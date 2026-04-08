Iran War Live Updates: दो हफ्ते के लिए थम गई जंग, अमेरिका-ईरान राजी, खुलेगा होर्मुज

अमेरिका, ईरान 2 हफ्ते के सीजफायर पर राजी हुए

अमेरिका, ईरान 2 हफ्ते के सीजफायर पर राजी हुए. शुक्रवार को इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है. अमेरिका, ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर पर राजी हो गया है, जिसका प्रस्ताव पाकिस्तान ने रखा था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान पश्चिम एशियाई देश से सभ्यता को खत्म करने की अपनी डेडलाइन खत्म होने से 90 मिनट पहले किया.