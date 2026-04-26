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माली की राजधानी समेत कई शहरों में सशस्त्र समूहों के हमले, रक्षा मंत्री की मौत

माली के रक्षा मंत्री जनरल सादियो कैमारा ( File/ AFP )

बामाको (माली): पश्चिम अफ्रीकी देश माली की राजधानी बामाको और अन्य शहरों में शनिवार को बंदूकधारियों ने कई स्थानों पर हमले किए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में मिलिट्री ठिकानों पर हुए हमलों में माली के रक्षा मंत्री जनरल सादियो कैमारा (General Sadio Camara) मारे गए. रिपोर्ट के मुताबिक, ये सुनियोजित हमले अल-कायदा से जुड़े एक ग्रुप और तुआरेग विद्रोहियों ने मिलकर किए. माली की सेना ने एक बयान में कहा, "अज्ञात सशस्त्र आतंकवादी समूहों ने राजधानी में कुछ स्थानों और बैरकों को निशाना बनाया. सैनिक फिलहाल हमलावरों से निपटने में लगे हुए हैं." माली की राजधानी बामाको में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास शनिवार सुबह गोलीबारी की आवाज सुनी गई. बामाको में मौजूद न्यूज एजेंसी 'एसोसिएटेड प्रेस' (AP) के एक पत्रकार ने मध्य शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित मोदिबो कीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगातार गोलीबारी की आवाज सुनी. साथ ही एयरपोर्ट के आसपास एक हेलीकॉप्टर को गश्त करते देखा. माली की राजधानी समेत कई शहरों में सशस्त्र समूहों के हमले (NA)