ममता सिंह ने रचा इतिहास, यूएस के जर्सी सिटी में चुनाव जीतने वाली पहली इंडियन अमेरिकन बनीं

इंडियन अमेरिकन ममता सिंह, यूएस के जर्सी सिटी में काउंसिल एट-लार्ज सीट की विजेता बनीं. ( IANS )

वॉशिंगटन: यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन सेंटर्स में से एक के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ. ममता सिंह ने जर्सी सिटी में काउंसिल एट-लार्ज सीट जीत ली. इसके साथ ही शहर के इतिहास में पब्लिक ऑफिस के लिए चुनी जाने वाली पहली इंडियन अमेरिकन बन गईं.

उनकी जीत उस रात हुई, जब बड़े पैमाने पर राजनीतिक बदलाव हुए. यह जीत उस समय हुई, जब सुधार की सोच रखने वाले काउंसिल मेंबर जेम्स सोलोमन ने मेयर का रनऑफ (चुनाव का अतिरक्त दौर) बड़े अंतर से जीता. वहीं बाहर से आए लोगों के लिए, ममता सिंह की कामयाबी उस शाम की कहानी बनकर उभरी.

जर्सी सिटी में हजारों इंडियन अमेरिकन रहते हैं. इनमें से कई जर्नल स्क्वॉयर, एक्सचेंज प्लेस और आसपास के इलाकों में बसे हुए हैं. फिर भी इस कम्युनिटी ने पहले कभी अपने किसी अपने को सिटी हॉल के लिए चुना हुआ नहीं देखा था.

खासतौर पर, जर्सी सिटी को अक्सर 'लिटिल इंडिया' कहा जाता है, खासकर इसका इंडियन इंडिया स्क्वॉयर. सिंह की जीत उस कमी को पूरा करती है और उस कम्युनिटी के लिए पहचान और रिप्रेजेंटेशन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा पल दिखाती है. इसने दशकों से शहर की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान बनाने में मदद की है.