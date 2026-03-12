Iran War Updates: IDF का लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला, कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा

हिज्बुल्लाह के 10 ठिकानों पर हमला किया: IDF

इजराइली सुरक्षा बलों ने लेबनान के बेरूत के दहिह इलाके में हिज्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए. एक्स पर आईडीएफ ने कहा,'हिज्बुल्लाह के हमलों को रोकने की कोशिशें जारी है. ईरानी सरकार की तरफ से इजराइल पर हमला करने के हिज्बुल्लाह के जानबूझकर लिए गए फैसले के बाद आईडीएफ हिज्बुल्लाह के खिलाफ मजबूती से खड़ा है. दहिह इलाके में हिज्बुल्लाह के 10 आतंकी हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, एक राडवान यूनिट हेडक्वार्टर और दूसरे कमांड सेंटर शामिल थे. हमलों के दौरान आईडीएफ ने कई हिज़्बुल्लाह लड़ाकों को खत्म कर दिया, जब वे इजराइल की ओर लॉन्च की तैयारी कर रहे थे और फायर करने के लिए तैयार दर्जनों लॉन्चर को नष्ट कर दिया.'