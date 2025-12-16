ETV Bharat / international

ऑस्ट्रेलिया से पहले दुनिया भर में यहूदियों पर हुए हैं बड़े आतंकवादी हमले, जानें डिटेल

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉंडी बीच पर एक यहूदियों पर हमला. ( Credit: X@sharmajasmine01 )

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉंडी बीच पर एक यहूदी त्योहार को निशाना बनाकर बंदूकधारियों ने 15 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले में एक हमलावर भी मारा गया. बता दें कि इस हमले में पाकिस्तानी मूल के पिता-पुत्र हमलावर ने 14 दिसंबर को यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत के लिए बीच पर इकट्ठा हुई भीड़ पर गोलियां चलाईं. इसमें एक हमलावर समेत कुल 16 लोग मारे गए. अब एक नजर दौड़ाते हैं दुनिया भर में यहूदियों पर हुए हमले पर. अहमद अल अहमद ने बोंडी बीच पर शूटर से छीन लिया था हथियार. (Credit: X@12431djm) इजराइल के बाहर यहूदी ठिकानों पर बड़े आतंकवादी हमले: 22.07.1968: रोम, इटली: पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन (PFLP) ने पहली हाईजैकिंग की. इसमें एल अल फ्लाइट को अल्जीयर्स की तरफ मोड़ दिया गया. इसमें 32 यहूदी यात्रियों को 5 हफ़्तों तक बंधक बनाकर रखा गया. 06.09.1970: डॉसन फील्ड, जॉर्डन: 400 से ज़्यादा यात्रियों वाले तीन एयरलाइनर को PFLP ने हाईजैक कर लिया और जॉर्डन एयरपोर्ट ले गए. बंधकों को जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में बंद आतंकवादियों के बदले में रिहा कर दिया गया. 05.09.1972:- म्यूनिख, जर्मनी: म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में वेस्ट जर्मन अधिकारियों की नाकाम बचाव कोशिश के बाद फतह आतंकवादियों ने इजराइली ओलंपिक कुश्ती टीम के 11 सदस्यों और 1 जर्मन पुलिसकर्मी की हत्या कर दी. 27.06.1976: एंटेबे, युगांडा: एक एयर फ्रांस एयरलाइनर को एक जॉइंट जर्मन/PFLP टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया, जिसने फ्लाइट को एंटेबे एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया. लगभग 258 पैसेंजर और क्रू को तब तक बंधक बनाकर रखा गया जब तक सभी गैर-इज़राइली पैसेंजर को रिहा नहीं कर दिया गया. 4 जुलाई को, इजराइली कमांडो युगांडा गए और बाकी बंधकों को बचाया. सभी टेररिस्ट मारे गए, साथ ही 3 पैसेंजर और ऑपरेशन लीडर लेफ्टिनेंट-कर्नल योनातन नेतन्याहू भी मारे गए. ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर बीच पर जानलेवा गोलीबारी के बाद का दृश्य. (AP) 11.08.1976: इस्तांबुल, तुर्की: इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में PFLP और जापानी रेड आर्मी टेररिस्ट ने चार लोगों को मार डाला, और 20 को घायल कर दिया. 31.12.1980: - नैरोबी, केन्या: नैरोबी में यहूदियों के नॉरफॉक होटल में बम धमाका हुआ. इसमें 15 लोग मारे गए और 80 से ज़्यादा घायल हो गए. 09.10.1982: रोम, इटली: सब्बाथ की सुबह की सर्विस खत्म होते ही 5 फिलिस्तीनियों ने रोम के ग्रेट सिनेगॉग पर हमला कर दिया. फिलिस्तीनियों ने दो साल के एक लड़के की हत्या कर दी और 37 आम लोगों को घायल कर दिया. उन पर ग्रेनेड फेंके और ऑटोमैटिक हथियारों से गोली चलाई. 27.12.1985: अबू निदाल की फतह रिवोल्यूशनरी काउंसिल के गुरिल्लाओं ने रोम और वियना एयरपोर्ट पर एक साथ एल अल काउंटर पर हमला किया, जिसमें 19 लोग मारे गए. 06.09.1986: इस्तांबुल, तुर्की। सिनेगॉग पर हमला: फ़िलिस्तीनी अबू निदाल से जुड़े और ईरान, लीबिया और सीरिया से सपोर्ट से जुड़े दो आतंकवादियों ने इस्तांबुल में नेवे शालोम सिनेगॉग पर हमला किया. उन्होंने सब्बाथ की सुबह की सर्विस में हिस्सा ले रहे 22 भक्तों की हत्या कर दी. इसमें सात यहूदी बच गए. कातिलों ने राइफल और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. हमले में मारे गए दो आतंकवादियों की पहचान कभी नहीं हो पाई. 07.03.1992: - अंकारा, तुर्की: अंकारा में इजराइली दूतावास के सुरक्षा प्रमुख की कार बम हमले में मौत हो गई. इस्लामिक जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी ली. 17.03.1992: - ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना: ब्यूनस आयर्स में इजराइली दूतावास पर एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 29 लोग मारे गए इस्लामिक जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी ली. 18.07.1994: ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना: ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर में बम फटने से कम से कम 96 लोग मारे गए. 11.04.2002: जेरबा, ट्यूनीशिया: ट्यूनीशिया के जेरबा द्वीप पर एल ग़रीबा सिनेगॉग के एक पुराने यहूदी मंदिर के पास एक ट्रक में धमाका हुआ. इसमें 14 जर्मन, 5 ट्यूनीशियाई और एक फ्रांसीसी मारे गए. 28.11.2002: मोम्बासा, केन्या: केन्या के मोम्बासा बंदरगाह के पास एक होटल पर हुए हमले में तीन सुसाइड बॉम्बर समेत पंद्रह लोग मारे गए और 80 घायल हो गए, जहां इजराइली अक्सर आते-जाते हैं. एक इजराइली अर्किया एयरलाइनर पर भी मिसाइलें दागी गईं, लेकिन मोम्बासा एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय वे चूक गईं. उसमें सवार सभी 261 लोग सुरक्षित बच गए. 16.05. 2003: कैसाब्लांका में बमबारी: 12 आतंकवादियों ने कैसाब्लांका में यहूदी जगहों को निशाना बनाया. एक ने यहूदी कब्रिस्तान के पास तीन लोगों को मार डाला, दो अन्य ने यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमला करने की कोशिश की लेकिन खुद को ही मार डाला. एक और हमलावर ने यहूदियों के मालिकाना हक वाले एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया, जिसमें दो लोग मारे गए. कुल मिलाकर, 12 अपराधियों के साथ 33 आम लोग मारे गए. इस हमले के पीछे अल-कायदा का हाथ माना जा रहा था. 15.11.2003: इस्तांबुल, तुर्की: इस्तांबुल में दो सिनेगॉग के बाहर दो कार बम फटे, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए. 26.11.2008: (मुंबई, भारत): पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ने नरीमन हाउस पर हमला किया, जो मुंबई में हुए एक बड़े आतंकी हमले के कई टारगेट में से एक था. तीन दिन की घेराबंदी में, उन्होंने पूरे शहर में मारे गए 168 यहूदियों में से छह यहूदियों को मार डाला. चबाड के दूत रब्बी गैवरियल और रिवका होल्ट्ज़बर्ग के साथ चार और लोगों की भी हत्या कर दी गई.