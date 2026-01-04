वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लाया गया अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र ने कहा- खतरनाक मिसाल
Published : January 4, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : January 4, 2026 at 11:07 AM IST
Intro:Body:Conclusion:
LIVE FEED
ट्रंप पर बरसीं कमला हैरिस, कहा, ये हमला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं बल्कि तेल का है
पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले का जमकर विरोध किया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के कामों से अमेरिका ज्यादा सुरक्षित, मजबूत या सस्ता नहीं बनता. मादुरो एक बेरहम, गैर-कानूनी तानाशाह है, इससे यह बात नहीं बदलती कि यह काम गैर-कानूनी और बेवकूफी भरा था. हमने यह फिल्म पहले भी देखी है. सरकार बदलने या तेल के लिए लड़ाइयां जिन्हें ताकत बताकर बेचा जाता है, लेकिन वे अराजकता में बदल जाती हैं और अमेरिकी परिवार इसकी कीमत चुकाते हैं. अमेरिकी लोग यह नहीं चाहते, और वे झूठ बोले जाने से थक चुके हैं. यह ड्रग्स या डेमोक्रेसी के बारे में नहीं है. यह तेल और डोनाल्ड ट्रंप की इलाके का ताकतवर बनने की इच्छा के बारे में है. अगर उन्हें इनमें से किसी की भी परवाह होती, तो वे मादुरो के साथियों के साथ डील करते हुए किसी दोषी ड्रग्स तस्कर को माफ नहीं करते या वेनेजुएला के जायज विपक्ष को किनारे नहीं करते. राष्ट्रपति सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, अरबों खर्च कर रहे हैं, एक इलाके को अस्थिर कर रहे हैं और कोई कानूनी अधिकार, कोई बाहर निकलने का प्लान और घर पर कोई फायदा नहीं दे रहे हैं. अमेरिका को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसकी प्राथमिकताएँ कामकाजी परिवारों के लिए खर्च कम करना, कानून का शासन लागू करना, गठबंधनों को मजबूत करना और सबसे जरूरी अमेरिकी लोगों को सबसे पहले रखना हो.
न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा, 'ट्रंप ने ऐसा करके युद्ध का कृत्य किया है'
न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी का विरोध किया है . उन्होंने इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात की. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला एक संप्रभु राष्ट्र है और अमेरिका का यह कृत्य युद्ध का कृत्य है. मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस इस समय न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में हैं. ममदानी ने कहा कि वह इस कृत्य का विरोध करते हैं.
संयुक्त राष्ट्र ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जताई चिंता, कहा- खतरनाक मिसाल
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि ये घटनाक्रम ‘‘खतरनाक मिसाल’’ कायम करते हैं. महासचिव के प्रवक्ता की ओर सेजारी बयान में कहा गया कि गुतारेस ‘‘वेनेजुएला में हाल में हुए उस घटनाक्रम से अत्यंत चिंतित हैं जिसके तहत अमेरिका ने देश में सैन्य कार्रवाई की और क्षेत्र के लिए इसके संभावित रूप से चिंताजनक निहितार्थ हो सकते हैं.’’ गुतारेस ने कहा कि वेनेजुएला की स्थिति से अलग, ‘‘ये घटनाक्रम एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं.’’ उन्होंने कहा कि उन्हें ‘‘इस बात की गहरी चिंता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं किया गया.’’ मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के संघीय अधिकारियों ने मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद की साजिश और अमेरिका के खिलाफ विनाशकारी उपकरण रखने की साजिश के आरोपों में अभियोग लगाया है.
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लाया गया अमेरिका, विरोध प्रदर्शन
संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया और कहा कि वाशिंगटन द्वारा महीनों से बढ़ाए गए दबाव के बाद उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया, इसको लेकर कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. हालांकि, अमेरिकी प्रेस का कहना है कि वेनेजुएला के कई भागों में लोग खुश हैं और वे अमेरिकी कदम का स्वागत कर रहे हैं.