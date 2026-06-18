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ट्रंप के लिए मैक्रों ने खोला 14वें लुई का शानदार महल और हॉल ऑफ मिरर्स

वर्साय शायद फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए 'सॉफ्ट-पावर' दिखाने का सबसे बड़ा जरिया है. हॉल ऑफ मिरर्स, सन किंग के बगीचे और सदियों से संजोई गई राष्ट्रीय शान-ओ-शौकत.मैक्रों ने बुधवार को कहा, "वर्साय एक डिप्लोमैटिक टूल और प्रभाव डालने का जरिया है." उन्होंने डिप्लोमेसी की तुलना सॉकर से की.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, उनकी पत्नी ब्रिगिट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में एक प्राइवेट डिनर से पहले पोज देते हुए. (AP)

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मुझे खूबसूरत जगहें पसंद हैं." उन्होंने बताया कि उनका पहले जाने का प्लान था, लेकिन "एक बहुत अच्छे इंसान" ने उन्हें डिनर पर बुलाया.वर्साय के सुनहरे दरवाजों के सामने पोज देने के बाद, ट्रंप ने महल के शानदार अंदरूनी हिस्से का प्राइवेट टूर किया. और एक चौंकाने वाले कदम के तौर पर, लॉबस्टर, कैवियार और वनीला आइसक्रीम वाले डिनर के दौरान, उन्होंने ऐतिहासिक महत्व वाली जगह पर ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए एक मेमोरैंडम पर साइन किए.

ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन के लिए मुश्किल भरे इस दौर में, यह मैक्रों को ट्रंप के साथ बातचीत का एक पर्सनल जरिया बनाए रखने में मदद कर सकता है, क्योंकि दोनों नेता ईरान, यूक्रेन और टैरिफ जैसे मुद्दों पर मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. इसकी वजह से ट्रंप 'ग्रुप ऑफ सेवन' समिट से जल्दी नहीं गए, जैसा उन्होंने पिछले साल कनाडा में किया था.

एवियन (फ्रांस) : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "वर्साय गोल्ड लीफ नहीं है, बल्कि वर्साय रीयल डील है." फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए, यही सबसे अहम बात थी.बुधवार रात, फ्रांस के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए लुई14 वैं के महल के दरवाजे खोले. यह अमेरिका के 250वें जन्मदिन के मौके पर एक प्राइवेट रिसेप्शन, शो और डिनर के लिए था.

यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों पैलेस ऑफ वर्साय के अंदर छाया-आकृति के रूप में दिखाई दे रहे हैं. (AP)

357 मिरर्स- शाम के कार्यक्रम में 'हॉल ऑफ मिरर्स' (शीश महल) का दौरा और फव्वारों का प्रदर्शन शामिल था.'हॉल ऑफ मिरर्स' कभी टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना हुआ करता था. 73 मीटर (240 फीट) लंबी गैलरी में 17 मेहराबों (आर्च) में 357 शीशे जड़े हुए थे, जो यह दिखाते थे कि फ्रांसीसी निर्माता वेनिस के मशहूर ग्लास-मेकर्स (कांच बनाने वालों) को टक्कर दे सकते हैं.इन्हें राजा की छवि को कई गुना दिखाने के लिए भी बनाया गया था. राजा का हर प्रवेश शीशों में कई बार झलकता था, और आज के मेहमानों को भी वैसा ही अनुभव होता है.लाकोर्न ने कहा, "आपकी छवि एक शीशे से दूसरे शीशे में बार-बार दिखाई देगी."उन्होंने आगे कहा कि जिस राष्ट्रपति ने अपना दूसरा कार्यकाल ओवल ऑफ़िस को सोने जैसा बनाने में बिताया हो, उनके लिए इसका आकर्षण साफ है. ट्रंप एक तरह से ऐसी इमारत में पहुंच रहे हैं जिसका ज़िक्र वे बरसों से करते रहे हैं. उन्होंने कहा है कि उन्होंने मार-ए-लागो के बॉलरूम को वर्साय की तर्ज पर बनाया है.

डिनर से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बाएं) को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शैटो डी वर्साय का दौरा कराया. (AP)

मैक्रॉ ने कहा, "चाहे मैं अपने देश में खेल रहा होऊं या बाहर, मेरा मकसद गोल करना होता है. और जब मैं दूसरी टीमों की मेजबानी करता हूं, तो मैं उनका अच्छा स्वागत करने की कोशिश करता हूं."वॉशिंगटन पर फ्रांस का आर्थिक या सैन्य दबदबा बहुत कम है, इसलिए शान-ओ-शौकत दिखाना ही उसके पास मौजूद कुछ जरिया में से एक है — भले ही दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल करने से मिले-जुले नतीजे ही मिले हों.

मैक्रों और ट्रंप के बीच अक्सर पॉलिसी को लेकर टकराव होता रहा है.उनके रिश्ते के टिके रहने की एक वजह यह भी है कि मैक्रों व्यक्तिगत ध्यान देने, शानदार माहौल बनाने और सही समय पर न्योता देने की अहमियत समझते हैं.

2017 में हुई उनकी पहली मुलाकात में दोनों के बीच हुआ जोरदार हैंडशेक (हाथ मिलाना) तुरंत ही उनके बीच के कॉम्पिटिटिव रिश्ते की पहचान बन गया.इसके कुछ महीनों बाद एफिल टॉवर के अंदर डिनर और फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में खास जगह दी गई.

वर्साय इस मामले को और भी खास बनाता है, क्योंकि यह फ्रांसीसी राष्ट्रपति को एक आधुनिक राजनीतिक मुलाकात को राष्ट्रीय इतिहास की भव्यता और अधिकार के साथ पेश करने का मौका देता है.साइंसेज पो में अमेरिकन स्टडीज के प्रोफेसर डेनिस लैकोर्न ने कहा, "यह शानदार इमारतों के जरिए अपनी 'सॉफ्ट-पावर' (प्रभाव) दिखाने का तरीका है."

मैक्रों पहले भी इस महल का इस्तेमाल कर चुके हैं. उन्होंने 2017 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यहां स्वागत किया था और बाद में किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला के लिए राजकीय भोज (स्टेट डिनर) का आयोजन किया था.महल ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि तीन सदियों से ज़्यादा समय से वर्साय विदेशी मेहमानों के सम्मान के लिए फ्रांसीसी नेताओं की पसंदीदा जगह रही है.

यह "फ्रांसीसी कूटनीति की सेवा में समर्पित एक जगह" बनी हुई है. ट्रंप के मामले में, इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है.पूर्व रियल एस्टेट डेवलपर रहे ट्रंप लंबे समय से आर्किटेक्चर को रुतबे, सफलता और ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखते रहे हैं.

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