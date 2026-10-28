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ब्राजील चुनाव में हार के बाद बोल्सोनारो ने देश छोड़ा, लूला ने बताया 'शर्मनाक'

ब्राजील में राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे चरण के चुनाव में चौथी बार जीतने के बाद जश्न मनाते हुए राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ( AP )

By IANS 3 Min Read

रियो डी जेनेरो: ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने मंगलवार को चुनाव के बाद देश छोड़ने के लिए हारे हुए राष्ट्रपति उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो की आलोचना की और इस कदम को 'शर्मनाक' बताया.

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लूला ने अपने 81वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए ब्रासीलिया में राष्ट्रपति निवास, अल्वोराडा पैलेस के बाहर इकट्ठा हुए समर्थकों से कहा, 'मुझे अफसोस है कि उन्होंने ब्राजील छोड़ दिया और ब्राजील छोड़ने का उनका फैसला शर्मनाक है.'