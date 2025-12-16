ऑस्ट्रेलिया से पहले दुनिया भर में यहूदियों पर हुए हैं बड़े आतंकवादी हमले, जानें डिटेल
इजराइल के बाहर यहूदी ठिकानों पर कई आतंकवादी हमले हुए. कभी प्लेन हाइजैक कर और कभी किसी समारोह या समूह को टार्गेट कर अटैक हुए.
Published : December 16, 2025 at 10:40 AM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉंडी बीच पर एक यहूदी त्योहार को निशाना बनाकर बंदूकधारियों ने 15 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले में एक हमलावर भी मारा गया.
बता दें कि इस हमले में पाकिस्तानी मूल के पिता-पुत्र हमलावर ने 14 दिसंबर को यहूदी त्योहार हनुक्का की शुरुआत के लिए बीच पर इकट्ठा हुई भीड़ पर गोलियां चलाईं. इसमें एक हमलावर समेत कुल 16 लोग मारे गए. अब एक नजर दौड़ाते हैं दुनिया भर में यहूदियों पर हुए हमले पर.
इजराइल के बाहर यहूदी ठिकानों पर बड़े आतंकवादी हमले:
22.07.1968: रोम, इटली: पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन (PFLP) ने पहली हाईजैकिंग की. इसमें एल अल फ्लाइट को अल्जीयर्स की तरफ मोड़ दिया गया. इसमें 32 यहूदी यात्रियों को 5 हफ़्तों तक बंधक बनाकर रखा गया.
06.09.1970: डॉसन फील्ड, जॉर्डन: 400 से ज़्यादा यात्रियों वाले तीन एयरलाइनर को PFLP ने हाईजैक कर लिया और जॉर्डन एयरपोर्ट ले गए. बंधकों को जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में बंद आतंकवादियों के बदले में रिहा कर दिया गया.
05.09.1972:- म्यूनिख, जर्मनी: म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में वेस्ट जर्मन अधिकारियों की नाकाम बचाव कोशिश के बाद फतह आतंकवादियों ने इजराइली ओलंपिक कुश्ती टीम के 11 सदस्यों और 1 जर्मन पुलिसकर्मी की हत्या कर दी.
27.06.1976: एंटेबे, युगांडा: एक एयर फ्रांस एयरलाइनर को एक जॉइंट जर्मन/PFLP टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया, जिसने फ्लाइट को एंटेबे एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया. लगभग 258 पैसेंजर और क्रू को तब तक बंधक बनाकर रखा गया जब तक सभी गैर-इज़राइली पैसेंजर को रिहा नहीं कर दिया गया. 4 जुलाई को, इजराइली कमांडो युगांडा गए और बाकी बंधकों को बचाया. सभी टेररिस्ट मारे गए, साथ ही 3 पैसेंजर और ऑपरेशन लीडर लेफ्टिनेंट-कर्नल योनातन नेतन्याहू भी मारे गए.
11.08.1976: इस्तांबुल, तुर्की: इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में PFLP और जापानी रेड आर्मी टेररिस्ट ने चार लोगों को मार डाला, और 20 को घायल कर दिया.
31.12.1980: - नैरोबी, केन्या: नैरोबी में यहूदियों के नॉरफॉक होटल में बम धमाका हुआ. इसमें 15 लोग मारे गए और 80 से ज़्यादा घायल हो गए.
09.10.1982: रोम, इटली: सब्बाथ की सुबह की सर्विस खत्म होते ही 5 फिलिस्तीनियों ने रोम के ग्रेट सिनेगॉग पर हमला कर दिया. फिलिस्तीनियों ने दो साल के एक लड़के की हत्या कर दी और 37 आम लोगों को घायल कर दिया. उन पर ग्रेनेड फेंके और ऑटोमैटिक हथियारों से गोली चलाई.
27.12.1985: अबू निदाल की फतह रिवोल्यूशनरी काउंसिल के गुरिल्लाओं ने रोम और वियना एयरपोर्ट पर एक साथ एल अल काउंटर पर हमला किया, जिसमें 19 लोग मारे गए.
06.09.1986: इस्तांबुल, तुर्की। सिनेगॉग पर हमला: फ़िलिस्तीनी अबू निदाल से जुड़े और ईरान, लीबिया और सीरिया से सपोर्ट से जुड़े दो आतंकवादियों ने इस्तांबुल में नेवे शालोम सिनेगॉग पर हमला किया. उन्होंने सब्बाथ की सुबह की सर्विस में हिस्सा ले रहे 22 भक्तों की हत्या कर दी. इसमें सात यहूदी बच गए. कातिलों ने राइफल और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. हमले में मारे गए दो आतंकवादियों की पहचान कभी नहीं हो पाई.
07.03.1992: - अंकारा, तुर्की: अंकारा में इजराइली दूतावास के सुरक्षा प्रमुख की कार बम हमले में मौत हो गई. इस्लामिक जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी ली.
17.03.1992: - ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना: ब्यूनस आयर्स में इजराइली दूतावास पर एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें 29 लोग मारे गए इस्लामिक जिहाद ने इसकी जिम्मेदारी ली.
18.07.1994: ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना: ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर में बम फटने से कम से कम 96 लोग मारे गए.
11.04.2002: जेरबा, ट्यूनीशिया: ट्यूनीशिया के जेरबा द्वीप पर एल ग़रीबा सिनेगॉग के एक पुराने यहूदी मंदिर के पास एक ट्रक में धमाका हुआ. इसमें 14 जर्मन, 5 ट्यूनीशियाई और एक फ्रांसीसी मारे गए.
28.11.2002: मोम्बासा, केन्या: केन्या के मोम्बासा बंदरगाह के पास एक होटल पर हुए हमले में तीन सुसाइड बॉम्बर समेत पंद्रह लोग मारे गए और 80 घायल हो गए, जहां इजराइली अक्सर आते-जाते हैं. एक इजराइली अर्किया एयरलाइनर पर भी मिसाइलें दागी गईं, लेकिन मोम्बासा एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय वे चूक गईं. उसमें सवार सभी 261 लोग सुरक्षित बच गए.
16.05. 2003: कैसाब्लांका में बमबारी: 12 आतंकवादियों ने कैसाब्लांका में यहूदी जगहों को निशाना बनाया. एक ने यहूदी कब्रिस्तान के पास तीन लोगों को मार डाला, दो अन्य ने यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमला करने की कोशिश की लेकिन खुद को ही मार डाला. एक और हमलावर ने यहूदियों के मालिकाना हक वाले एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया, जिसमें दो लोग मारे गए. कुल मिलाकर, 12 अपराधियों के साथ 33 आम लोग मारे गए. इस हमले के पीछे अल-कायदा का हाथ माना जा रहा था.
15.11.2003: इस्तांबुल, तुर्की: इस्तांबुल में दो सिनेगॉग के बाहर दो कार बम फटे, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए.
26.11.2008: (मुंबई, भारत): पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ने नरीमन हाउस पर हमला किया, जो मुंबई में हुए एक बड़े आतंकी हमले के कई टारगेट में से एक था. तीन दिन की घेराबंदी में, उन्होंने पूरे शहर में मारे गए 168 यहूदियों में से छह यहूदियों को मार डाला. चबाड के दूत रब्बी गैवरियल और रिवका होल्ट्ज़बर्ग के साथ चार और लोगों की भी हत्या कर दी गई.
13.02.2012 (भारत और जॉर्जिया में इजराइल की एम्बेसी): हमलावरों ने भारत और जॉर्जिया में इजराइल की एम्बेसी के स्टाफ को निशाना बनाया, जिसमें चार लोग घायल हो गए. हमलावर नई दिल्ली में कामयाब हो गए और एक कार में धमाका हो गया. हालांकि, त्बिलिसी में एक डिप्लोमैट की कार के नीचे रखा बम मिला और उसे डिफ्यूज कर दिया गया.
12.03.2012: टूलूज, फ्रांस: टूलूज यहूदी स्कूल शूटिंग : मोहम्मद मेराह ने टूलूज के ओजर हटोरा स्कूल में चार लोगों की हत्या कर दी. उसने एक टीचर और तीन बच्चों को गोली मारी.
09.01.2015: पेरिस में 2015 का कोषेर सुपरमार्केट हमला: माली मूल का एक 32 साल का फ़्रांसीसी आदमी, जिसने इस्लाम अपना लिया था और फ़्रांस की जेल में रहते हुए कट्टर हो गया था. उसने पेरिस में एक कोषेर किराना स्टोर, हाइपर कैचर पर कब्ज़ा कर लिया, चार यहूदी ग्राहकों को तुरंत मार डाला और फिर बाकी खरीदारों को बंधक बना लिया.
22.05.2025:(USA): वॉशिंगटन, D.C. में एक अकेले बंदूकधारी ने इजराइली दूतावास के दो कर्मचारियों की हत्या कर दी.
02.10.2025 (मैचेस्टर, इंग्लैंड): इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक हमलावर ने एक सिनेगॉग के बाहर लोगों पर कार चढ़ा दी, और फिर चाकू से हमला करके दो लोगों को मार डाला. पुलिस ने इसे यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर आतंकवाद की कार्रवाई बताया है.
14.12.2025: बॉंडी बीच, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉंडी बीच पर एक यहूदी त्योहार को निशाना बनाकर बंदूकधारियों ने 15 लोगों की हत्या कर दी. इस हमले में एक हमलावर भी मारा गया.
07 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमास के हमलों के बाद एंटी-सेमिटिज़्म हमलों में बढ़ोतरी:
एंटी-सेमिटिज़्म क्या है: “एंटी-सेमिटिज़्म यहूदियों के बारे में एक खास सोच है, जिसे यहूदियों के प्रति नफरत के तौर पर दिखाया जा सकता है. एंटी-सेमिटिज़्म के बयानबाजी और शारीरिक प्रदर्शन यहूदी या गैर-यहूदी लोगों और/या उनकी प्रॉपर्टी, यहूदी कम्युनिटी संस्थानों और धार्मिक जगहों के प्रति होते हैं.”
CAM के एंटीसेमिटिज्म रिसर्च सेंटर (ARC) के अनुसार:
- 7 अक्टूबर, 2023 और 1 अक्टूबर, 2025 के बीच दुनिया भर में 13,339 एंटीसेमिटिक घटनाएं रिकॉर्ड की गईं.
- अकेले 2023 के आखिरी तीन महीनों में, CAM ने 1,785 घटनाएं रिकॉर्ड कीं, जो लगभग 2022 के पूरे साल जितनी थीं.
- 2024 में 6,326 घटनाओं के साथ एक रिकॉर्ड बनाया गया, जो 2023 की कुल घटनाओं से दोगुने से भी ज़्यादा है.
ऑस्ट्रेलिया: 28 मिलियन लोगों का देश ऑस्ट्रेलिया, लगभग 117,000 यहूदियों का घर है, जो देश की आबादी का 0.5% से भी कम हैं. एडवोकेसी ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ज्यूरी ने हमास हमले के बाद दो सालों के दौरान देश में 3,700 से ज़्यादा यहूदी विरोधी घटनाओं की गिनती की.
दुनिया भर में एंटी सेमिटिज्म हमलों की बड़ी घटनाएं:
अक्टूबर 18, 2023 (जर्मनी): सेंट्रल बर्लिन में एक सिनेगॉग पर दो हुड पहने लोगों ने मोलोटोव कॉकटेल फेंके.
नवंबर 16, 2023 (जापान): टोक्यो में एक 53 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिसने इज़राइली दूतावास के एंट्रेंस के पास एक कार को बैरिकेड से टकरा दिया और एक पुलिस ऑफिसर को घायल कर दिया.
मई 1, 2024 (पोलैंड): पुलिस ने कहा कि वारसॉ के अधिकारियों ने एक टीनेजर को हिरासत में लिया, जब पोलैंड की राजधानी में एक ऐतिहासिक सिनेगॉग पर एक ज्वलनशील पदार्थ वाली बोतल से हमला हुआ.
मई 17, 2024 (अल्जीरिया): फ्रेंच पुलिस ने रूएन शहर में एक सिनेगॉग में आग लगाने और पुलिस को धमकी देने वाले चाकू लिए एक अल्जीरियाई आदमी को गोली मार दी.
जून 2024 (USA): एक जॉर्डन के नागरिक ने फ्लोरिडा के वेजफील्ड में एक सोलर पावर जेनरेशन फैसिलिटी में घुसकर $450,000 से ज़्यादा का नुकसान किया. मई 2025 में, दिसंबर में दोषी ठहराए जाने के बाद, इजराइल के लिए कथित सपोर्ट को लेकर बिज़नेस को धमकाने और उन पर हमले करने के लिए उसे U.S. फेडरल जेल में छह साल की सजा सुनाई गई.
5 सितंबर, 2024 (जर्मनी): जर्मन पुलिस ने म्यूनिख में इजराइली कॉन्सुलेट के पास हुई गोलीबारी में एक ऑस्ट्रियाई संदिग्ध इस्लामिस्ट गनमैन को मार गिराया.
6 सितंबर, 2024 (कनाडा): डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद शाहजेब खान को 7 अक्टूबर, 2024 के आसपास ब्रुकलिन में एक यहूदी सेंटर पर इस्लामिक स्टेट के सपोर्ट में मास शूटिंग की प्लानिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
10 अक्टूबर, 2024 (डेनमार्क): गोथेनबर्ग शहर में एक इजराइली टारगेट के पास गोलीबारी हुई, जिसके बारे में डेनमार्क के नेशनल ब्रॉडकास्टर ने कहा कि वह इज़राइली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म एल्बिट सिस्टम्स की एक यूनिट थी.
6 नवंबर, 2024: (USA): शिकागो की डीपॉल यूनिवर्सिटी में इजराइल के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे दो स्टूडेंट्स पर नकाबपोश लोगों ने हमला किया, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं.
17 जनवरी, 2025: (ऑस्ट्रेलिया): सिडनी में एक घर, जो पहले एक सीनियर यहूदी कम्युनिटी लीडर का था, उसमें तोड़फोड़ की गई और दो कारों में आग लगा दी गई, जिसमें से एक पर एंटीसेमिटिक गाली स्प्रे-पेंट कर दी गई.
21 जनवरी, 2025: (ऑस्ट्रेलिया): सिडनी में एक चाइल्डकेयर सेंटर में आग लगा दी गई और दीवार पर एंटीसेमिटिक ग्रैफिटी स्प्रे कर दी गई.
21 फरवरी, 2025: (जर्मनी): बर्लिन के होलोकॉस्ट मेमोरियल पर एक हमलावर ने एक आदमी को चाकू मार दिया.
31.08.2025: (फ्रांस): फ्रांस के ल्योन शहर में एक होलोकॉस्ट मेमोरियल को खराब कर दिया गया, और उस पर एक काले मार्बल के खंभे पर "फ्री गाजा" लिख दिया गया.
2 अक्टूबर, 2025: (UK): मैनचेस्टर के एक सिनेगॉग में एक आदमी ने कार से पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी और एक सिक्योरिटी गार्ड को चाकू मार दिया, जिससे कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और तीन और गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां लोग योम किप्पुर मना रहे थे.
ये भी पढ़ें -