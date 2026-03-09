Iran War Live Updates: मुजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, जश्न में डूबे ईरानी लोग
Published : March 9, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : March 9, 2026 at 7:59 AM IST
अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुजतबा अली खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना है. ईरान के प्रेस टीवी ने एक्स पोस्ट में यह जानकारी दी. पोस्ट में कहा गया, "ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आयतुल्लाह सैयद मुजतबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक का नया लीडर नियुक्त किया है."
मुजतबा, अली खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ईरानियों से एकता बनाए रखने और मुजतबा खामेनेई के साथ खड़े होने की अपील की है. मुजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद पूरे ईरान में जश्न का माहौल है. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी खुशी का इजहार किया. IRGC और आर्म्ड फोर्सेज के जनरल स्टाफ ने मुजतबा खामेनेई को समर्थन दिया है.
ईरान की राजधानी तेहरान में हमले जारी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मुजतबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद तेहरान में कई धमाकों की आवाज सुनी गईं.
उधर, ईरानी जवाबी हमलों में सऊदी अरब के अल-खारज में दो लोगों की मौत हो गई. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक आठ अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं.
LIVE FEED
रियाद में अमेरिकी दूतावास ने कर्मचारियों को जाने का आदेश दिया
मिडिल-ईस्ट में संघर्ष के बीच रियाद में अमेरिकी मिशन का कहना है कि यूएस विदेश विभाग ने सुरक्षा जोखिम के कारण सऊदी अरब से नॉन-इमरजेंसी सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सभी वर्कर्स के परिवार वालों को जाने का आदेश दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह एडवाइजरी पहली बार है जब विदेश विभाग नेने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर युद्ध शुरू करने के बाद से अपने स्टाफ को सऊदी अरब छोड़ने का आदेश जारी किया है.
इससे पहले, सऊदी अधिकारियों ने कहा था कि अल खारज में एक रिहायशी बिल्डिंग पर एक प्रोजेक्टाइल गिरने से दो लोग मारे गए.
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
मिडिल-ईस्ट में संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है. ब्रेंट क्रूड के एक बैरल की कीमत बढ़कर $108.77 हो गई है, जो 2020 में कोविड महामारी के बाद से अब तक का उच्च स्तर है. यह पिछले हफ्ते 28 प्रतिशत की बढ़त के ऊपर है.
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट से तेल का प्रवाह लगभग रुका हुआ है. ईरानी सेना वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रही है.
राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मुजतबा खामेनेई का स्वागत किया
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा मुजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुनने के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मुजतबा खामेनेई की नियुक्ति देश के लिए 'गरिमा और ताकत के नए दौर' की शुरुआत है. फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पेजेश्कियान ने एक बयान में कहा, "यह अहम चुनाव इस्लामिक देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की इच्छा का सबूत है; एक ऐसी एकता जिसने एक मजबूत रुकावट की तरह ईरान को दुश्मनों की साजिशों का सामना करने लायक बनाया है."
ईरानी लोगों ने मनाया जश्न
प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवंगत आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे सैय्यद मुजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए. लोगों ने सड़कों पर उतर कर अपनी खुशी जाहिर की. वहीं, ईरान के IRGC ने एक बयान में नए लीडर सैयद मुजतबा खामेनेई के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया.