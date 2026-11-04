US मिडटर्म इलेक्शन 2026 LIVE: कई राज्यों में वोटिंग खत्म, डेमोक्रेट्स को शुरुआती बढ़त मिली
अमेरिकियों ने मंगलवार को 2026 के अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में वोट दिया, जिसमें कांग्रेस के दोनों सदनों पर कंट्रोल और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो साल दांव पर थे. लेटेस्ट इनपुट्स से पता चलता है कि डेमोक्रेट्स ने कुल सीटों पर शुरुआती बढ़त बना ली है, और शुरुआती सीनेट रिपोर्टिंग में रिपब्लिकन पर 41 से 31 सीटों की बढ़त बनाए हुए है. हाउस की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों के साथ-साथ गवर्नरशिप और स्टेट-लेवल ऑफिस के लिए भी चुनाव हुए. शुरुआती नतीजे आने शुरू हो गए हैं, हालांकि मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेन्सिलवेनिया और कैलिफ़ोर्निया जैसे राज्यों में कड़े मुकाबले बुधवार या उसके बाद तक सुलझ सकते हैं. डेमोक्रेट्स 100 सदस्यों वाले हाउस में बहुमत पाने के लिए सात सीनेट सीटें- मिशिगन, मेन, ओहायो, कैंसस, टेक्सास, आयोवा और अलास्का- जीतने की उम्मीद कर रहे हैं. रिपब्लिकन अभी हाउस और सीनेट दोनों पर कंट्रोल रखते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी स्वीप ट्रंप के अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की काबिलियत को बहुत कम कर देगा.