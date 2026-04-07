Iran War Live Updates: ईरान को एक रात में 'खत्म' किया जा सकता है और यह मंगलवार को हो सकता है:ट्रंप

एक रात में देश खत्म हो सकता है: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के अहम वॉटरवे को फिर से खोलने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने पर मंगलवार को पूरे ईरान को 'खत्म' किया जा सकता है. ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है, और वह रात मंगलवार रात हो सकती है.'