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Iran War Live Updates: ईरान को एक रात में 'खत्म' किया जा सकता है और यह मंगलवार को हो सकता है:ट्रंप

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दक्षिणी लेबनान में 6 अप्रैल, 2026 को इजराइली बमबारी के बाद एक ढही हुई इमारत की तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 7:22 AM IST

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Updated : April 7, 2026 at 7:32 AM IST

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अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का आज मंगलवार को 38वां दिन है. इजराइल-अमेरिका की ओर से ईरान पर भीषण हमले जारी है. इजराइल ईरान के साथ ही लेबनान में हिज्बुल्ला के ठिकानों पर कहर बरपा रहा है. वहीं ईरान की ओर से भी खाड़ी देशों और इजराइल में जवाबी हमले किए जा रहे हैं. ईरान के समर्थक हिज्बुल्ला की ओर से भी इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज खोलने को लेकर मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है दोनों ओर से हमले तेज हो रहे हैं. इजराइल ने सोमवार को कहा कि उसने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खादेमी को मार दिया है, जबकि युद्ध खत्म करने के लिए सीजफायर की बातचीत के बीच तेहरान और तेल अवीव में घातक हमले जारी हैं. मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के बिचौलियों के सीजफायर प्लान को रात भर में ईरान और अमेरिका के साथ शेयर किया गया है और यह सोमवार से लागू हो सकता है और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल सकता है. एसोसिएटेड प्रेस ने सोमवार को मिडल ईस्ट के अधिकारियों के हवाले से बताया. इसे अभी 'इस्लामाबाद समझौता' कहा जा रहा है, इस प्लान में दो फेज की डील शामिल है, जिसकी शुरुआत 45 दिन के संभावित सीजफायर से होगी और फिर युद्ध खत्म करने के लिए एक आखिरी समझौता होगा. सीजफायर का मतलब होगा होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोलना. यह देखना बाकी है कि दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत होंगे या नहीं. इस बीच रविवार और सोमवार को युद्ध से जूझ रहे मिडिल ईस्ट में कई हमलों में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर के साथ मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है. अमेरिका -इजराइली हमलों में 25 से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि इजराइल के हाइफा में ईरानी हमले के एक दिन बाद मलबे में दो लोग मरे हुए पाए गए और दो अन्य लापता थे. लेबनान में भी इजराइली हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए. जैसे-जैसे संकट बढ़ा ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक नई शर्त रखी. यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में गाली-गलौज का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आई, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तेहरान सोमवार की डेडलाइन तक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलता है, तो वह ईरान के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे. बाद में ऐसा लगा कि उन्होंने इसे 24 घंटे बढ़ाकर मंगलवार रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) या बुधवार शाम 5:30 बजे IST कर दिया है. अमेरिकी सूत्रों के हवाले से सोमवार सुबह एक्सियोस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बिचौलिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र 45 दिन के सीजफायर के लिए दबाव डाल रहे हैं, हालांकि अगले 48 घंटों में डील होने की उम्मीद कम है. इजराइली रक्षा मंत्री कैट्ज ने कहा कि उन्होंने ईरान की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया. ये देश के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन का लगभग 50 फीसदी हिस्सा है. अब तक इस जंग में मरने वालों की कुल संख्या 3400 से ज्यादा हो गई है, जिसमें ईरान में 1900 और लेबनान में 1400 शामिल हैं.

LIVE FEED

7:27 AM, 7 Apr 2026 (IST)

पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में 55 एयरक्राफ्ट शामिल थे: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण-पश्चिमी ईरान के एक दूर-दराज के इलाके में लापता पायलट की तलाश और उसके बाद हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रेस्क्यू में 55 एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिनमें चार बॉम्बर, 64 फाइटर, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट और भी बहुत कुछ शामिल था.

7:22 AM, 7 Apr 2026 (IST)

एक रात में देश खत्म हो सकता है: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के अहम वॉटरवे को फिर से खोलने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने पर मंगलवार को पूरे ईरान को 'खत्म' किया जा सकता है. ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है, और वह रात मंगलवार रात हो सकती है.'

Last Updated : April 7, 2026 at 7:32 AM IST

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