चीन दौरे पर ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ

'हमें साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं', बोले चीन के राष्ट्रपति

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच "टकराव" के बजाय "सहयोग" का आह्वान किया. बैठक चीन की दो दिवसीय यात्रा का हिस्सा थी. शी ने कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को "साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं". उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बोलते हुए, शी ने कहा कि दुनिया "एक सदी में अभूतपूर्व परिवर्तन" से गुजर रही है और वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्थिर चीन-अमेरिका संबंधों के महत्व पर जोर दिया. चीनी राष्ट्रपति ने कहा, "पूरी दुनिया हमारी बैठक देख रही है. वर्तमान में, एक सदी में अभूतपूर्व परिवर्तन पूरी दुनिया में तेजी से हो रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्थिति अस्थिर और अशांत है. दुनिया एक नए मोड़ पर आ गई है." दो वैश्विक शक्तियों के बीच संबंधों के भविष्य के बारे में व्यापक प्रश्न उठाते हुए, शी ने सवाल किया कि क्या अमेरिका और चीन "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप" से उबरकर संबंधों के "नए प्रतिमान" में प्रवेश कर सकते हैं. "क्या चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका थ्यूसीडाइड्स ट्रैप से उबरकर प्रमुख देशों के संबंधों का एक नया प्रतिमान बना सकते हैं? क्या हम वैश्विक चुनौतियों का एक साथ सामना कर सकते हैं?" क्या इससे दुनिया को अधिक स्थिरता मिलेगी?

थ्यूसीडाइड्स ट्रैप एक पॉलिटिकल सिद्धांत है, जो यह बताता है कि जब कोई तेजी से उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित, सत्ताधारी शक्ति को विस्थापित करने की धमकी देती है, तो परिणामस्वरूप अक्सर युद्ध की ओर ले जाता है. हार्वर्ड के राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन द्वारा 2012 में गढ़ा गया यह शब्द, अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों का विश्लेषण करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है.