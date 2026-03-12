Iran War Updates: IDF का लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला, कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा
Published : March 12, 2026 at 8:23 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 8:30 AM IST
तेहरान: अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध आज बृहस्पतिवार को 13वें दिन में प्रवेश कर गया. अमेरिका और इजराइल की ओर से भीषण बमबारी जारी है. वहीं इरान की ओर से भी इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अन्य जगहों पर घातक हमले किए जा रहे हैं. फिलहाल युद्ध थमने के कोई संकेत नहीं है. रुशलम और इजराइल के दूसरे हिस्सों में आधी रात के कुछ देर बाद सायरन बजने लगे और जोरदार धमाके सुनाई दिए. ईरान ने बुधवार को दुनिया के सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया और कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, जबकि अमेरिका और इजराइली हमलों ने तेहरान को हिलाकर रख दिया. इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के खाड़ी के पड़ोसियों पर हमलों को रोकने की माँग की, जिससे दुनिया की तेल सप्लाई को खतरा है. हाल के हमलों ने ईरान के उस कैंपेन में तेजी ला दी है जिसका मकसद दुनिया भर में इतनी आर्थिक परेशानी पैदा करना है कि अमेरिका और इजराइल पर 13 दिन पहले शुरू हुए युद्ध को खत्म करने का दबाव डाला जा सके लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं थे कि लड़ाई कम हो रही है. इस लड़ाई से ट्रेड रूट्स बिगड़ रहे हैं, गल्फ से आने वाले फ्यूल और फर्टिलाइजर की सप्लाई रुक रही है और दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैवल किए जाने वाले इलाकों में से एक से एयर ट्रैफिक को खतरा है. ईरान ने गल्फ अरब देशों में ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरियों को टारगेट किया है और होर्मुज की पतली स्ट्रेट से कार्गो ट्रैफिक को असरदार तरीके से रोक दिया है, जिससे होकर कुल ट्रेडेड ऑयल का पांचवां हिस्सा गुजरता है. जवाब में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 400 मिलियन बैरल ऑयल छोड़ने पर सहमत हुई, जो उसके इतिहास में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व की सबसे बड़ी मात्रा है, ताकि एनर्जी मार्केट पर युद्ध के असर का मुकाबला किया जा सके. अमेरिका एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा कि अमेरिका अगले हफ्ते अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल ऑयल छोड़ेगा ताकि तेल की ऊंची कीमतों से निपटा जा सके. लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बुधवार को कहा कि हालिया लड़ाई शुरू होने के बाद से लेबनान में कम से कम 634 लोग मारे गए. यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने कहा कि लेबनान में कम से कम 759,000 लोग देश के अंदर ही बेघर हो गए हैं. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वहां 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं, और इजराइल ने 12 लोगों के मारे जाने की खबर दी है. अमेरिका ने सात सैनिक खो दिए हैं, जबकि आठ और गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
LIVE FEED
हिज्बुल्लाह के 10 ठिकानों पर हमला किया: IDF
इजराइली सुरक्षा बलों ने लेबनान के बेरूत के दहिह इलाके में हिज्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए. एक्स पर आईडीएफ ने कहा,'हिज्बुल्लाह के हमलों को रोकने की कोशिशें जारी है. ईरानी सरकार की तरफ से इजराइल पर हमला करने के हिज्बुल्लाह के जानबूझकर लिए गए फैसले के बाद आईडीएफ हिज्बुल्लाह के खिलाफ मजबूती से खड़ा है. दहिह इलाके में हिज्बुल्लाह के 10 आतंकी हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, एक राडवान यूनिट हेडक्वार्टर और दूसरे कमांड सेंटर शामिल थे. हमलों के दौरान आईडीएफ ने कई हिज़्बुल्लाह लड़ाकों को खत्म कर दिया, जब वे इजराइल की ओर लॉन्च की तैयारी कर रहे थे और फायर करने के लिए तैयार दर्जनों लॉन्चर को नष्ट कर दिया.'