वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लाया गया अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र ने कहा- खतरनाक मिसाल

ट्रंप पर बरसीं कमला हैरिस, कहा, ये हमला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं बल्कि तेल का है

पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले का जमकर विरोध किया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के कामों से अमेरिका ज्यादा सुरक्षित, मजबूत या सस्ता नहीं बनता. मादुरो एक बेरहम, गैर-कानूनी तानाशाह है, इससे यह बात नहीं बदलती कि यह काम गैर-कानूनी और बेवकूफी भरा था. हमने यह फिल्म पहले भी देखी है. सरकार बदलने या तेल के लिए लड़ाइयां जिन्हें ताकत बताकर बेचा जाता है, लेकिन वे अराजकता में बदल जाती हैं और अमेरिकी परिवार इसकी कीमत चुकाते हैं. अमेरिकी लोग यह नहीं चाहते, और वे झूठ बोले जाने से थक चुके हैं. यह ड्रग्स या डेमोक्रेसी के बारे में नहीं है. यह तेल और डोनाल्ड ट्रंप की इलाके का ताकतवर बनने की इच्छा के बारे में है. अगर उन्हें इनमें से किसी की भी परवाह होती, तो वे मादुरो के साथियों के साथ डील करते हुए किसी दोषी ड्रग्स तस्कर को माफ नहीं करते या वेनेजुएला के जायज विपक्ष को किनारे नहीं करते. राष्ट्रपति सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, अरबों खर्च कर रहे हैं, एक इलाके को अस्थिर कर रहे हैं और कोई कानूनी अधिकार, कोई बाहर निकलने का प्लान और घर पर कोई फायदा नहीं दे रहे हैं. अमेरिका को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसकी प्राथमिकताएँ कामकाजी परिवारों के लिए खर्च कम करना, कानून का शासन लागू करना, गठबंधनों को मजबूत करना और सबसे जरूरी अमेरिकी लोगों को सबसे पहले रखना हो.