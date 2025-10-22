Louvre Heist: नेपोलियन के मुकुट सहित फ्रांस के नवरत्न कहां गए, अब तक कुछ नहीं कर पाई पेरिस सरकार
Louvre Heist: जांच कर रहे पेरिस के अभियोजक कार्यालय का कहना है कि चोरी आभूषणों की कीमत 10.2 करोड़ डॉलर यानी 895 करोड़ रुपये है.
Published : October 22, 2025 at 11:01 AM IST
पेरिस: Louvre Heist: विशेषज्ञों नेकहा कि दिनदहाड़े चार मिनट की इस बेशर्मी भरी डकैती के बाद फ्रांस के शाही परिवार की शोभा बढ़ाने वाले चमचमाते नीलम, पन्ने और हीरे हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं. इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और सरकार लूवर में हुई इस नई घटना को समझने में असमर्थ है.
चोरी हुआ हर आभूषण, एक पन्ना हार और झुमके, दो मुकुट, दो ब्रोच, एक नीलम हार और एक बाली 19वीं सदी के "हाउते जोएलरी" यानी उत्तम आभूषणों के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं. लेकिन शाही परिवार के लिए ये आभूषण केवल सजावट से कहीं बढ़कर थे.
ये आभूषण फ्रांस की संपत्ति, शक्ति और सांस्कृतिक महत्ता के राजनीतिक प्रतीक थे. और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये 1887 में सरकार द्वारा अधिकांश शाही आभूषणों की नीलामी से बचाए गए खजानों में शामिल थे.
पेरिस की अभियोजक लॉरे बेक्वाउ, जिनका कार्यालय इस जांच का नेतृत्व कर रहा है, ने मंगलवार को कहा कि चोरी हुए आभूषणों की अनुमानित कीमत 10.2 करोड़ डॉलर (8.8 करोड़ यूरो या 895 करोड़ रुपये) है. उन्होंने यह भी कहा कि इस अनुमान में ऐतिहासिक मूल्य शामिल नहीं है. उन्होंने बताया कि संदिग्धों और रत्नों की तलाश में पुलिस अब लगभग 100 जांचकर्ता जुटे हुए हैं.
राजमुकुट रत्नों की चोरी ने फ्रांसीसी सरकार को लूवर संग्रहालय में हुई इस नवीनतम शर्मिंदगी को समझाने के लिए एक बार फिर से उलझन में डाल दिया है, जो भीड़भाड़ और पुरानी सुविधाओं से ग्रस्त है.
साल 2024 में कार्यकर्ताओं ने मोनालिसा पर सूप का डिब्बा फेंका था. और जून में, संग्रहालय के अपने ही हड़ताली कर्मचारियों ने, जिन्होंने सामूहिक पर्यटन की शिकायत की थी, संग्रहालय को ठप कर दिया था.
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि मोनालिसा, जिसे 1911 में एक पूर्व संग्रहालय कर्मचारी ने चुराया था और दो साल बाद बरामद किया गया था, को बड़े पैमाने पर नवीनीकरण के तहत अपना अलग कमरा मिलेगा.
विशेषज्ञों का कहना है कि अब इन चमकते हुए रत्नों, जो कि बहुत पुरानी फ्रांसीसी संस्कृति की कलाकृतियां हैं, को संभवतः गुप्त रूप से नष्ट किया जा रहा है और उन्हें अलग-अलग टुकड़ों के रूप में जल्दबाजी में बेचा जा रहा है, जो फ्रांसीसी राजमुकुट के रत्नों के रूप में पहचाने जा सकने योग्य हो भी सकते हैं और नहीं भी.
यूरोप के एक प्रमुख हीरा जौहरी, 77 डायमंड्स के प्रबंध निदेशक टोबियास कोर्मिंड ने एक बयान में कहा, "इन रत्नों को दोबारा प्राप्त करना और देखना बेहद मुश्किल है. अगर इन रत्नों को तोड़कर बेच दिया गया, तो ये इतिहास से गायब हो जाएंगे और दुनिया के लिए हमेशा के लिए खो जाएंगे."
राजमुकुट रत्न विरासत और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक: एक साथ अंतरंग और सार्वजनिक, राजमुकुट रत्नों को लंदन के टॉवर से लेकर टोक्यो के शाही महल तक राष्ट्रीय पहचान के दृश्य प्रतीकों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है.
लूवर के मामले में, रत्न पूर्व महल की सोने से मढ़ी अपोलो गैलरी से चुराए गए थे, जो संग्रहालय की वेबसाइट के अनुसार, "सूर्य, सोने और हीरों" से बनी एक कलाकृति है. गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने कहा कि चार डकैती के संदिग्धों की तलाश में 60 से ज़्यादा पुलिस जांचकर्ता शामिल हैं. नुनेज ने बताया कि चोर दो जोड़ियों में बंटे हुए थे. इनमें से दो लोग एक ट्रक पर सवार थे और उनके पास चेरी पिकर था. इससे वे गैलरी तक चढ़े. तस्वीरों में उपकरण की सीढ़ी सड़क की सतह से ऊपर की मंजिल तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी.
अधिकारियों ने बताया कि लूटे गए आभूषणों में से 8 आभूषण एक ऐसे संग्रह का हिस्सा हैं, जिसका मूल मुकुट रत्नों के रूप में 16वीं शताब्दी का है, जब राजा फ्रांसिस प्रथम ने आदेश दिया था कि ये आभूषण राज्य के हैं. जांच का नेतृत्व कर रहे पेरिस अभियोजक कार्यालय ने कहा कि चमकीले पीले रंग की जैकेट पहने दो व्यक्ति सुबह 9:34 बजे गैलरी में घुसे. यह संग्रहालय के खुलने के समय से आधा घंटा बाद था. इसी के बाद और दो मोटरसाइकिलों पर भागने से पहले सुबह 9:38 बजे कमरे से बाहर निकल गए.
गायब हुए आभूषणों में दो मुकुट या मुकुट शामिल हैं. एक मुकुट, जो सम्राट नेपोलियन तृतीय ने 1853 में महारानी यूजनी को उनके विवाह के उपलक्ष्य में दिया था. उसमें 200 से ज़्यादा मोती और लगभग 2,000 हीरे जड़े हैं. दूसरा मुकुट नीलम और हीरे से जड़ा एक मुकुट है. और साथ ही एक हार और एक बाली भी है. जिसे अन्य लोगों के अलावा महारानी मैरी-एमेली ने पहना था. ये बातें फ्रांसीसी अधिकारियों ने बताईं.
इसके अलावा, दर्जनों पन्ने और 1,000 से ज़्यादा हीरों से जड़ा एक हार भी चोरी हो गया, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1810 में अपनी दूसरी पत्नी, ऑस्ट्रिया की मैरी-लुईस को विवाह का उपहार दिया था. उससे मिलते-जुलते झुमके भी चोरी हो गए.
फ्रांसीसी अधिकारियों ने बताया कि चोरों ने महारानी यूजनी द्वारा पहना गया एक अवशेष ब्रोच और एक बड़ा चोली धनुष भी चुरा लिया, दोनों ही हीरे जड़े हुए हैं.
लुटेरों ने एक बड़ा नौवां हीरा गिरा दिया या छोड़ दिया, जो क्षतिग्रस्त हो गया. महारानी यूजिनी द्वारा पहना गया एक मुकुट जिस पर सोने के चील, 1,354 हीरे और 56 पन्ने जड़े थे.
लूवर संग्रहालय के अनुसार, मुकुट रत्न संग्रह में अन्य वस्तुएं भी अछूती रह गईं, जिनमें डकैती से पहले 23 रत्न शामिल थे. उदाहरण के लिए, बेर के आकार का रीजेंट हीरा बचा है, जो एक सफेद हीरा है और यूरोप में अपनी तरह का सबसे बड़ा हीरा बताया जाता है.
चोरी हुए गहनों के मौद्रिक मूल्य से परे, भावनात्मक क्षति का एहसास गहराई से होता है और उसे मापना आसान होता है. कई लोगों ने फ्रांस द्वारा अपनी सबसे कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने में विफलता को राष्ट्रीय गौरव पर गहरा आघात बताया है.
रूढ़िवादी सांसद मैक्सिम मिशेल ने मंगलवार को संसद में लूवर और अन्य सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा के बारे में सरकार से सवाल करते हुए कहा, "ये पारिवारिक स्मृति चिह्न हैं, जो फ्रांस से छीन लिए गए हैं."
मिशेल ने कहा, "महारानी यूजिनी का मुकुट चोरी हो गया. या फिर गिर गया और नाले में टूटा हुआ मिला. उस राष्ट्र के पतन का प्रतीक बन गया है, जिसकी कभी इतनी प्रशंसा की जाती थी." "यह हमारे देश के लिए शर्मनाक है, जो दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय की सुरक्षा की गारंटी देने में असमर्थ है."
रविवार को हुई चोरी हाल के वर्षों में लूवर में हुई पहली चोरी नहीं थी. लेकिन अपनी दूरदर्शिता, तेजी और लगभग सिनेमाई गुणवत्ता के कारण यह जीवित स्मृति में सबसे ज़्यादा चर्चित संग्रहालय चोरियों में से एक बन गई.
दरअसल, यह फ्रांसीसी टेलीविजन शो "ल्यूपिन" में एक "सज्जन चोर" द्वारा लूवर से शाही मुकुट की काल्पनिक चोरी की घटना की याद दिलाती है, जो 1905 की कहानियों की एक श्रृंखला पर आधारित है.
एक चोरी अन्वेषक के अनुसार, इस तरह की चोरी का रोमांस ज़्यादातर शोबिज की देन है. आर्ट रिकवरी इंटरनेशनल के वकील क्रिस्टोफर ए. मारिनेलो ने कहा कि उन्होंने किसी गुप्त संग्रहकर्ता द्वारा "ऑर्डर पर चोरी" कभी नहीं देखी.
मारिनेलो ने कहा, "ये अपराधी बस जो कुछ भी चुरा सकते हैं, उसे चुराने की कोशिश में रहते हैं," "उन्होंने यह कमरा इसलिए चुना, क्योंकि यह खिड़की के पास था. उन्होंने ये रत्न इसलिए चुने, क्योंकि उन्हें लगा कि वे इन्हें तोड़ सकते हैं. इनके जड़े हुए भाग निकाल सकते हैं. हीरे, नीलम और पन्ने निकाल सकते हैं." विदेश में "किसी धोखेबाज व्यापारी के पास, जो इन्हें दोबारा तराशने को तैयार है. साथ ही किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या किया."
अब जो हो रहा है वह चोरों की तलाश कर रहे फ्रांसीसी अधिकारियों और खुद अपराधियों, दोनों के लिए समय के खिलाफ दौड़ है, जिन्हें अपनी शाही शान से सजी इन रत्नों के लिए खरीदार ढूंढ़ने में मुश्किल होगी.
डच कला विशेषज्ञ आर्थर ब्रांड ने कहा, "कोई भी इन वस्तुओं को नहीं छुएगा. ये बहुत प्रसिद्ध हैं. यहां बहुत गर्मी है. अगर आप पकड़े गए तो जेल में होंगे." "आप इन्हें बेच नहीं सकते, आप इन्हें अपने बच्चों को नहीं दे सकते."
