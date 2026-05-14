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चीन दौरे पर ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ

Xi Jinping and Trump
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का किया स्वागत (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 9:30 AM IST

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Updated : May 14, 2026 at 9:53 AM IST

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे पर है. गुरुवार को ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल’ में उनका औपचारिक स्वागत किया गया. ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल’ चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित एक भव्य सरकारी भवन और राष्ट्रीय सभा स्थल है. शी जिनपिंग ने तीन दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंचने पर बुधवार रात को ट्रंप का स्वागत किया था. यात्रा के दौरान दोनों नेता ईरान युद्ध और व्यापारिक मतभेद समेत कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं. ट्रंप की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट से आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, जिसका असर खास तौर पर एशिया पर पड़ा है. भारत की भी इस बैठक पर नजर बनी हुई है.

LIVE FEED

9:49 AM, 14 May 2026 (IST)

'आपका मित्र होना सम्मान की बात', शी जिनपिंग के सामने बोले ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बीजिंग यात्रा की शुरुआत शी जिनपिंग से यह कहकर की, "आपका मित्र होना मेरे लिए सम्मान की बात है," जबकि उनके चीनी समकक्ष ने दोनों देशों के बीच संभावित टकराव से बचने की चेतावनी दी. लहजे में इस स्पष्ट अंतर ने ईरान युद्ध, व्यापार विवाद और वाशिंगटन के ताइवान के साथ संबंधों जैसे जटिल मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच मौजूदा मतभेदों को उजागर किया और संकेत दिया कि ट्रंप और शी की बहुप्रतीक्षित बैठकें बड़ी सफलताओं के बजाय दिखावे और प्रतीकात्मकता में ही अधिक समय बिताने की संभावना है.

ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स में बैठक के बंद दरवाजों के पीछे होने से पहले अपने संबोधन में, ट्रंप ने शी के बारे में कहा, "आप एक महान नेता हैं. कभी-कभी लोगों को मेरा यह कहना पसंद नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, क्योंकि यह सच है. आपके साथ होना सम्मान की बात है. आपका मित्र होना सम्मान की बात है." ट्रंप ने यह कहने से पहले वादा किया कि "चीन और अमेरिका के बीच संबंध पहले से कहीं बेहतर होंगे." शी जिनपिंग का रुख थोड़ा निराशावादी था. उन्होंने आशा व्यक्त की कि अमेरिका और चीन संघर्ष से बच सकते हैं.

9:39 AM, 14 May 2026 (IST)

हमने शी जिनपिंग के साथ संवाद करके दुनिया भर के कई तनावों को कम किया : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मैं आपको (शी जिनपिंग) बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं. सबसे पहले तो, यह एक ऐसा सम्मान था जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो. स्वागत समारोह में मौजूद बच्चों से विशेष प्रभावित हूं. मुझे लगता है कि मैं उन बच्चों से विशेष रूप से प्रभावित हुआ. वे खुश थे. वे प्यारे थे. सेना तो ज़ाहिर है. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. लेकिन वे बच्चे अद्भुत थे, और वे बहुत कुछ दर्शाते हैं.”

ट्रंप ने शी के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने लगातार सीधे संवाद के माध्यम से तनावों को संभाला है. आप और मैं एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं. वास्तव में, हमारे दोनों देशों के बीच किसी भी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच का यह सबसे लंबा संबंध है. हमारा एक शानदार रिश्ता रहा है. हम एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहे हैं. जब भी कोई कठिनाई आई, हमने उसका समाधान निकाला. मैं आपको फोन करता था, और आप मुझे फोन करते थे, और जब भी हमें कोई समस्या होती थी, लोगों को पता नहीं चलता, जब भी हमें कोई समस्या होती थी, हम उसका समाधान बहुत जल्दी निकाल लेते थे.”

शी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा, “चीन के प्रति आपका सम्मान, आपने जो काम किया है. आप एक महान नेता हैं. मैं यह बात हर किसी से कहता हूं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक अधिकारियों की उपस्थिति की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि वे चीन के साथ व्यापार और व्यावसायिक संबंधों का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं.

Chinese children welcoming Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करते चीनी बच्चे (AP)

9:33 AM, 14 May 2026 (IST)

'हमें साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं', बोले चीन के राष्ट्रपति

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच "टकराव" के बजाय "सहयोग" का आह्वान किया. बैठक चीन की दो दिवसीय यात्रा का हिस्सा थी. शी ने कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को "साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं". उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बोलते हुए, शी ने कहा कि दुनिया "एक सदी में अभूतपूर्व परिवर्तन" से गुजर रही है और वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्थिर चीन-अमेरिका संबंधों के महत्व पर जोर दिया. चीनी राष्ट्रपति ने कहा, "पूरी दुनिया हमारी बैठक देख रही है. वर्तमान में, एक सदी में अभूतपूर्व परिवर्तन पूरी दुनिया में तेजी से हो रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्थिति अस्थिर और अशांत है. दुनिया एक नए मोड़ पर आ गई है." दो वैश्विक शक्तियों के बीच संबंधों के भविष्य के बारे में व्यापक प्रश्न उठाते हुए, शी ने सवाल किया कि क्या अमेरिका और चीन "थ्यूसीडाइड्स ट्रैप" से उबरकर संबंधों के "नए प्रतिमान" में प्रवेश कर सकते हैं. "क्या चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका थ्यूसीडाइड्स ट्रैप से उबरकर प्रमुख देशों के संबंधों का एक नया प्रतिमान बना सकते हैं? क्या हम वैश्विक चुनौतियों का एक साथ सामना कर सकते हैं?" क्या इससे दुनिया को अधिक स्थिरता मिलेगी?

थ्यूसीडाइड्स ट्रैप एक पॉलिटिकल सिद्धांत है, जो यह बताता है कि जब कोई तेजी से उभरती हुई शक्ति किसी स्थापित, सत्ताधारी शक्ति को विस्थापित करने की धमकी देती है, तो परिणामस्वरूप अक्सर युद्ध की ओर ले जाता है. हार्वर्ड के राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन द्वारा 2012 में गढ़ा गया यह शब्द, अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों का विश्लेषण करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है.

Last Updated : May 14, 2026 at 9:53 AM IST

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