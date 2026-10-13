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पनामा में एक बार फिर हिली धरती, 6.1 मापी गई तीव्रता

पनामा के सैन इसिड्रो में शनिवार, 10 अक्टूबर, 2026 को आए भूकंप के बाद एक स्कूल खंडहर में तब्दील हो गया. ( AP )

By ANI 4 Min Read

पनामा सिटी : मध्य अमेरिकी देश पनामा में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. यहां आज सुबह 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. भूकंप से नुकसान को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. इससे पहले शुक्रवार को दो बार धरती हिली थी.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप भारतीय समयानुसार मंगलवार सुबह 4:50 बजे पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. इसका केंद्र लैटीट्यूड 7.683 नॉर्थ और लॉन्गीट्यूड 81.405 वेस्ट पर था. पनामा में शुक्रवार रात को 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर रेने गार्सिया ने बताया कि भूकंप के बाद 147 आफ्टरशॉक आए, जिनमें से कुछ की तीव्रता 6.1 और 6.6 थी.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार 9 अक्टूबर को आए भूकंप के बाद पनामा की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और इस आपदा में घायल और प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की. एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, 'भारत भूकंप के बाद पनामा की सरकार और लोगों के साथ खड़ा है. हमारी दिल से दुआएं उन सभी घायलों और प्रभावित लोगों के साथ हैं, खासकर उन परिवारों के साथ जिन्होंने नुकसान और मुश्किलें झेली हैं.' विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा, 'भारत भूकंप के बाद पनामा की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता दिखाता है.' पनामा में अमेरिकी दूतावास ने सेंट्रल और साउथ अमेरिका के नौ देशों में भूकंप के बाद के झटकों और सुनामी के खतरे की चेतावनी दी थी. इस बीच शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक पनामा ने शनिवार (लोकल टाइम) को इमरजेंसी की घोषणा कर दी ताकि राहत के कामों को कोऑर्डिनेट किया जा सके और भूकंप से प्रभावित समुदायों की मदद की जा सके. शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंसी मिनिस्टर जुआन कार्लोस ओरिलैक ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घोषणा से यह पक्का होगा कि सरकारी एजेंसियां ​​स्टैंडबाय पर रहें और उनके पास प्रभावित समुदायों की मदद के लिए जरूरी रिसोर्स हों.