ब्राजील चुनाव में हार के बाद बोल्सोनारो ने देश छोड़ा, लूला ने बताया 'शर्मनाक'
बोल्सोनारो के देश छोड़ने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
By IANS
Published : October 28, 2026 at 9:30 AM IST
रियो डी जेनेरो: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने मंगलवार को चुनाव के बाद देश छोड़ने के लिए हारे हुए राष्ट्रपति उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो की आलोचना की और इस कदम को 'शर्मनाक' बताया.
शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लूला ने अपने 81वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए ब्रासीलिया में राष्ट्रपति निवास, अल्वोराडा पैलेस के बाहर इकट्ठा हुए समर्थकों से कहा, 'मुझे अफसोस है कि उन्होंने ब्राजील छोड़ दिया और ब्राजील छोड़ने का उनका फैसला शर्मनाक है.'
लिबरल पार्टी के फेडरल सांसद मौरिसियो मार्कोन ने मंगलवार को कहा कि फ़्लेवियो बोल्सोनारो ब्राजील छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं. ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने सोमवार को फ़्लेवियो बोल्सोनारो के देश छोड़ने पर रोक लगा दी. ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह न्यायिक आदेश कोर्ट की मनी-लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा है.
इसमें बोल्सोनारो और वकील विलर टोमाज दोनों जांच के दायरे में हैं. बोल्सोनारो के देश छोड़ने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ब्राजील की मीडिया ने बताया कि देश के इमिग्रेशन कंट्रोल सिस्टम में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जिससे पता चले कि वह रेगुलर बॉर्डर कंट्रोल के जरिए ब्राजील से बाहर गया था.
फेडरल पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि वह देश छोड़कर गया या नहीं और कैसे गया. ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट के जज ने फ़्लेवियो बोल्सोनारो को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया और उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी.
ब्राजील की पब्लिक न्यूज एजेंसी एजेंसिया ब्रासिल के मुताबिक यह सीक्रेट फ़ैसला बोल्सोनारो और वकील विलर टोमाज से जुड़ी एक जांच का हिस्सा है. ब्राजील की मीडिया ने बताया कि मोरेस ने बोल्सोनारो को टोमाज से कॉन्टैक्ट करने से भी मना किया है. मनी लॉन्ड्रिंग और गैर-कानूनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के शक में फेडरल पुलिस दोनों लोगों की जांच कर रही है.
रविवार को हुए प्रेसिडेंशियल रनऑफ में लूला ने बोल्सोनारो को हराया उन्हें 51.79 फीसदी वैध वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 48.21 प्रतिशत वोट मिले. 45 साल के बोल्सोनारो, पूर्व प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो के सबसे बड़े बेटे हैं और 2019 से सीनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं.
बोल्सोनारो और उनके परिवार को अमेरिका जारी करेगा वीजा
अमेरिकी मीडिया ने एक सीनियर डिपार्टमेंट अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय हारे हुए ब्राजील के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्लेवियो बोल्सोनारो और उनके परिवार को वीजा जारी करेगा. उन्हें अमेरिका में एंट्री देगा. ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने मंगलवार को चुनाव के बाद देश छोड़ने के लिए बोल्सोनारो की आलोचना की और इस कदम को शर्मनाक बताया.
शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लूला ने ब्रासीलिया में प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस, अल्वोराडा पैलेस के बाहर अपने 81वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए सपोर्टर्स से कहा, 'मुझे अफसोस है कि उन्होंने ब्राजील छोड़ दिया और ब्राजील छोड़ने का उनका फ़ैसला शर्मनाक है.'