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Iran War Live Updates: फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अल्टीमेटम, कहा- 'ईरान में मंगलवार को बड़ी तबाही'

US ISRAEL IRAN WAR
लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह शहर टायर में शनिवार, 4 अप्रैल को इजराइली हवाई हमले में तबाह हुई एक इमारत (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 5, 2026 at 7:28 AM IST

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Updated : April 5, 2026 at 11:27 PM IST

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अमेरिका इजराइल-ईरान युद्ध का आज रविवार को 37वां दिन है. युद्ध शुरू हुए एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लगातार जारी है. दोनों पक्षों की ओर से जारी बयानबाजी और हालात को देखते हुए फिलहाल युद्ध थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ वार्ता जारी है. इस बीच अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान और लेबनान में हिज्बुल्ला के खिलाफ हमले जारी रखे हुए है. वहीं ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है. ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ आर्थिक और तेल-गैस के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी और पोती, जिन्होंने ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स को लीड किया था अब आईसीई (ICE) की हिरासत में है. विदेश मंत्रालय द्वारा उनके ग्रीन कार्ड खत्म करने के बाद हमीदेह सुलेमानी अफशर और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया. दूसरी तरफ एक लापता अमेरिकी सर्विस मेंबर की तलाश जारी है, जबकि दूसरे को दो अमेरिकी लड़ाकू विमान के अलग-अलग घटनाओं में गिर जाने के बाद बचा लिया गया. ये घटनाएं ट्रंप के राष्ट्र के नाम संदेश में यह कहने के ठीक दो दिन बाद हुई कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है और पूरी तरह से खत्म कर दिया है. उधर यूनाइटेड अरब अमीरात में अधिकारियों ने एक गैस फील्ड को बंद कर दिया, जब एक मिसाइल इंटरसेप्शन से उस पर मलबा गिरने और आग लगने की खबर आई. सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार लेबनान में जहां इजराइल ने ईरान समर्थक हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ अपनी लड़ाई में जमीनी हमला किया है, बेरूत के पास जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे नमाजियों पर इजराइली ड्रोन हमले में दो लोग मारे गए. युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 1900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. खाड़ी देशों और कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में दो दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और इजराइल में 19 लोगों के मारे जाने की खबर है और 13 अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए हैं. लेबनान में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं. वहीं 10 इजराइली सैनिक भी मारे गए हैं.

LIVE FEED

11:25 PM, 5 Apr 2026 (IST)

रूस ने अमेरिका से 'अल्टीमेटम की भाषा छोड़ने' की अपील की

रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराकची से रविवार को फोन पर बात की. मंत्रालय ने कहा कि लावरोव ने उम्मीद जताई कि युद्ध को कम करने की कोशिशें कामयाब होंगी और कहा कि अमेरिका "अल्टीमेटम की भाषा छोड़कर और स्थिति को बातचीत के रास्ते पर वापस लाकर" युद्ध को रोकने में मदद कर सकता है.

मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित कार्रवाइयों से बचने की कोशिश करने की अपील की, जो संकट को हल करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक कोशिशों को आगे बढ़ाने के बचे हुए मौकों को कमजोर कर सकते हैं."

9:49 PM, 5 Apr 2026 (IST)

OPEC+ के 8 देशों ने तेल उत्पादन कोटा बढ़ाने पर सहमति जताई

तेल उत्पादक देशों के संघ 'ओपेक प्लस' (OPEC+) के आठ सदस्यों ने घोषणा की है कि वे मई से तेल उत्पादन कोटा में 2.06 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) की बढ़ोतरी करेंगे. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है. इस नए कोटे पर सऊदी अरब और रूस जैसे प्रमुख उत्पादक देशों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कुवैत जैसे खाड़ी देशों ने भी सहमति जताई है, जो ईरान के हमलों का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं.

रॉयटर्स ने ओपेक प्लस सूत्रों के हवाले से बताया कि 2.06 लाख बैरल की यह बढ़ोतरी, 'होर्मुज जलडमरूमध्य' के बंद होने से रुकी हुई सप्लाई के 2 प्रतिशत से भी कम है. हालांकि, यह इस बात का संकेत है कि रास्ता दोबारा खुलते ही उत्पादन बढ़ाने के लिए देश तैयार हैं.

9:13 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ईरान ने इजराइल के डिमोना और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया

ईरान की सेना ने रविवार को कहा कि उसने दक्षिणी इजराइल में डिमोना के पास पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया, यह वह जगह है जहां इजराइल की मुख्य न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है. बयान में यह भी कहा गया कि ईरानी सेना ने कुवैत के बुबियान आइलैंड पर अमेरिकी सेना की साइट्स पर भी ड्रोन हमले किए.

8:50 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ईरान युद्ध लाखों लोगों तक भोजन, दवा की पहुंच बाधित कर रहा: सहायता समूहों की चेतावनी

सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने दुनिया भर में लाखों जरूरतमंद लोगों तक भोजन और दवा पहुंचाने के उनके प्रयासों को पूरी तरह से बाधित कर दिया है, और यदि हिंसा जारी रहती है तो पीड़ा और भी बढ़ जाएगी. इस संघर्ष ने न केवल महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, बल्कि इसने सहायता समूहों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बाधित कर दिया है, जिससे उन्हें अधिक महंगे और समय लेने वाले मार्गों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख जल मार्ग लगभग पूरी तरह से बंद हो गए हैं और दुबई, दोहा और अबू धाबी जैसे रणनीतिक केंद्रों से आने वाले जल मार्ग भी प्रभावित हुए हैं. ईंधन और बीमा दरों में वृद्धि के कारण परिवहन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसका अर्थ है कि उतने ही खर्च पर कम आपूर्ति होगी. विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि उसके पास हजारों मीट्रिक टन भोजन सामग्री परिवहन मार्ग में फंसी है. इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के पास युद्धग्रस्त सूडान के लिए 1,30,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की दवाएं दुबई में फंसी हुई हैं और सोमालिया में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए खाद्य सामग्री की लगभग 670 पेटियां भारत में फंसी हुई हैं. विदेशी सहायता में अमेरिका द्वारा की गई भारी कटौती पहले ही कई सहायता समूहों को पंगु कर चुका है.

8:33 PM, 5 Apr 2026 (IST)

यूएस ने 'कुर्दों के ज़रिए' ईरान के प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजने की कोशिश की: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फॉक्स न्यूज़ को बताया कि वॉशिंगटन ने इस साल की शुरुआत में "कुर्दों के ज़रिए" ईरानी प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजने की कोशिश की थी, लेकिन अल-जजीरा के मुताबिक, उनका मानना ​​है कि हथियार कभी प्रदर्शनकारियों तक नहीं पहुंचे.

ट्रंप ने ज़्यादा जानकारी दिए बिना कहा, "हमने उन्हें बहुत सारी बंदूकें भेजीं, हमने उन्हें कुर्दों के ज़रिए भेजा." उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि "कुर्दों" ने हथियार रख लिए.

8:22 PM, 5 Apr 2026 (IST)

भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका से किया इनकार

ईरान-इजराइल अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया और कहा इस्लामाबाद की भूमिका के दावों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है.

दरअसल, भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वार्ता को सुविधाजनक बनाने के इस्लामाबाद के दावे “सच नहीं” हैं. उन्होंने ये बातें एनएनआई न्यूज एजेंसी के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान कही है.

7:50 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ट्रंप ने कहा कि सोमवार को ईरान के साथ डील का 'अच्छा चांस' है: टीवी चैनल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि सोमवार को ईरान के साथ डील करने का "अच्छा चांस" है, इससे पहले कि वह तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलने या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी जैसे भारी, गंभीर नतीजों का सामना करने का अल्टीमेटम दें.

राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट से कहा, "मुझे लगता है कि कल अच्छा चांस है, वे अभी बातचीत कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर वे जल्दी डील नहीं करते हैं, तो मैं सब कुछ उड़ाने और तेल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा हूं."

7:16 PM, 5 Apr 2026 (IST)

पायलट को बचाने पर नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप और यूएस मिलिट्री को बधाई दी

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूएस मिलिट्री को F-15 फाइटर जेट पायलट को बचाने पर बधाई दी, जो ईरान में फंसे हुए थे, जब उनका एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया था.

उन्होंने कहा, "बधाई हो, प्रेसिडेंट ट्रंप. सभी इजराइली अमेरिका के निडर योद्धाओं द्वारा एक बहादुर अमेरिकी पायलट को बचाने की इस अविश्वसनीय घटना से खुश हैं. इससे यह साबित होता है कि जब आजाद समाज अपनी हिम्मत और पक्का इरादा जुटाते हैं, तो वे मुश्किल लगने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और अंधेरे और आतंक की ताकतों को हरा सकते हैं. यह रेस्क्यू ऑपरेशन एक पवित्र सिद्धांत को मजबूत करता है. कोई भी पीछे नहीं छूटेगा. यह एक साझा मूल्य है जो बार-बार दिखाया गया है..."

6:54 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ईरान ने गिरे हुए अमेरिकी पायलट को बचाने को 'धोखा' बताया

ईरान ने रविवार को इस बात से इनकार किया कि शुक्रवार को एक फाइटर जेट को मार गिराए जाने के बाद, गिरे हुए अमेरिकी एयरक्राफ्ट के पायलट को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था.

सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरानी मिलिट्री के एक प्रवक्ता ने यूएस ऑपरेशन को "फेलियर" बताया. एक अलग बयान में, ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता ने यूएस मिशन को "धोखा" बताया. "यूएस मिलिट्री का तथाकथित "रेस्क्यू ऑपरेशन", जिसे दक्षिणी इस्फ़हान में एक खाली एयरफील्ड पर गिरे हुए एयरक्राफ्ट के पायलट को बचाने के बहाने एक धोखे वाले मिशन के तौर पर प्लान किया गया था, ईरानी सेना के समय पर पहुंचने के बाद पूरी तरह से फेल हो गया."

5:58 PM, 5 Apr 2026 (IST)

'मंगलवार को पावर प्लांट, ब्रिज सब उड़ा दूंगा', अल्लाह का नाम लेकर ट्रंप ने ईरानियों को दी गाली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को 48 घंटे वाली वार्निंग सोमवार को पूरी हो रही है. उन्होंने रविवार को ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए ईरान को गाली देते हुए अगले दो दिन का अपना प्लान बताया. उन्होंने फिर से ईरान को नई धमकी देते हुए कहा कि वे सोमवार को ओवल ऑफिस में मिलिट्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मंगलवार को ईरान के सारे पावर प्लांट और ब्रिज डे को तबाह कर दूंगा. उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की धमकी दी और कहा कि ऐसा नहीं कि तो नरक देखने के लिए तैयार हो जाओ. अल्हम्दुलिल्लाह.

5:54 PM, 5 Apr 2026 (IST)

IRGC ने बहरीन और कुवैत में हमलों का दावा किया

ईरानी मीडिया के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि आज बहरीन और कुवैत में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए हमलों की लहर, तेहरान के पश्चिम में एक शहर करज में एक पुल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ पर यूएस-इज़राइल के हमलों का बदला है, जो एक तरह से बदला लेने की चाल थी.

अगर आम लोगों पर और हमले दोहराए जाते हैं, तो लॉन्च की दूसरी लहर "ज़्यादा ज़ोरदार और बड़े पैमाने पर" की जाएगी, ऐसा कहा गया है. यह तब हो रहा है जब हम ट्रंप द्वारा लगाई गई 48 घंटे की डेडलाइन के करीब पहुंच रहे हैं.

5:14 PM, 5 Apr 2026 (IST)

यूएई ने दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन से हमलों की रिपोर्ट दी

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि देश पर दागे गए 60 प्रोजेक्टाइल में नौ बैलिस्टिक मिसाइलें, 50 ड्रोन और एक क्रूज़ मिसाइल शामिल हैं.

इससे युद्ध के दौरान यूएई को निशाना बनाने वाले प्रोजेक्टाइल की कुल संख्या 507 बैलिस्टिक मिसाइलें, 24 क्रूज़ मिसाइलें और 2,191 ड्रोन हो गई है. (AP)

4:53 PM, 5 Apr 2026 (IST)

अमेरिकी एयरक्राफ्ट व हेलीकॉप्टर नष्ट होने का ईरान का दावा

ईरान ने इस्फहान में एक रेस्क्यू मिशन के दौरान यूएस सी-130 एयरक्राफ्ट और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के नष्ट होने का दावा किया है.

4:46 PM, 5 Apr 2026 (IST)

कुवैत में तेल और पेट्रोकेमिकल जगहों पर ड्रोन हमलों से आग लग गई

कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा कि ड्रोन हमलों से कंपनी की कई ऑपरेशनल जगहों के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी की जगहों पर भी आग लग गई. नुकसान को “काफी” बताया गया. फायरफाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. (AP)

4:43 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने यूएस एयरक्राफ्ट के कथित मलबे की फ़ोटो शेयर की

ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने एक्स पर यूएस एयरक्राफ्ट के मलबे की फोटो शेयर की और लिखा, "अगर यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसी तीन और जीत मिलीं, तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा."

3:37 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ईरान युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन घटेगा : जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चिंता जतायी कि अगर अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लंबा खिंचता है,तो इससे यूक्रेन के प्रति अमेरिका का समर्थन और कम हो सकता है,क्योंकि वाशिंगटन की वैश्विक प्राथमिकताएं बदल रही हैं और कीव को बेहद जरूरी पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति घटने की आशंका है. जेलेंस्की ने शनिवार देर रात इस्तांबुल में एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन को रूस के रोजाना हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली की सख्त जरूरत है.

चार साल से अधिक समय पहले शुरू हुए रूस के आक्रमण के बाद से शहरी इलाकों पर लगातार हमलों में हजारों नागरिक मारे गए हैं. रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति को भी निशाना बनाया है,ताकि वहां ड्रोन और मिसाइलों के उत्पादन को बाधित किया जा सके और सर्दियों में लोगों को बिजली व पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा सके.

जेलेंस्की ने कहा,‘‘हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस समय हम प्राथमिकता नहीं हैं. इसी वजह से मुझे डर है कि यदि (ईरान) युद्ध लंबा चला,तो हमें और कम समर्थन मिलेगा.’’

2:46 PM, 5 Apr 2026 (IST)

चीन ने ईरान के रिहायशी इलाकों में अमेरिकी हमलों की निंदा की

भारत में चीनी एम्बेसी के प्रवक्ता यू जिंग ने चीनी विदेश मंत्रालय का मैसेज शेयर किया. इसमें कहा गया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल मिलिट्री ऑपरेशन इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है. अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक ने ईरान पर बातचीत के लिए दबाव डालने के लिए एक ईरानी सिविलियन पुल को नष्ट कर दिया, चीन के रुख पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, 'ईरान के खिलाफ अमेरिकी -इजरायल मिलिट्री ऑपरेशन के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई ऑथराइजेशन नहीं है और यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करता है. चीन सिविलियन फैसिलिटी पर हमलों का विरोध करता है. संबंधित पार्टियों को तुरंत मिलिट्री एक्शन रोक देना चाहिए, पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक सेटलमेंट के रास्ते पर लौटना चाहिए और इससे भी बदतर मानवीय आपदा से बचना चाहिए.'

2:26 PM, 5 Apr 2026 (IST)

पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका की 'नाकामी' जल्द सामने आएगी: ईरानी मीडिया

ईरान की सरकारी मीडिया ने रविवार को कहा कि वह जल्द ही पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका की 'विफलता' की डिटेल्स बताएगी. इसके पीछे पक्की तस्वीरें और डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं. मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने रविवार को ईरान के नेशनल न्यूज नेटवर्क का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 'पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका की 'फेलियर' की डिटेल्स जल्द ही सामने आएंगी, जिसके पीछे पक्की तस्वीरें और डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं, देखते रहिए.' आज पहले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने कई अमेरिका एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया है, जिसमें ब्लैक हॉक कॉप्टर और एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन शामिल हैं जो गिरे हुए F-15 क्रू मेंबर के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे.

1:39 PM, 5 Apr 2026 (IST)

इस्फहान में अमेरिका का हमलावर एयरक्राफ्ट गिराने का ईरान का दावा

प्रेस टीवी की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें दावा किया गया है कि देश की ताकतवर सेना के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सेंट्रल ईरान के दक्षिणी इस्फहान में अमेरिका का हमलावर एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया.

1:28 PM, 5 Apr 2026 (IST)

अबू धाबी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, लगी आग

अबू धाबी में अधिकारियों ने कहा कि वे रविवार को एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगी आग पर काबू पा रहे हैं. यह आग ईरान के अपने खाड़ी पड़ोसियों के खिलाफ हवाई हमले के दौरान गिरते मलबे की वजह से लगी थी. एएफपी के मुताबिक खाड़ी अमीरात के मीडिया ऑफिस ने कहा, 'एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा सफल इंटरसेप्ट के बाद मलबा गिरने की वजह से बोरोज पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में लगी कई आग पर काबू पाये की कवायद जारी है.' यूनाइटेड अरब अमीरात के डिफेंस मिनिस्ट्री के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर जवाब देने की बात कहने के बाद, उन्होंने आगे कहा, 'नुकसान का आकलन होने तक प्लांट में ऑपरेशन तुरंत रोक दिए गए. किसी के घायल होने की खबर नहीं है.'

1:05 PM, 5 Apr 2026 (IST)

हिज्बुल्लाह ने कहा कि उसने क्रूज मिसाइल से इजराइली वॉरशिप को टारगेट किया

हिजबुल्लाह ने रविवार को कहा कि उसने लेबनान के तट के पास एक इजराइली वॉरशिप को क्रूज मिसाइल से टारगेट किया था, मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू होने के बाद से यह ग्रुप का पहला ऐसा दावा है. एक बयान में ईरान-समर्थित ग्रुप ने कहा कि उसने लेबनान के तट से 68 नॉटिकल मील दूर जहाज को टारगेट किया और दावा किया कि वॉरशिप लेबनानी इलाके पर हमले करने की तैयारी कर रहा था. हाल ही में कई मौकों पर लेबनान पर हमले करने के लिए इजराइली वॉरशिप का इस्तेमाल किया गया है. (AFP)

12:12 PM, 5 Apr 2026 (IST)

बहरीन पेट्रोलियम कंपनी के स्टोरेज टैंक में लगी आग

बहरीन की पेट्रोलियम कंपनी का कहना है कि एक ईरानी ड्रोन ने उसके एक स्टोरेज टैंक में आग लगा दी. बीएपीसीओ एनर्जी ने रविवार को एक बयान में कहा कि आग बुझा दी गई है और किसी के घायल होने की खबर नहीं है. कंपनी ने कहा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने अधिकारियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के लिए तुरंत कार्रवाई की. कंपनी ने यह भी कहा कि स्टोरेज सुविधाओं को हुए नुकसान का अब आकलन किया जा रहा है.

11:20 AM, 5 Apr 2026 (IST)

अमेरिका-इजराइली हमले ईरानी में धार्मिक कॉम्प्लेक्स तबाह

उत्तर-पश्चिमी ईरानी शहर के लोगों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि 31 मार्च को जानजान के ग्रैंड हुसैनिया पर हुए अमेरिकी-इजराइली एयरस्ट्राइक से कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लाइब्रेरी और क्लिनिक को भी नुकसान हुआ, जहाँ लोग पहले मुफ्त में इलाज करवाते थे. हुसैनिया का एक हिस्सा, जो शिया लोगों की याद और रस्मों के लिए एक सभा हॉल है, सदियों पुराना है. शनिवार को विजिट के दौरान बिल्डिंग के सुनहरे गुंबद और पास की मीनार में नुकसान देखा जा सकता था. कॉम्प्लेक्स के अंदर पास की एक बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ था. मजदूर अभी भी मलबा साफ कर रहे थे. जानजान प्रांत में कल्चरल और इस्लामिक गाइडेंस के डायरेक्टर जनरल जाफर मोहम्मदी ने कहा कि इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें लाइब्रेरी के केयरटेकर अलीरेजा सौबतलो और ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के एक वॉलंटियर शामिल हैं. (AP)

10:14 AM, 5 Apr 2026 (IST)

अमेरिका ने F-15E जेट के दूसरे पायलट को बचाया: ट्रंप

अमेरिकी सेना ने एक बार फिर साहस और ताकत का परिचय दिया है. उसने ईरान के अंदर घुसकर अपने लापता फाइटर जेट के पालयट को ढूंढ निकाला. ईरानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को अमेरिकी फाइटर जेट एफ-15ई लड़ाकू विमान को मार गिराया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'हमने उसे बचा लिया! मेरे साथी अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी मिलिट्री ने अमेरिका के इतिहास के सबसे हिम्मत वाले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया. हमारे एक जबरदस्त क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए जो एक बहुत सम्मानित कर्नल भी हैं और जिनके बारे में मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वे अब सुरक्षित और ठीक हैं! यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन की लाइन के पीछे था, हमारे दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे, जो हर घंटे करीब आते जा रहे थे, लेकिन वह कभी भी सच में अकेले नहीं थे क्योंकि उनके कमांडर इन चीफ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और साथी वॉरफाइटर्स 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नजर रख रहे थे. उनके बचाव के लिए लगन से प्लान बना रहे थे. मेरे कहने पर अमेरिकी मिलिट्री ने उसे निकालने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस दर्जनों एयरक्राफ्ट भेजे. उन्हें चोटें आई, लेकिन वह ठीक हो जाएगा. यह चमत्कारी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कल एक और बहादुर पायलट के सफल रेस्क्यू के अलावा हुआ है, जिसे हमने कन्फर्म नहीं किया, क्योंकि हम अपने दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे. मिलिट्री की याद में यह पहली बार है कि दो अमेरिका पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग-अलग बचाया गया है. हम कभी भी किसी अमेरिकन वॉरफाइटर को पीछे नहीं छोड़ेंगे!'

8:59 AM, 5 Apr 2026 (IST)

कुवैत में ईरानी हमले में पावर और वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा

कुवैत का कहना है कि ईरानी हमले से पावर और वॉटर डीसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा. बिजली और जल मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ईरान के ड्रोन हमले से कुवैत के दो पावर और वॉटर डीसैलिनेशन प्लांट को नुकसान हुआ. मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमले से काफी सामान का नुकसान हुआ और दो बिजली बनाने वाली यूनिट बंद हो गई और कहा कि इसमें कोई मौत या चोट नहीं आई है.

8:55 AM, 5 Apr 2026 (IST)

एयर डिफेंस मिसाइलों और ड्रोन को रोककर नष्ट कर रहा है: UAE

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अमीरात के एयर डिफेंस मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक कर उसे नष्ट कर रहा है. जबकि ईरान ने कहा कि वह खाड़ी देश में एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज को निशाना बना रहा है. मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, 'यूएई एयर डिफेंस... मिसाइलों और यूएवी खतरों से एक्टिव रूप से निपट रहा है लेकिन हमले की शुरुआत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. एएफपी के अनुसार सरकारी आईआरएनए न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान की सेना ने कहा कि वह यूएई में एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है.

7:43 AM, 5 Apr 2026 (IST)

तेहरान हमले में कई मिलिट्री लीडर मारे गए: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान की राजधानी पर हुए बड़े स्ट्राइक में ईरान के कई मिलिट्री लीडर मारे गए. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'तेहरान में हुए इस बड़े स्ट्राइक के साथ, ईरान के कई मिलिट्री लीडर, जिन्होंने उन्हें खराब और बेवकूफी से लीड किया था, और भी बहुत कुछ खत्म हो गया है!' पोस्ट में एक वीडियो था जिसमें रात में एक शहर की स्काईलाइन पर धमाके होते दिख रहे थे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि मिलिट्री एक्शन कब हुआ.

7:36 AM, 5 Apr 2026 (IST)

हूतियों ने इजराइल एयरपोर्ट और मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया

अल जजीरा के मुताबिक यमन के हूती लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और दक्षिणी इजराइल में मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया. हूती से जुड़े अल-मसीरा मीडिया के जरिए जारी एक ऑफिशियल बातचीत में यमनी ग्रुप ने ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बताया, अल जजीरा ने आगे बताया कि ग्रुप ने दावा किया कि हमले में बताई गई जगहों को टारगेट करने के लिए क्लस्टर मिसाइल और कई ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. यमन के इन दावों के साथ ही ईरानी मिलिट्री ने भी ऐलान किया है कि उसने उसी इजराइली एविएशन हब के अंदर जरूरी जगहों पर एक बड़ा ड्रोन मिशन चलाया. प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की आर्मी ने कहा कि यह बड़े पैमाने का ऑपरेशन देश पर लगातार अमेरिका-इजराइली हमले का सीधा बदला था. प्रेस टीवी ने बताया कि इन टारगेट्स में हाल ही में बना एक कंट्रोल टावर, टर्मिनल 1 और 2 के लिए प्राइमरी कंट्रोल टावर, नेविगेशन इक्विपमेंट, साथ ही फैसिलिटी के एंटेना और रडार सिस्टम शामिल थे.

7:29 AM, 5 Apr 2026 (IST)

कासिम सुलेमानी की भतीजी और नातिन को अमेरिका से निकाला जाएगा: मार्को रुबियो

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उन्होंने कासिम सुलेमानी की भतीजी और नातिन का लीगल स्टेटस कैंसिल कर दिया है. मार्को रुबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हाल तक, हमीदेह सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थी और अमेरिका में ऐशो-आराम से रह रही थी. अफशार ईरान के मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी हैं. वह ईरानी शासन की भी खुलकर सपोर्टर हैं, जिसने अमेरिकियों पर हमलों का जश्न मनाया और हमारे देश को 'महान शैतान' कहा. उन्होंने कहा कि उन्होंने अफशार और उनकी बेटी दोनों का लीगल स्टेटस खत्म कर दिया है और वे अब आईसीई (ICE) कस्टडी में हैं, जब तक उन्हें अमेरिका से निकाला नहीं जाता. उन्होंने लिखा, 'ट्रंप प्रशासन हमारे देश को उन विदेशी नागरिकों का घर नहीं बनने देगा जो अमेरिका विरोधी आतंकवादी शासन का समर्थन करते हैं.'

Last Updated : April 5, 2026 at 11:27 PM IST

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