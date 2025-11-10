भारतीय कर्ज से बने हवाई अड्डे का उद्घाटन, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने काटा फीता
मुइज़्जू ने कहाकि यह हवाई अड्डा एक स्मारक के रूप में कार्य करता है, जो मालदीव-भारत संबंधों की मजबूती का प्रमाण है.
मालदीव: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे देश के उत्तरी भाग के लिए "समृद्धि का प्रवेश द्वार" बताया.
राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार, मुइज़्जू ने रविवार को हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे "उत्तरी मालदीव की क्षमता को उजागर करने और वैश्विक संपर्क बढ़ाने का उत्प्रेरक" बताया. इसे उत्तरी मालदीव के लिए "समृद्धि का प्रवेश द्वार" बताते हुए उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि आर्थिक परिवर्तन का प्रतीक है."
Hanimadhoo International Airport (HIA) is ready to ✈️— India in Maldives (@HCIMaldives) November 10, 2025
A true vehicle for progress & prosperity and symbol of India’s commitment under Neighborhood First and MAHASAGAR vision- is a beautiful reality now. Jointly inaugurated by HEP @MMuizzu & Hon’ble Minister @MoCA_GoI @RamMNK, 1/2 pic.twitter.com/4u30ioXJha
सन. एमवी समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, मुइज़्जू ने कहा कि नया हवाई अड्डा पर्यटन, कृषि, मत्स्य पालन और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उत्तरी मालदीव में सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगा.
उद्घाटन समारोह में भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. समाचार पोर्टल एडिशन एमवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस अवसर पर बोलते हुए, मुइज़्ज़ू ने कहाकि यह हवाई अड्डा एक स्मारक के रूप में कार्य करता है जो मालदीव-भारत संबंधों की मजबूती का प्रमाण है, क्योंकि दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं.
Fruitful discussions held between Hon’ble Minister of Civil Aviation @RamMNK and @abkhaleel on further enhancing our bilateral ties, with a focus on increased connectivity.@MEAIndia @MoFAmv @IndianDiplomacy @MoCA_GoI pic.twitter.com/5HTTZvV9qo— India in Maldives (@HCIMaldives) November 9, 2025
मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक पोस्ट में इस हवाई अड्डे को "प्रगति और समृद्धि का सच्चा माध्यम और पड़ोसी प्रथम तथा महासागर विजन के तहत भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक" बताया.
Sun.mv समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, हवाई अड्डे के विकास के लिए भारत के एक्जिम बैंक द्वारा जारी 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध है, जो 2019 में मालदीव सरकार और बैंक के बीच हुए एक समझौते के तहत है.
इसमें कहा गया है कि हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास का ठेका भारत की जेएमसी परियोजनाओं को 136.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में दिया गया है. यह हवाई अड्डा उत्तरी प्रवाल द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा. इससे पहले, नायडू ने यहां मालदीव के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्ला खलील से मुलाकात की और दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.
विदेश मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान, खलील ने भारत द्वारा मालदीव को दिए जा रहे निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.
सरकारी पब्लिक सर्विस मीडिया (पीएसएम न्यूज़) ने कहा, “दोनों मंत्रियों ने भारत और मालदीव के बीच साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सहयोग को गहरा करने, संपर्क बढ़ाने और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पहलों को आगे बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की.” भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में इसे “उपयोगी चर्चा” बताया.
