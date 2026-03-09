Iran War Live Updates: मुजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, जश्न में डूबे ईरानी लोग

रियाद में अमेरिकी दूतावास ने कर्मचारियों को जाने का आदेश दिया

मिडिल-ईस्ट में संघर्ष के बीच रियाद में अमेरिकी मिशन का कहना है कि यूएस विदेश विभाग ने सुरक्षा जोखिम के कारण सऊदी अरब से नॉन-इमरजेंसी सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सभी वर्कर्स के परिवार वालों को जाने का आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह एडवाइजरी पहली बार है जब विदेश विभाग नेने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर युद्ध शुरू करने के बाद से अपने स्टाफ को सऊदी अरब छोड़ने का आदेश जारी किया है.

इससे पहले, सऊदी अधिकारियों ने कहा था कि अल खारज में एक रिहायशी बिल्डिंग पर एक प्रोजेक्टाइल गिरने से दो लोग मारे गए.