमी को पूरा करती है और उस कम्युनिटी के लिए पहचान और रिप्रेजेंटेशन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा पल दिखाती है. इसने दशकों से शहर की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान बनाने में मदद की है.

ममता सिंह ने सोलोमन की 'टीम सोलोमन' स्लेट पर रोलैंडो लावारो और माइकल ग्रिफिन के साथ चुनाव लड़ीं थीं. उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को स्थिर करने, युवाओं के लिए मनोरंजन प्रोग्राम बढ़ाने और काम करने वाले परिवारों के लिए सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैंपेन चलाया. हालांकि, कम्युनिटी एडवोकेसी में उनकी जड़ें बाहर से आए परिवारों के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ीं.

एक नॉन-प्रॉफिट लीडर और ऑर्गनाइजर, सिंह ने JCFamilies की शुरुआत की, जो जर्सी सिटी के सबसे एक्टिव ग्रासरूट ग्रुप्स में से एक है. यह महिलाओं, बच्चों और काम करने वाले माता-पिता पर फोकस करता है.

उन्होंने इंडियंस इन जर्सी सिटी भी बनाया, जो इमिग्रेंट परिवारों को सपोर्ट करता है और त्योहारों, गैदरिंग और कम्युनिटी फोरम के जरिए इंडियन कल्चर को बचाकर रखता है.

इन सालों में, वह नए आए इमिग्रेंट्स और स्कूलों, सर्विसेज और शहर की जिंदगी में रहने वाले पुराने निवासियों के बीच एक भरोसेमंद पुल बन गईं. सिंह की ऐतिहासिक जीत, न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर जिम मैकग्रीवी पर सोलोमन की निर्णायक जीत के साथ हुई.

इस तरह से देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन सेंटर्स में से एक के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ. ममता सिंह ने इस हफ़्ते जर्सी सिटी में काउंसिल एट-लार्ज सीट जीतकर इतिहास रचा है. इसी के साथ शहर के इतिहास में पब्लिक ऑफिस के लिए चुनी जाने वाली वो पहली इंडियन अमेरिकन बन गईं.

नॉन-प्रॉफिट लीडर ममता सिंह ने काउंसिल एट-लार्ज सीट जीतने में कामयाब रहीं. ममता की जीत बहुत बड़ी है. इसकी वजह ये है कि 2023 के सेंसस के अनुमान के अनुसार, न्यू जर्सी राज्य में देश में इंडियन मूल के लोगों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है।

ये भी पढ़ें - कौन हैं जोहरान ममदानी? जो बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर

TAGGED:

JERSEY CITY
COUNCIL AT LARGE SEAT
NONPROFIT LEADER MAMTA SINGH
INDIAN AMERICAN MAMTA SINGH
MAMTA SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.