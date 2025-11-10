ETV Bharat / international

भारतीय कर्ज से बने हवाई अड्डे का उद्घाटन, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने काटा फीता

मालदीव में हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू (बाएं) और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू (दाएं). ( क्रेडिट: X@HCIMaldives )

मालदीव: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे देश के उत्तरी भाग के लिए "समृद्धि का प्रवेश द्वार" बताया. राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार, मुइज़्जू ने रविवार को हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे "उत्तरी मालदीव की क्षमता को उजागर करने और वैश्विक संपर्क बढ़ाने का उत्प्रेरक" बताया. इसे उत्तरी मालदीव के लिए "समृद्धि का प्रवेश द्वार" बताते हुए उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक है." सन. एमवी समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, मुइज़्जू ने कहा कि नया हवाई अड्डा पर्यटन, कृषि, मत्स्य पालन और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उत्तरी मालदीव में सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगा. उद्घाटन समारोह में भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. समाचार पोर्टल एडिशन एमवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस अवसर पर बोलते हुए, मुइज़्ज़ू ने कहाकि यह हवाई अड्डा एक स्मारक के रूप में कार्य करता है जो मालदीव-भारत संबंधों की मजबूती का प्रमाण है, क्योंकि दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं.