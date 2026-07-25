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ईरानी जलक्षेत्र में LPG टैंकर पर हमला, सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित, दूतावास ने की पुष्टि

बयान में कहा गया कि भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है और घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है.

LPG tanker attacked in Iranian waters, all 28 Indian crew members safe, confirms Indian Embassy in Tehran
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ANI

Published : July 25, 2026 at 9:43 AM IST

3 Min Read
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तेहरान: अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के झंडे वाले LPG टैंकर DISHA पर सवार सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, जिस पर ईरानी जलक्षेत्र में हमला हुआ था. तेहरान में भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की. दूतावास ने एक बयान में, LPG टैंकर DISHA (IMO No. 8818219) से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि वह चालक दल के सदस्यों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में है.

बयान में कहा गया, "जहाज पर 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं. दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ करीबी संपर्क में है और उसने पुष्टि की है कि सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं."

बयान में यह भी कहा गया कि दूतावास के अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. दूतावास ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है और घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है.

बयान में हमले की प्रकृति या जहाज की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी गई.

इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि "किसी भी हालत में नाविकों, नागरिक शिपिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को मंजूरी नहीं दी जा सकती."

फिलीपींस की राजधानी मनीला में 21वें ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि समुद्री नाविकों, असैन्य जहाजों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानबूझकर किए गए हमले बिल्कुल भी मंजूर नहीं हैं. उन्होंने कहा, "भारत इस बात पर जोर देता है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और बिना बाधा के रहने चाहिए, जो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक हों." उन्होंने यह भी कहा कि "किसी भी हालत में नाविकों, असैन्य शिपिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को मंजूरी नहीं दी जा सकती."

व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमलों और खाड़ी में असुरक्षा की स्थिति के बीच, भारत के समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) ने जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस (RPSL) कंपनियों को सलाह दी थी कि अगले आदेश तक होर्मुज स्ट्रेट से यात्रा करने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात न करें. उन्होंने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण" उसके अधिदेश के "केंद्र" में बने हुए हैं.

17 जुलाई को प्रकाशित एक सर्कुलर में, जिसका शीर्षक था "खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों पर DGMA की सलाह", महानिदेशालय ने कहा, "भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण, और भारतीय जहाजों की सुरक्षा, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय के काम का मुख्य हिस्सा बनी हुई है."

सलाह में मोम्बासा B, अल बह्याह, GFS गैलेक्सी, MT वेडयान और अल रेकयात जैसे व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं से "संघर्ष वाले इलाके में काम करने वाले नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा काफी बढ़ गया है."

सलाह में आगे कहा गया, "फारस की खाड़ी इलाके में असुरक्षा की स्थिति को देखते हुए, जिसमें भारतीय नाविकों के हताहत होने की घटनाएं और मौजूदा संघर्ष के दौरान व्यापारी जहाजों पर लगातार हमले शामिल हैं, महानिदेशालय को लगता है कि इस इलाके में काम कर रहे जहाजों पर काम कर रहे भारतीय नाविकों के हितों की रक्षा के लिए अधिक सावधानी बरतना जरूरी है."

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