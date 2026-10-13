पनामा में एक बार फिर हिली धरती, 6.1 मापी गई तीव्रता
पनामा में इस हफ्ते आज तीसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इस आपदा के चलते नुकसान को लेकर जानकारी नहीं है.
By ANI
Published : October 13, 2026 at 8:33 AM IST
पनामा सिटी : मध्य अमेरिकी देश पनामा में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. यहां आज सुबह 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. भूकंप से नुकसान को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. इससे पहले शुक्रवार को दो बार धरती हिली थी.
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह 4:50 बजे पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. इसका केंद्र लैटीट्यूड 7.683 नॉर्थ और लॉन्गीट्यूड 81.405 वेस्ट पर था. पनामा में शुक्रवार रात को 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर रेने गार्सिया ने बताया कि भूकंप के बाद 147 आफ्टरशॉक आए, जिनमें से कुछ की तीव्रता 6.1 और 6.6 थी.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार 9 अक्टूबर को आए भूकंप के बाद पनामा की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और इस आपदा में घायल और प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की. एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, 'भारत भूकंप के बाद पनामा की सरकार और लोगों के साथ खड़ा है. हमारी दिल से दुआएं उन सभी घायलों और प्रभावित लोगों के साथ हैं, खासकर उन परिवारों के साथ जिन्होंने नुकसान और मुश्किलें झेली हैं.'
विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा, 'भारत भूकंप के बाद पनामा की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता दिखाता है.' पनामा में अमेरिकी दूतावास ने सेंट्रल और साउथ अमेरिका के नौ देशों में भूकंप के बाद के झटकों और सुनामी के खतरे की चेतावनी दी थी. इस बीच शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक पनामा ने शनिवार (लोकल टाइम) को इमरजेंसी की घोषणा कर दी ताकि राहत के कामों को कोऑर्डिनेट किया जा सके और भूकंप से प्रभावित समुदायों की मदद की जा सके.
शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंसी मिनिस्टर जुआन कार्लोस ओरिलैक ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घोषणा से यह पक्का होगा कि सरकारी एजेंसियां स्टैंडबाय पर रहें और उनके पास प्रभावित समुदायों की मदद के लिए जरूरी रिसोर्स हों.
ओरिलैक ने कहा कि प्रेसिडेंट जोस राउल मुलिनो ने राहत कामों को कोऑर्डिनेट करने, रिसोर्स मैनेज करने और प्रभावित समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कमीशन बनाने का आदेश दिया है. सरकार ने डोनेशन कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं, जिनमें पनामा सिटी के उमर पार्क में एक सेंटर भी शामिल है, जबकि प्रांतीय सरकारी ऑफिस एक्स्ट्रा कलेक्शन पॉइंट के तौर पर काम करेंगे.
शिन्हुआ के मुताबिक भूकंप शुक्रवार को लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 12:56 बजे आया. इसका सेंटर लॉस सैंटोस प्रांत में टोनोसी से करीब 39 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था. इसमें कहा गया कि भूकंप से देश के कई हिस्सों में घरों, स्कूलों, हेल्थ सेंटर, सड़कों और सरकारी इमारतों को नुकसान हुआ.
सीएनएन ने अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) का हवाला देते हुए बताया कि शुरुआती तौर पर इसकी तीव्रता 7.7 थी. रिपोर्ट में कहा गया कि कई लोगों को मामूली चोटें आईं और उस समय किसी के मरने या लापता होने की खबर नहीं है. पनामा के सिविल प्रोटेक्शन सिस्टम के मुताबिक, घरों, सड़कों, होटलों, सरकारी इमारतों, बिजनेस और चर्चों को स्ट्रक्चरल नुकसान हुआ. इसमें कहा गया कि सबसे ज़्यादा नुकसान दक्षिणी तट पर कोक्ले प्रांत में हुआ, जबकि पनामा सिटी में भी कुछ नुकसान हुआ.
सीएनएन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से बताया कि पनामा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने दो मेट्रो लाइनों पर सर्विस रोक दी थी, जबकि देश के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में दिन में ऑपरेशन फिर से शुरू हो गए.
प्रेसिडेंट मुलिनो ने शांति बनाए रखने, रिसोर्स जुटाने और पेनोनोम में एक प्रभावित हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ मरीज़ों को निकाला गया और बाहर इलाज किया गया. अमेरिकी सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने पहले कुछ तटों पर सुनामी लहरों की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में कहा कि अब कोई खतरा नहीं है.