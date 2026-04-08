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Iran War Live Updates: दो हफ्ते के लिए थम गई जंग, अमेरिका-ईरान राजी, खुलेगा होर्मुज

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ईरान के साथ युद्ध के विरोध में प्रदर्शनकारी 7 अप्रैल, 2026 को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने लाफायेट पार्क के बाहर इकट्ठा हुए. (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 7:42 AM IST

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अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध के 40वें दिन में बड़ी राहत भरी खबर सामने आयी. अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीजफायर का ऐलान किया. ईरान भी दो हफ्ते के सीजफायर के लिए राजी हो गया है. इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समन्वय बनाने का काम किया. ट्रंप ने वेस्ट एशियाई देश से सभ्यता को खत्म करने की अपनी डेडलाइन खत्म होने से 90 मिनट पहले यह घोषणा की. ट्रंप ने मंगलवार शाम (US टाइम) को ट्रुथ सोशल पर यह नाटकीय घोषणा की, जबकि डेमोक्रेट्स ईरानी सभ्यता को खत्म करने की बेबुनियाद धमकियों को लेकर उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे. ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के आधार पर और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज रात ईरान भेजी जा रही नुकसान पहुंचाने वाली सेना को रोक दूं, बशर्ते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर राजी हो जाए.' इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना ने मंगलवार को ईरान में रेलवे और पुलों पर हमला किया, जिनका इस्तेमाल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स करते थे. ईरानी अधिकारियों ने कम से कम दो पुलों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट दी थी. नेतन्याहू ने अपने ऑफिस से जारी एक वीडियो में कहा, 'हम ईरान में आतंकी राज को और भी ज्यादा ताकत के साथ कुचल रहे हैं.' दूसरी तरफ ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, 'आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद हो जाए.' आज सुबह ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज को नहीं खोलने पर पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की अपनी धमकी को पूरा करते हैं, तो ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को सालों तक इस क्षेत्र के तेल और गैस से वंचित कर देगा. इस बीच, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि उनके समेत 1.4 करोड़ ईरानी युद्ध में अपनी मर्जी से 'अपनी जान कुर्बान करने' के लिए तैयार हैं. युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 1,900 से ज्यादा लोग मारे गए लेकिन सरकार ने कई दिनों से मरने वालों की संख्या अपडेट नहीं की है. लेबनान में 1,400 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो गए. वहां ग्यारह इजराइली सैनिक मारे गए. खाड़ी अरब देशों और कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में, 24 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल में 23 लोगों के मारे जाने की खबर है और 13 अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए.

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7:43 AM, 8 Apr 2026 (IST)

अमेरिका, ईरान 2 हफ्ते के सीजफायर पर राजी हुए

अमेरिका, ईरान 2 हफ्ते के सीजफायर पर राजी हुए. शुक्रवार को इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है. अमेरिका, ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर पर राजी हो गया है, जिसका प्रस्ताव पाकिस्तान ने रखा था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान पश्चिम एशियाई देश से सभ्यता को खत्म करने की अपनी डेडलाइन खत्म होने से 90 मिनट पहले किया.

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