Iran War Live Updates: ईरान के कई शहरों में भीषण धमाके, ट्रंप बोले- मिलिट्री ऑपरेशन 'बहुत जल्द' खत्म होगा
तेहरान: ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध का आज 11वां दिन है. इस युद्ध ने कमोबेश पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. खासकर कच्चे तेल और उड़ान को लेकर. अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. वहीं ईरान इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना का अभियान जल्द खत्म करने के संकेत दिए हालांकि इस हफ्ते खत्म नहीं होगा. वहीं ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ईरान मसले पर फोन पर बात की. इजराइल ईरान के साथ लेबनान में भी एक बड़ा ऑपरेशन चला रहा है, जहाँ वह ईरान समर्थक हिज्बुल्लाह से लड़ रहा है. लेबनान में मरने वालों की संख्या 486 हो गई. ईरान ने सोमवार को इजराइल और खाड़ी देशों पर और हमले किए, इसके कुछ ही घंटों बाद ईरानी सरकारी टीवी ने कहा कि देश के दिवंगत सुप्रीम लीडर के बेटे और लंबे समय से दावेदार माने जाने वाले मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया. वहीं इजराइल और ईरान की तरफ से कोई नरमी के कोई संकेत नहीं हैं. इस बीच ईरान के सिक्योरिटी चीफ का कहना है कि जब तक युद्ध चलता रहेगा, होर्मुज स्ट्रेट असुरक्षित रहेगा. ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है, कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई. यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार देश के सुरक्षा ढांचे को खत्म करने के उद्देश्य से व्यापक सैन्य अभियान के पहले दस दिनों में अमेरिका ने ईरान में 5000 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 28 फरवरी, 2026 को सुबह 1:15 बजे शुरू हुआ और इसमें देश भर में ईरानी सैन्य क्षमताओं को लक्षित करने वाले अमेरिकी वायु, नौसेना और मिसाइल प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है. यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि अभियान अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्देश पर शुरू किया गया. इसमें बलों को ईरानी शासन के सुरक्षा तंत्र से जुड़े साइटों और उन स्थानों पर हमला करने का काम सौंपा गया. इन हमलों B-1 बॉम्बर, B-2 स्टील्थ बॉम्बर और B-52 बॉम्बर जैसे लंबी दूरी के बॉम्बर के साथ-साथ F-15, F-16, F-18, F-22 स्टील्थ फाइटर और F-35 स्टील्थ फाइटर जैसे उन्नत लड़ाकू विमान शामिल हैं.