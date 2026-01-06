ETV Bharat / international

मादुरो और उनकी पत्नी ने अमेरिका पर 'अपहरण' का आरोप लगाया, कोर्ट की पहली सुनवाई में खुद को बेगुनाह बताया

न्यूयॉर्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपनी पहली कोर्ट पेशी के दौरान वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने सभी आरोपों से खुद को बेगुनाह बताया और अमेरिकी सरकार पर उन्हें उनके देश से अगवा करने का आरोप लगाया. सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में यह खबर दी.

सीएनएन के अनुसार सोमवार (लोकल टाइम) को, मादुरो और फ्लोरेस दोनों ने अपने खिलाफ लगे ड्रग्स तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोपों से इनकार किया और फिलहाल, अपनी हिरासत को चुनौती नहीं दी. यह पेशी एक ऐतिहासिक पल था और एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी, क्योंकि उनके बचाव में उनके मिलिट्री कब्जे की कानूनी मान्यता को चुनौती दिए जाने की संभावना है. मादुरो को गिरफ्तार करने के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हम इंचार्ज हैं.'

इस बीच ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह अंतरिम नेतृत्व के तहत वेनेजुएला में हो रही गतिविधि पर करीब से नजर रखेगा. हालांकि, सीएनएन के मुताबिक, मादुरो के लंबे समय से वाइस प्रेसिडेंट रही डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली. जब उनसे उनकी पहचान कन्फर्म करने के लिए कहा गया तो मादुरो खड़े हुए और कोर्ट में अपनी बातों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाते हुए स्पैनिश में बात की.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें 'वेनेजुएला के काराकस में मेरे घर पर पकड़ा गया था,' और जब जज एल्विन हेलरस्टीन ने उन्हें बीच में टोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, 'मैं अभी भी अपने देश का प्रेसिडेंट हूं.' दूसरी बार आरोपों का जवाब देते हुए मादुरो ने कहा, 'मैं बेगुनाह हूँ. यहाँ जो कुछ भी बताया गया है, मैं उसमें से किसी का भी दोषी नहीं हूँ. मैं एक अच्छा आदमी हूँ.'

सीएनएन के मुताबिक यह साफ नहीं है कि कोर्टरूम में उनके बयान का कितना हिस्सा जोर से सुनाया गया. जज हेलरस्टीन ने कहा कि मादुरो को बाद में उनकी गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों के बारे में डिटेल में बोलने का मौका दिया जाएगा. मादुरो के वकील ने कन्फर्म किया कि चारों आरोपों में बेगुनाह होने की अर्ज़ी दी गई है. मादुरो की पत्नी, सिलिया फ्लोरेस ने भी बेगुनाह होने की अर्ज़ी दी, और जज से स्पैनिश में कहा, 'बेगुनाह नहीं, पूरी तरह से बेगुनाह.'