ETV Bharat / international

मालदीव ने तंबाकू बैन किया, 2007 के बाद पैदा होने वाले नहीं कर सकेंगे स्मोकिंग

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विधायी पैकेज ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट पर देशव्यापी प्रतिबंध भी लागू कर दिया है.

Maldives
मीटिंग करते राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (IANS)
author img

By IANS

Published : November 3, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

माले/कोलंबो: मालदीव सरकार ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधनों को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है, जिसके तहत शनिवार से तंबाकू के सेवन पर जनरेशनल बैन लगा दिया गया है. सरकारी न्यूज एजेंसी PSM न्यूज ने शनिवार को बताया कि ये नए उपाय राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सक्षम, नैतिक रूप से ईमानदार और मेहनती नागरिकों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विधायी पैकेज ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट पर देशव्यापी प्रतिबंध भी लागू कर दिया है. 29 अप्रैल को पहली बार प्रस्तावित यह कानून 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के बीच तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाता है.

बिक्री पर भी प्रतिबंध
शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह कानून बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसके तहत विक्रेताओं को अब 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति या जनरेशनल कट-ऑफ ईयर के बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू प्रोडक्ट बेचने से रोक दिया गया है. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेपिंग डिवाइस और संबंधित उपकरणों के उपयोग, कब्जे, आयात और निर्माण पर भी बैन लगा दिया गया है.

तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में संशोधन
बता दें कि पिछले दिसंबर में मालदीव सरकार ने वेपिंग डिवाइस के इस्तेमाल और बिक्री पर देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रतिबंध तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के बाद लगाया गया था, जिसे राष्ट्रपति मुइज्जू ने 13 नवंबर 2024 को कानून में हस्ताक्षरित किया था. संशोधनों में यह प्रावधान था कि 15 दिसंबर 2024 से ई-सिगरेट और वेपिंग डिवाइस की बिक्री, मुफ्त वितरण और उपयोग अवैध होगा.

वेपिंग डिवाइस के आयात पर जुर्माना
देश के सरकारी न्यूज पेपर पब्लिक सर्विस मीडिया (PSM) ने बताया कि मालदीव में वेपिंग डिवाइस के आयात पर 50,000 MVR (लगभग 3,250 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगेगा. कई देश डिस्पोजेबल वेपिंग प्रोडक्ट के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं में वेपिंग की समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं.

साथ ही मालदीव सरकार ने भी मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के प्रयास तेज कर दिए हैं. इस साल की शुरुआत में श्रीलंकाई सीमा शुल्क विभाग ने 1.2 अरब रुपये (लगभग 40 लाख अमेरिकी डॉलर) मूल्य की अवैध रूप से आयातित विदेशी सिगरेट नष्ट कर दीं. 2018, 2022 और 2024 में जब्त की गई सिगरेटों को कोलंबो में किया गया था.

सीमा शुल्क विभाग के प्रवक्ता सीवली अरुकगोडा के अनुसार अधिकारियों ने इन तीन साल में कुल 87 लाख सिगरेट जब्त कीं. उन्होंने कहा कि एजेंसी कंटेनर स्कैनिंग में सुधार और तस्करी का पता लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित आधुनिक उपकरणों में निवेश करने की योजना बना रही है.

यह भी पढ़ें- 'जेल हत्या दिवस' की 50 वीं बरसीः शेख हसीना ने इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन बताया

TAGGED:

TOBACCO BAN
TOBACCO BAN IN MALDIVES
MALDIVES TOBACCO BAN
TOBACCO
GENERATIONAL TOBACCO BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.