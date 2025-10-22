ETV Bharat / international

Louvre Heist: नेपोलियन के मुकुट सहित फ्रांस के नवरत्न कहां गए, अब तक कुछ नहीं कर पाई पेरिस सरकार

यह तस्वीर पेरिस के लूवर संग्रहालय में अपोलो गैलरी में 14 जनवरी, 2020 को प्रदर्शित फ्रांस की महारानी यूजनी डी मोंटिजो के मुकुट को दिखाती है. गैलरी दस महीने के नवीनीकरण के बाद फिर से खुली. ( AFP )

पेरिस: Louvre Heist: विशेषज्ञों नेकहा कि दिनदहाड़े चार मिनट की इस बेशर्मी भरी डकैती के बाद फ्रांस के शाही परिवार की शोभा बढ़ाने वाले चमचमाते नीलम, पन्ने और हीरे हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं. इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और सरकार लूवर में हुई इस नई घटना को समझने में असमर्थ है.

चोरी हुआ हर आभूषण, एक पन्ना हार और झुमके, दो मुकुट, दो ब्रोच, एक नीलम हार और एक बाली 19वीं सदी के "हाउते जोएलरी" यानी उत्तम आभूषणों के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं. लेकिन शाही परिवार के लिए ये आभूषण केवल सजावट से कहीं बढ़कर थे.

ये आभूषण फ्रांस की संपत्ति, शक्ति और सांस्कृतिक महत्ता के राजनीतिक प्रतीक थे. और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये 1887 में सरकार द्वारा अधिकांश शाही आभूषणों की नीलामी से बचाए गए खजानों में शामिल थे.

पेरिस की अभियोजक लॉरे बेक्वाउ, जिनका कार्यालय इस जांच का नेतृत्व कर रहा है, ने मंगलवार को कहा कि चोरी हुए आभूषणों की अनुमानित कीमत 10.2 करोड़ डॉलर (8.8 करोड़ यूरो या 895 करोड़ रुपये) है. उन्होंने यह भी कहा कि इस अनुमान में ऐतिहासिक मूल्य शामिल नहीं है. उन्होंने बताया कि संदिग्धों और रत्नों की तलाश में पुलिस अब लगभग 100 जांचकर्ता जुटे हुए हैं.

राजमुकुट रत्नों की चोरी ने फ्रांसीसी सरकार को लूवर संग्रहालय में हुई इस नवीनतम शर्मिंदगी को समझाने के लिए एक बार फिर से उलझन में डाल दिया है, जो भीड़भाड़ और पुरानी सुविधाओं से ग्रस्त है.

साल 2024 में कार्यकर्ताओं ने मोनालिसा पर सूप का डिब्बा फेंका था. और जून में, संग्रहालय के अपने ही हड़ताली कर्मचारियों ने, जिन्होंने सामूहिक पर्यटन की शिकायत की थी, संग्रहालय को ठप कर दिया था.

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि मोनालिसा, जिसे 1911 में एक पूर्व संग्रहालय कर्मचारी ने चुराया था और दो साल बाद बरामद किया गया था, को बड़े पैमाने पर नवीनीकरण के तहत अपना अलग कमरा मिलेगा.

विशेषज्ञों का कहना है कि अब इन चमकते हुए रत्नों, जो कि बहुत पुरानी फ्रांसीसी संस्कृति की कलाकृतियां हैं, को संभवतः गुप्त रूप से नष्ट किया जा रहा है और उन्हें अलग-अलग टुकड़ों के रूप में जल्दबाजी में बेचा जा रहा है, जो फ्रांसीसी राजमुकुट के रत्नों के रूप में पहचाने जा सकने योग्य हो भी सकते हैं और नहीं भी.

यूरोप के एक प्रमुख हीरा जौहरी, 77 डायमंड्स के प्रबंध निदेशक टोबियास कोर्मिंड ने एक बयान में कहा, "इन रत्नों को दोबारा प्राप्त करना और देखना बेहद मुश्किल है. अगर इन रत्नों को तोड़कर बेच दिया गया, तो ये इतिहास से गायब हो जाएंगे और दुनिया के लिए हमेशा के लिए खो जाएंगे."

राजमुकुट रत्न विरासत और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक: एक साथ अंतरंग और सार्वजनिक, राजमुकुट रत्नों को लंदन के टॉवर से लेकर टोक्यो के शाही महल तक राष्ट्रीय पहचान के दृश्य प्रतीकों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है.

लूवर के मामले में, रत्न पूर्व महल की सोने से मढ़ी अपोलो गैलरी से चुराए गए थे, जो संग्रहालय की वेबसाइट के अनुसार, "सूर्य, सोने और हीरों" से बनी एक कलाकृति है. गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने कहा कि चार डकैती के संदिग्धों की तलाश में 60 से ज़्यादा पुलिस जांचकर्ता शामिल हैं. नुनेज ने बताया कि चोर दो जोड़ियों में बंटे हुए थे. इनमें से दो लोग एक ट्रक पर सवार थे और उनके पास चेरी पिकर था. इससे वे गैलरी तक चढ़े. तस्वीरों में उपकरण की सीढ़ी सड़क की सतह से ऊपर की मंजिल तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि लूटे गए आभूषणों में से 8 आभूषण एक ऐसे संग्रह का हिस्सा हैं, जिसका मूल मुकुट रत्नों के रूप में 16वीं शताब्दी का है, जब राजा फ्रांसिस प्रथम ने आदेश दिया था कि ये आभूषण राज्य के हैं. जांच का नेतृत्व कर रहे पेरिस अभियोजक कार्यालय ने कहा कि चमकीले पीले रंग की जैकेट पहने दो व्यक्ति सुबह 9:34 बजे गैलरी में घुसे. यह संग्रहालय के खुलने के समय से आधा घंटा बाद था. इसी के बाद और दो मोटरसाइकिलों पर भागने से पहले सुबह 9:38 बजे कमरे से बाहर निकल गए.

गायब हुए आभूषणों में दो मुकुट या मुकुट शामिल हैं. एक मुकुट, जो सम्राट नेपोलियन तृतीय ने 1853 में महारानी यूजनी को उनके विवाह के उपलक्ष्य में दिया था. उसमें 200 से ज़्यादा मोती और लगभग 2,000 हीरे जड़े हैं. दूसरा मुकुट नीलम और हीरे से जड़ा एक मुकुट है. और साथ ही एक हार और एक बाली भी है. जिसे अन्य लोगों के अलावा महारानी मैरी-एमेली ने पहना था. ये बातें फ्रांसीसी अधिकारियों ने बताईं.