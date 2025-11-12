जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई
Published : November 12, 2025 at 8:50 PM IST
ओटावा: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नियाग्रा में G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की आशा जताई.
जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने G-7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए आनंद को बधाई दी और 'नए रोडमैप 2025' के कार्यान्वयन में प्रगति की सराहना की. उन्होंने कहा, "हम अपनी द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होने की आशा करते हैं."
आनंद ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर सहयोग’ के बारे में चर्चा की. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि, G-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
कनाडा ने G-7 बैठक के लिए जिन साझेदार देशों को आमंत्रित किया है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन शामिल हैं. कनाडा ने पिछले सप्ताह कहा था कि G-7 सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा और समृद्धि, आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी.
जयशंकर की कनाडा यात्रा आनंद की भारत यात्रा के एक महीने बाद हो रही है, जब दोनों पक्षों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण किया था. अपनी बैठक में, दोनों विदेश मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं और एक-दूसरे की ‘रणनीतिक प्राथमिकताओं’ को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर जल्द से जल्द मंत्रिस्तरीय चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी.
पिछले साल अक्टूबर में, भारत ने अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जब ओटावा ने उन्हें निज्जर मामले से जोड़ने की कोशिश की थी. भारत ने भी इतनी ही संख्या में कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया था. हालांकि, अप्रैल में संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी के नेता कार्नी की जीत ने संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद की.
दोनों पक्ष पहले ही एक-दूसरे की राजधानियों में अपने उच्चायुक्त तैनात कर चुके हैं. G-7 बैठक से इतर, जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट के साथ भी बातचीत कीय विदेश मंत्री ने 'एक्स' पर कहा, "हमारी रणनीतिक साझेदारी का जायजा लिया। बहुपक्षीय और बहुपक्षीय स्वरूपों में हमारे सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की." ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा के साथ अपनी बातचीत के बाद, जयशंकर ने कहा, "हम व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं."
जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल से मुलाकात के बाद, विदेश मंत्री ने कहा कि उनका ध्यान द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को आगे बढ़ाने पर था. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने और वाडेफुल ने मध्य पूर्व, हिंद-प्रशांत और अफ़गानिस्तान की स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. ब्रिटिश विदेश मंत्री यवेट कूपर के साथ अपनी बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि भारत-ब्रिटेन संबंधों में सकारात्मक गति को स्वीकार किया गया.
