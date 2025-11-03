ETV Bharat / international

मालदीव ने तंबाकू बैन किया, 2007 के बाद पैदा होने वाले नहीं कर सकेंगे स्मोकिंग

माले/कोलंबो: मालदीव सरकार ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधनों को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है, जिसके तहत शनिवार से तंबाकू के सेवन पर जनरेशनल बैन लगा दिया गया है. सरकारी न्यूज एजेंसी PSM न्यूज ने शनिवार को बताया कि ये नए उपाय राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सक्षम, नैतिक रूप से ईमानदार और मेहनती नागरिकों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विधायी पैकेज ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट पर देशव्यापी प्रतिबंध भी लागू कर दिया है. 29 अप्रैल को पहली बार प्रस्तावित यह कानून 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के बीच तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाता है.

बिक्री पर भी प्रतिबंध

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह कानून बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसके तहत विक्रेताओं को अब 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति या जनरेशनल कट-ऑफ ईयर के बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू प्रोडक्ट बेचने से रोक दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेपिंग डिवाइस और संबंधित उपकरणों के उपयोग, कब्जे, आयात और निर्माण पर भी बैन लगा दिया गया है.

तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

बता दें कि पिछले दिसंबर में मालदीव सरकार ने वेपिंग डिवाइस के इस्तेमाल और बिक्री पर देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रतिबंध तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के बाद लगाया गया था, जिसे राष्ट्रपति मुइज्जू ने 13 नवंबर 2024 को कानून में हस्ताक्षरित किया था. संशोधनों में यह प्रावधान था कि 15 दिसंबर 2024 से ई-सिगरेट और वेपिंग डिवाइस की बिक्री, मुफ्त वितरण और उपयोग अवैध होगा.