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ईरानी जलक्षेत्र में LPG टैंकर पर हमला, सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित, दूतावास ने की पुष्टि

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

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तेहरान: अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के झंडे वाले LPG टैंकर DISHA पर सवार सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, जिस पर ईरानी जलक्षेत्र में हमला हुआ था. तेहरान में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की. दूतावास ने एक बयान में, LPG टैंकर DISHA (IMO No. 8818219) से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि वह चालक दल के सदस्यों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में है. बयान में कहा गया, "जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं. दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ करीबी संपर्क में है और उसने पुष्टि की है कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं." बयान में यह भी कहा गया कि दूतावास के अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. दूतावास ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है और घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है. बयान में हमले की प्रकृति या जहाज की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई. इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि "किसी भी हालत में नाविकों, नागरिक शिपिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को मंजूरी नहीं दी जा सकती." फिलीपींस की राजधानी मनीला में 21वें ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि समुद्री नाविकों, असैन्य जहाजों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर किए गए हमले बिल्कुल भी मंजूर नहीं हैं. उन्होंने कहा, "भारत इस बात पर जोर देता है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और बिना बाधा के रहने चाहिए, जो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक हों." उन्होंने यह भी कहा कि "किसी भी हालत में नाविकों, असैन्य शिपिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को मंजूरी नहीं दी जा सकती."