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Iran War Live Updates: पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने सीजफायर का प्रस्ताव ठुकराया, कहा, लड़ाई को पक्के तौर पर खत्म किया जाए

US ISRAEL IRAN WAR
बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 5 अप्रैल, 2026 को इजराइली हमले की जगह से धुआं उठता हुआ (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 7:23 AM IST

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Updated : April 6, 2026 at 9:00 PM IST

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अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का आज सोमवार को 38वां दिन है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियों को और सख्त कर रहे हैं कि अगर तेहरान की सरकार सोमवार की डेडलाइन तक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलती है, तो वे ईरान के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे लेकिन, उन्होंने सोमवार को ईरान के साथ बातचीत में कुछ कामयाबी का भी संकेत दिया. फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील होने की 'अच्छी संभावना' है. इससे पहले रविवार को एक गाली-गलौज से भरे सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि मंगलवार ईरान में 'पावर प्लांट डे, और ब्रिज डे, सब एक साथ होगा. ऐसा कुछ नहीं होगा.' आज सुबह ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दावा किया कि ईरान में एक लापता अमेरिकी फाइटर जेट के क्रू मेंबर की तलाश कर रहा एक US C-130 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया है. तस्नीम न्यूज एजेंसी ने गार्ड के हवाले से कहा, 'एक अमेरिकी दुश्मन एयरक्राफ्ट जो एक गिरे हुए फाइटर जेट के पायलट की तलाश कर रहा था, उसे इस्फहान के दक्षिणी इलाके में इस्लाम के लड़ाकों ने नष्ट कर दिया.' मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने ईरान के लॉ एनफोर्समेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर और आईआरजीसी पीआर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर यह भी लिखा, 'कुछ देर पहले एक U.S. C-130 सपोर्ट एयरक्राफ्ट पुलिस स्पेशल फोर्स यूनिट की फायरिंग में तबाह हो गया. लोकल सोर्स की रिपोर्ट है कि दक्षिणी इस्फहान में पुलिस कमांडो ने एक दुश्मन रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया.' C-130 एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़ा चार इंजन वाला टर्बोप्रॉप टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, जिसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर (लगभग Rs 929 करोड़) प्रति यूनिट तक है. इसका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्ट, एरियल रीफ्यूलिंग और फायरफाइटिंग और सर्च-एंड-रेस्क्यू जैसे खास मिशन के लिए किया जाता है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'F-15E क्रू मेंबर 'सुरक्षित और ठीक' है. गार्ड्स का यह दावा ट्रंप के यह कहने के तुरंत बाद आया कि ईरान के अंदर क्रैश हुए अमेरिकी फाइटर जेट का दूसरा क्रू मेंबर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 'सुरक्षित और ठीक' है. F-15E को 3 अप्रैल को ईरान के ऊपर मार गिराया गया था. पायलट को सबसे पहले स्पेशल फोर्स ने बचाया था. ईरान के सेंट्रल मिलिट्री कमांड ने ट्रंप की उस धमकी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर देश 48 घंटे के अंदर शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाएगा. जनरल अली अब्दुल्लाही अलीबादी ने शनिवार शाम को खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से एक बयान में कहा कि ट्रंप की धमकी एक लाचार, घबराई हुई, असंतुलित और बेवकूफी भरी कार्रवाई थी. ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट की धार्मिक भाषा को दोहराते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि इस संदेश का सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे.

LIVE FEED

8:50 PM, 6 Apr 2026 (IST)

यमन के हूतियों ने इज़राइल को निशाना बनाकर हमला करने का दावा किया

यमन के हूथी विद्रोहियों ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने समर्थक ईरान और लेबनान के हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल को टारगेट करते हुए हमला किया है. सेना के प्रवक्ता ने कहा कि, याह्या सारी ने एक बयान में कहा, "इस ग्रुप ने, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स... और लेबनान में इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ मिलकर, इजराइली दुश्मन की कई जरूरी और मिलिट्री जगहों को टारगेट करते हुए क्रूज मिसाइलों और ड्रोन की बौछार की." हूथी, जिनका उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल है, 28 मार्च को ईरान के समर्थन में जंग में शामिल हुए.

8:44 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान ने सीजफायर का प्रस्ताव ठुकराया: सरकारी मीडिया

ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी लड़ाई में युद्धविराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. यह बात सोमवार को सरकारी मीडिया ने बताई. यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जरूरी ठिकानों को नष्ट करने की धमकी दी थी. न्यूज एजेंसी IRNA ने कहा, "ईरान ने पाकिस्तान को युद्ध खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना जवाब बता दिया है. लेकिन यह नहीं बताया कि प्रस्ताव में क्या था. इस जवाब में, जो दस पॉइंट में बताया गया है, ईरान ने... युद्धविराम को ठुकरा दिया है और लड़ाई को पक्के तौर पर खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है.

8:16 PM, 6 Apr 2026 (IST)

दो नए गैस टैंकर होर्मुज से भारत की तरफ बढ़े, अब भी 16 जहाज फंसे

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि 16 अन्य मालवाहक जहाज अब भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने संवाददाताओं से कहा कि 46,650 टन एलपीजी से लदा टैंकर ‘ग्रीन सानवी’ सात अप्रैल को भारत पहुंचेगा जबकि 15,500 टन गैस लेकर ‘ग्रीन आशा’ टैंकर नौ अप्रैल को भारतीय तट पर पहुंचेगा.

उन्होंने कहा, ‘‘पश्चिम एशिया संकट के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भारतीय समुद्री परिचालन सुरक्षित और निर्बाध बना हुआ है. दो एलपीजी टैंकर इस जलडमरूमध्य से आगे बढ़ गए हैं जबकि 433 नाविकों के साथ भारतीय ध्वज वाले 16 जहाज अभी उसी इलाके में हैं.’’ अब तक भारतीय ध्वज वाले कुल आठ एलपीजी टैंकर इस रणनीतिक जलमार्ग को सुरक्षित पार कर चुके हैं. ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के साझा हमले शुरू होने के बाद से ही यह जलमार्ग लगभग बंद हो चुका है. यह जलडमरूमध्य खाड़ी देशों से तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है.

फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों में एक एलएनजी पोत, दो एलपीजी टैंकर, छह कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज, तीन कंटेनर पोत, एक ड्रेजर, एक रसायन ले जाने वाला पोत और दो थोक मालवाहक शामिल हैं. वरिष्ठ अधिकारी ने इस जलडमरूमध्य को पार करने के लिए ईरान द्वारा शुल्क लिए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘हमें इस तरह के भुगतान की कोई जानकारी नहीं है.’’ भारत रसोई गैस की अपनी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात से पूरा करता है, जिसमें से करीब 90 प्रतिशत आपूर्ति पश्चिम एशिया से होती है. ऐसे में इन टैंकरो का आगमन देश में एलपीजी आपूर्ति पर दबाव को कम करने में मदद करेगा. पिछले सप्ताह भी दो टैंकर- बीडब्ल्यू टीवाईआर और बीडब्ल्यू ईएलएम करीब 94,000 टन गैस के साथ सुरक्षित ढंग से भारत पहुंचे थे.

8:10 PM, 6 Apr 2026 (IST)

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी: ईरान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हमले 'रुकने चाहिए

संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय के प्रमुख ने सोमवार को चेतावनी दी कि ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास होने वाले हमले "परमाणु सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं और इन्हें रोकना होगा".

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निदेशक राफेल ग्रॉसी ने एक्स पर कहा, "चालू संयंत्र के पास होने वाले हमले ईरान के साथ-साथ उसके बाहर के लोगों और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नतीजों के साथ गंभीर रेडियोलॉजिकल हादसे का भी सबब बन सकते हैं." उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में हुई एक घटना में बिजली गिरने की घटना संयंत्र की परिधि से महज 75 मीटर (246 फीट) की दूरी पर हुई थी.

7:10 PM, 6 Apr 2026 (IST)

स्पेन के पीएम ने लेबनान के प्रधानमंत्री से बात की, सपोर्ट का भरोसा दिया

स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने एक्स पर कहा, "लेबनान ने यह जंग नहीं चुनी है, और उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए," और आगे कहा, "मैंने अभी स्पेन का समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से बात की है. यूएनआईएफआईएल में स्पेन के सैनिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते और इन्हें तुरंत बंद करना चाहिए."

5:51 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरानी हमलों की नई लहर में इजराइल में 20 से ज़्यादा जगहों पर हमला किया

अल जजीरा ने बताया कि इजराइल की इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि सेंट्रल इज़राइल में कम से कम 28 जगहों पर हमला हुआ, जिसके लिए ईरानी क्लस्टर बम जिम्मेदार हैं. मेडिक्स के मुताबिक, रमत गन, बनी ब्रैक और गिवातायिम को निशाना बनाया गया, और 40 साल का एक आदमी हल्का- घायल हुआ.

5:13 PM, 6 Apr 2026 (IST)

नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना गैर कानूनी : ईयू अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युद्ध के दौरान नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना गैर-कानूनी है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोला तो वे वहां के पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेंगे.

4:57 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान में हवाई हमलों में 25 से अधिक लोगों की मौत, नया युद्धविराम प्रस्ताव साझा किया गया

इजराइल और अमेरिका ने सोमवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें 25 से अधिक लोगों की मौत हो गई. इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागीं। होर्मुज जलडमरुमध्य खोलने के लिए ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई समयसीमा नजदीक आने के बीच मध्यस्थों ने युद्धविराम का नया प्रस्ताव पेश किया है.

सोमवार सुबह हुए हवाई हमलों में तेहरान में स्थित शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया. ईरानी मीडिया के अनुसार, इस हमले में विश्वविद्यालय की इमारतों के साथ-साथ परिसर के पास स्थित प्राकृतिक गैस वितरण केंद्र को भी नुकसान पहुंचा.

हालांकि, विश्वविद्यालय परिसर में वास्तव में किस हिस्से को निशाना बनाया गया, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका. युद्ध के कारण देशभर के सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं ली जा रही हैं, जिसकी वजह विश्वविद्यालय का परिसर खाली पड़ा है. गौरतलब है कि इस विश्वविद्यालय पर पहले भी कई देशों ने सैन्य गतिविधियों, खासकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े कार्यक्रम के कारण प्रतिबंध लगाए हैं.

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, तेहरान पर हुए एक हमले में अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी की भी मौत हो गई. वहीं, ईरानी मिसाइलों ने उत्तरी इजराइल के शहर हाइफा को निशाना बनाया, जहां एक रिहायशी इमारत के मलबे से चार लोगों के शव बरामद किए गए.

अधिकारियों के मुताबिक, तेहरान के दक्षिण-पश्चिम में इस्लामशहर के पास हुए हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई. वहीं कोम के एक रिहायशी इलाके पर हमले में पांच लोगों की जान गई, जबकि अन्य शहरों में हुए हमलों में छह और लोगों की मौत हुई. सरकारी समाचार पत्र ‘ईरान’ ने यह जानकारी दी.

इसके अलावा, तेहरान में एक घर पर हुए हवाई हमले में तीन और लोगों की मौत हो गई। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने इसकी पुष्टि की. तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंजीं और कई घंटों तक आसमान में काफी नीचे उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। राजधानी पर लगातार बमबारी के बीच आजादी चौक के पास घना काला धुआं उठता देखा गया.

3:59 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान ने शारजाह में यूएस के हितों को निशाना बनाया: ईरानी मीडिया

ईरानी मीडिया ने यूएई में शारजाह के ऊपर धुएं के बड़े गुबार के विज़ुअल शेयर करते हुए कहा, "शारजाह में यूएस के हितों को निशाना बनाया जा रहा है." सही जगह की पुष्टि नहीं हुई है.

3:37 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान, अमेरिका को युद्धविराम के लिए मसौदा प्रस्ताव भेजा गया

ईरान और अमेरिका को एक मसौदा प्रस्ताव मिला है, जिसमें 45 दिन के युद्धविराम और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की बात कही गई है ताकि युद्ध समाप्त करने का रास्ता निकाला जा सके. पश्चिम एशिया के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों के अनुसार, यह प्रस्ताव मिस्र, पाकिस्तान और तुर्किये के मध्यस्थों द्वारा तैयार किया गया है, जो संघर्ष को रोकने के प्रयास में जुटे हैं. उनका मानना है कि 45 दिन की यह अवधि दोनों देशों के बीच व्यापक वार्ता के लिए पर्याप्त समय देगी, जिससे स्थायी युद्धविराम पर सहमति बन सके.

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव रविवार देर रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा गया, लेकिन अब तक दोनों देशों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. अधिकारियों ने निजी वार्ताओं पर चर्चा करने के लिए नाम न उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी.

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्ष इन शर्तों को स्वीकार करेंगे या नहीं. ईरान का कहना है कि वह तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक उसे वित्तीय क्षतिपूर्ति और भविष्य में फिर से हमले न होने का आश्वासन नहीं मिल जाता. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर बमबारी की धमकी दी है. इस प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी सबसे पहले समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने दी.

3:03 PM, 6 Apr 2026 (IST)

इजराइल ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख की हत्या की जिम्मेदारी ली

ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल सैयद माजिद खादेमी की सोमवार को एक हमले में मौत हो गई. ईरान के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी. इजराइल ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख की हत्या की जिम्मेदारी ली है. इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने यह घोषणा करते हुए कहा, ‘‘रिवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों पर गोली चला रहे हैं और हम आतंकवादियों के नेताओं को खत्म कर रहे हैं. ईरान के नेता खतरा महसूस कर रहे हैं. हम उन्हें एक-एक कर खत्म करते रहेंगे.’’

काट्ज ने यह भी कहा कि इजराइल ने ईरान के इस्पात और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को भी ‘‘गंभीर नुकसान’’ पहुंचाया है. उन्होंने कहा, ‘‘हम ईरान के राष्ट्रीय ढांचे को कुचलते रहेंगे और इस आतंकवादी शासन के क्षरण और पतन का कारण बनेंगे, साथ ही उसकी आतंक फैलाने और इजराइल पर हमले करने की क्षमता को खत्म करेंगे.’’

2:29 PM, 6 Apr 2026 (IST)

अमेरिका, ईरान को दुश्मनी खत्म करने और तुरंत सीजफायर के लिए फ्रेमवर्क मिला: मीडिया रिपोर्ट

अमेरिका और ईरान को दुश्मनी खत्म करने का एक प्लान मिला है, जो सोमवार से लागू हो सकता है और इसके नतीजे में होर्मुज स्ट्रेट खुल सकता है, यह जानकारी प्रपोजल से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स को दी. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने फ्रेमवर्क तैयार किया है और रात भर में ईरान और अमेरिका के साथ शेयर किया है. सूत्र ने कहा, जिसमें तुरंत सीजफायर और उसके बाद एक बड़े समझौते के साथ दो-लेवल के तरीके का जिक्र है. सूत्र ने कहा, 'सभी बातों पर आज सहमति होनी चाहिए, और कहा कि शुरुआती समझ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पर होगी, जिसे पाकिस्तान के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइनल किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक प्रपोजल में तुरंत सीजफायर लागू होगा, जिससे होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा, और एक बड़े समझौते को फाइनल करने के लिए 15-20 दिन का समय होगा. इस डील को जिसे अभी 'इस्लामाबाद समझौता' कहा जा रहा है, एक रीजनल डील होगी. (ANI)

1:12 PM, 6 Apr 2026 (IST)

साउथ कोरिया सऊदी अरब में जहाज और स्पेशल दूत भेजने का प्लान बना रहा है

साउथ कोरिया आने वाले हफ्तों में लाल सागर में नए ऑयल ट्रांसपोर्ट रूट बनाने के लिए सऊदी अरब के यानबू पोर्ट पर कम से कम पांच जहाज भेजने का प्लान बना रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड रिसोर्सेज ने सोमवार को कहा कि जहाज अप्रैल के मध्य से फेज में तैनात किए जाएंगे और सऊदी पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जहाजों की संख्या बढ़ सकती है. अधिकारियों ने इसमें शामिल कंपनियों के बारे में नहीं बताया, लेकिन कहा कि कुछ घरेलू रिफाइनर नॉन-कोरियाई शिपिंग फर्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं. सत्तारूढ़ दल के सांसद आह्न डो-जियोल ने कहा कि साउथ कोरिया अल्टरनेटिव फ्यूल सप्लाई पक्का करने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशों को तेज करने के लिए सऊदी अरब, ओमान और अल्जीरिया में स्पेशल दूत भेजने का भी प्लान बना रहा है. फॉरेन मिनिस्ट्री ने तुरंत यह नहीं बताया कि दूत कब भेजे जाएंगे. (AP)

11:43 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान एम्बेसी ने होर्मुज में फंसी ट्रंप की गर्दन दिखाने वाला कार्टून शेयर किया

बुल्गारिया में ईरानी एम्बेसी ने सोमवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने एक कार्टून शेयर किया जिसमें उन्हें होर्मुज स्ट्रेट में फंसा हुआ दिखाया गया है. ट्रंप कार्टून में जिसमें उनकी गर्दन स्ट्रेट में फंसी हुई है और वे दर्द में दिख रहे हैं, कह रहे हैं, 'मैं सांस नहीं ले पा रहा'. ट्रंप ने रविवार को एक गाली भरा मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने या अमेरिका के जोरदार हमले का सामना करने की चेतावनी दी गई थी.

11:07 AM, 6 Apr 2026 (IST)

लेबनान पर इजराइल के हमलों में 15 लोग मारे गए

लेबनान पर इजराइली हमलों में रविवार को कम से कम 15 लोग मारे गए और 39 घायल हो गए. एएफपी ने सोमवार सुबह लेबनानी अधिकारियों के हवाले से इसकी रिपोर्ट दी. लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार को बेरूत में इजराइल के एक हमले में ज्नाह इलाके में कम से कम पांच लोग मारे गए और 52 घायल हो गए, जबकि बेरूत के पूर्व में ऐन सादेह शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाकर किए गए हमले में तीन लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए. मंत्रालय ने आगे कहा कि इजराइल की सीमा से दूर दक्षिणी शहर कफर हट्टा में एक हमले में चार साल की बच्ची समेत सात लोग मारे गए.

11:02 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान में एयरस्ट्राइक में कम से कम 13 लोगों की मौत

ईरानी मीडिया ने बताया कि सोमवार सुबह एक इजराइली एयरस्ट्राइक में ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण-पश्चिम में एक शहर में एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए. फार्स न्यूज एजेंसी और नूर न्यूज ने इस्लामशर के पास हुए हमले की खबर दी. यह साफ नहीं था कि बिल्डिंग पर हमला क्यों किया गया. न तो इजराइल और न ही अमेरिका ने सोमवार सुबह हुए हमलों की जिम्मेदारी ली, लेकिन ये हमले ट्रंप की ईरान को गाली-गलौज वाली धमकी के बाद हुए कि उसे होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना होगा.

9:54 AM, 6 Apr 2026 (IST)

अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को नष्ट किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर वीडियो शेयर किया जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ईरान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन को नष्ट कर रही है.

9:49 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, 4 घायल

ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल हाइफा में एक सात मंजिला रिहायशी इमारत पर गिरी. इसमें कम से कम चार लोग घायल हो गए और कुछ के मलबे में फंसे होने की आशंका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर वीडियो शेयर किया.

8:21 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान के लिए डेडलाइन बढ़ाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए डील करने की डेडलाइन 24 घंटे बढ़ा दी. उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बस इतना कहा, 'मंगलवार, रात 8:00 बजे ईस्टर्न टाइम!' नई डेडलाइन, 0000 GMT या बुधवार सुबह 5:30 बजे (IST), का मतलब होगा कि तेहरान के पास अमेरिकी नेता को मनाने की कोशिश करने के लिए एक और दिन होगा, नहीं तो वह देश के पावर प्लांट और पुलों को नष्ट करने की धमकी को पूरा कर सकता है, इन कामों को इस्लामिक रिपब्लिक ने 'वॉर क्राइम' कहा है. ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका -इजराइली हमले शुरू होने के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट शिपिंग लेन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जो दुनिया के तेल और गैस के लिए एक जरूरी रास्ता है.

8:01 AM, 6 Apr 2026 (IST)

इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की ट्रंप की खुलेआम धमकी पर कार्रवाई होनी चाहिए: ईरान

न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में ईरान के परमानेंट मिशन ने पोस्ट किया, 'एक बार फिर अमेरिका राष्ट्रपति ने ईरान में आम लोगों के रहने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की खुलेआम धमकी दी है. उन्होंने कहा, 'मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा. सब एक साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा!!!' अगर यूनाइटेड नेशंस की अंतरात्मा जिंदा होती तो वह अमेरिका के जंग के शौकीन प्रेसिडेंट की आम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की खुली और बेशर्म धमकी के सामने चुप नहीं रहती. ट्रंप इस इलाके को कभी न खत्म होने वाली जंग में घसीटना चाहते हैं. यह आम लोगों को डराने के लिए सीधी और सबके सामने उकसाने वाली कोशिश है और वॉर क्राइम करने के इरादे का साफ सबूत है. इंटरनेशनल कम्युनिटी और सभी देशों की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे वॉर क्राइम के ऐसे भयानक कामों को रोकें. उन्हें अभी एक्शन लेना चाहिए. कल बहुत देर हो जाएगी.'

7:56 AM, 6 Apr 2026 (IST)

इजराइली हमले में बेरूत को निशाना बनाया गया: सरकारी मीडिया

सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया कि रविवार को एक इजराइली हमले में ऐन सादेह में एक रिहायशी बिल्डिंग के अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया. यह बेरूत के पूरब में एक शहर है, जो शहर के ऊपर पहाड़ियों में बसा है. यह इलाका अब तक हिज़्बुल्लाह और इजराइल के बीच झड़पों से बचा हुआ था, जिसने रविवार को लेबनान की राजधानी के दक्षिणी इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए, जिसमें मुख्य सरकारी अस्पताल के पास एक हमला भी शामिल है जिसमें चार लोग मारे गए. (AFP)

7:49 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान ने इजराइली शहर हाइफा पर हमला किया: ईरानी मीडिया

प्रेस टीवी रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इजराइली शहर हाइफा पर हमला किया. इसमें इमारत तबाह हो गई. वीडियो में इमरजेंसी सर्विस के लोग हाइफा में ईरानी मिसाइल के असर वाली जगह पर राहत बचाव अभियान में जुटे दिख रहे हैं ताकि मलबे में फंसे इजराइलियों को निकाला जा सके.

7:41 AM, 6 Apr 2026 (IST)

मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप ने ट्रंप पर इस्लाम का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया

देश भर में फैले एडवोकेसी ग्रुप काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस ने ईरान को धमकी देने वाले अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में अल्लाह का जिक्र करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की. काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) ने एक बयान में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप का इस्लाम का पागलपन भरा मजाक उड़ाना और ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की उनकी धमकियां लापरवाह, खतरनाक हैं और एक ऐसी सोच का संकेत हैं जो इंसानी जिंदगी के प्रति बेपरवाही और धार्मिक विश्वासों के प्रति नफरत दिखाती है.' ट्रंप ने ईस्टर संडे को अपने पोस्ट में मांग की कि ईरान मंगलवार तक होर्मुज स्ट्रेट खोल दे, 'वरना तुम नर्क में रहोगे, बस देखते रहो! अल्लाह की तारीफ हो.' सीएआईआर (CAIR) ने कहा, 'हिंसक धमकियों के संदर्भ में 'अल्लाह की तारीफ हो' का कैज़ुअल इस्तेमाल, इस्लाम और उसके मानने वालों को बदनाम करते हुए धार्मिक भाषा को हथियार बनाने की परेशान करने वाली इच्छा को दिखाता है.' (AP)

7:37 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरानी मंत्री ने ट्रंप की धमकी को खारिज किया, उन्हें 'अस्थिर, भ्रमित व्यक्ति' कहा

ईरान के कल्चर मंत्री ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों को खारिज करते हुए अमेरिकी लीडर को 'अस्थिर, भ्रमित व्यक्ति' कहा. सईद रेजा सालिही-अमीरी ने रविवार को एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू में बताया, 'ईरानी समाज आमतौर पर उनके बयानों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनका मानना ​​है कि उनमें पर्सनल, बिहेवियरल और वर्बल बैलेंस की कमी है और वे लगातार अलग-अलग राय रखते हैं.' ट्रंप ने रविवार को कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट मरीन ट्रैफिक के लिए बंद रहा तो वह इस मंगलवार को ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेंगे. गालियों से भरे एक पोस्ट में ट्रंप ने धमकी दी कि अगर वॉटरवे नहीं खोला गया तो ईरानी 'नरक में रहेंगे'. सलीही-अमीरी ने कहा, 'ऐसा लगता है कि ट्रंप एक ऐसी चीज बन गए हैं जिसे न तो ईरानी और न ही अमेरिकी पूरी तरह से समझ पा रहे हैं. (AP)

7:30 AM, 6 Apr 2026 (IST)

अराघची ने जयशंकर को फोन कर वेस्ट एशिया के तनाव पर चर्चा की

विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनके ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची का कॉल आया, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों और वेस्ट एशिया में तनाव पर चर्चा की. एक्स पर एक पोस्ट में एस जयशंकर ने कहा, 'ईरान के विदेश मंत्री का कॉल आया. मौजूदा हालात पर चर्चा हुई.'

7:26 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ईरान ने अमेरिका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी दी

अल जजीरा के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, तो वे भी वैसा ही जवाब देंगे. बघाई ने कहा, 'हमारी सेना ऐसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगी जो अमेरिका का हो या किसी भी तरह से उससे जुड़ा हो या ईरान के खिलाफ उनके हमले में मदद करता हो.'

Last Updated : April 6, 2026 at 9:00 PM IST

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