मादुरो और उनकी पत्नी ने अमेरिका पर 'अपहरण' का आरोप लगाया, कोर्ट की पहली सुनवाई में खुद को बेगुनाह बताया

मादुरो ने न्यूयॉर्क कोर्ट में कहा कि वह बेगुनाह हैं. यहाँ बताए गए आरोपों में वह दोषी नहीं हैं. वह एक अच्छे आदमी हैं.

Maduro wife pleads not guilty
वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दीवार पर बनी पेंटिंग (AP)
By ANI

Published : January 6, 2026 at 7:57 AM IST

4 Min Read
न्यूयॉर्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपनी पहली कोर्ट पेशी के दौरान वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने सभी आरोपों से खुद को बेगुनाह बताया और अमेरिकी सरकार पर उन्हें उनके देश से अगवा करने का आरोप लगाया. सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में यह खबर दी.

सीएनएन के अनुसार सोमवार (लोकल टाइम) को, मादुरो और फ्लोरेस दोनों ने अपने खिलाफ लगे ड्रग्स तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोपों से इनकार किया और फिलहाल, अपनी हिरासत को चुनौती नहीं दी. यह पेशी एक ऐतिहासिक पल था और एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत थी, क्योंकि उनके बचाव में उनके मिलिट्री कब्जे की कानूनी मान्यता को चुनौती दिए जाने की संभावना है. मादुरो को गिरफ्तार करने के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हम इंचार्ज हैं.'

इस बीच ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह अंतरिम नेतृत्व के तहत वेनेजुएला में हो रही गतिविधि पर करीब से नजर रखेगा. हालांकि, सीएनएन के मुताबिक, मादुरो के लंबे समय से वाइस प्रेसिडेंट रही डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली. जब उनसे उनकी पहचान कन्फर्म करने के लिए कहा गया तो मादुरो खड़े हुए और कोर्ट में अपनी बातों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाते हुए स्पैनिश में बात की.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें 'वेनेजुएला के काराकस में मेरे घर पर पकड़ा गया था,' और जब जज एल्विन हेलरस्टीन ने उन्हें बीच में टोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, 'मैं अभी भी अपने देश का प्रेसिडेंट हूं.' दूसरी बार आरोपों का जवाब देते हुए मादुरो ने कहा, 'मैं बेगुनाह हूँ. यहाँ जो कुछ भी बताया गया है, मैं उसमें से किसी का भी दोषी नहीं हूँ. मैं एक अच्छा आदमी हूँ.'

सीएनएन के मुताबिक यह साफ नहीं है कि कोर्टरूम में उनके बयान का कितना हिस्सा जोर से सुनाया गया. जज हेलरस्टीन ने कहा कि मादुरो को बाद में उनकी गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोपों के बारे में डिटेल में बोलने का मौका दिया जाएगा. मादुरो के वकील ने कन्फर्म किया कि चारों आरोपों में बेगुनाह होने की अर्ज़ी दी गई है. मादुरो की पत्नी, सिलिया फ्लोरेस ने भी बेगुनाह होने की अर्ज़ी दी, और जज से स्पैनिश में कहा, 'बेगुनाह नहीं, पूरी तरह से बेगुनाह.'

जब उनसे उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने एक दुभाषिया के जरिए कहा, 'मैं वेनेज़ुएला की फर्स्ट लेडी हूँ.' वह कोर्ट में अपने माथे और दाहिनी कनपटी पर साफ पट्टियों के साथ पेश हुईं और उन्हें डिफेंस टेबल पर बैठने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ी.

उनके वकील ने कहा कि उन्हें मेडिकल जांच और 'गंभीर चोटों' के लिए संभावित इलाज की जरूरत होगी, जिसे उन्होंने उनके 'अपहरण' के तौर पर बताया. अटॉर्नी मार्क डोनेली ने कहा कि फ़्लोरेस को फ्रैक्चर हो सकता है या कम से कम उनकी पसलियों में गंभीर चोट लग सकती है. मादुरो के वकील, बैरी पोलाक ने भी कोर्ट को बताया कि वेनेज़ुएला के नेता को कुछ हेल्थ और मेडिकल दिक्कतें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होगी.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पोलाक ने कहा कि वह आरोप और मादुरो की गिरफ्तारी दोनों को चुनौती देने के लिए कई प्रस्ताव दायर करना चाहते हैं. उन्होंने इसे शनिवार सुबह-सुबह अमेरिका के गुर्गों द्वारा किया गया 'मिलिट्री अपहरण' बताया. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मादुरो के पास एक संप्रभु राष्ट्र के लीडर के तौर पर अपनी पोजीशन से जुड़े खास अधिकार और छूट हैं.

सीएनएस के मुताबिक मादुरो और फ्लोरेस दोनों ने वेनेज़ुएला कॉन्सुलेट के रिप्रेजेंटेटिव से 'मुलाकात' करने की रिक्वेस्ट की. अमेरिका कानून के तहत हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस का हक है, हालांकि यह साफ नहीं है कि उस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा. सोमवार की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने तुरंत रिहाई की मांग नहीं की, लेकिन इशारा किया कि बाद में एक फॉर्मल बेल एप्लीकेशन जमा की जाएगी. सीएनएसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है.

