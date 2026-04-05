Iran War Live Updates: फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अल्टीमेटम, कहा- 'ईरान में मंगलवार को बड़ी तबाही'

अमेरिका ने F-15E जेट के दूसरे पायलट को बचाया: ट्रंप

अमेरिकी सेना ने एक बार फिर साहस और ताकत का परिचय दिया है. उसने ईरान के अंदर घुसकर अपने लापता फाइटर जेट के पालयट को ढूंढ निकाला. ईरानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को अमेरिकी फाइटर जेट एफ-15ई लड़ाकू विमान को मार गिराया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, 'हमने उसे बचा लिया! मेरे साथी अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी मिलिट्री ने अमेरिका के इतिहास के सबसे हिम्मत वाले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को अंजाम दिया. हमारे एक जबरदस्त क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए जो एक बहुत सम्मानित कर्नल भी हैं और जिनके बारे में मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वे अब सुरक्षित और ठीक हैं! यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन की लाइन के पीछे था, हमारे दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे, जो हर घंटे करीब आते जा रहे थे, लेकिन वह कभी भी सच में अकेले नहीं थे क्योंकि उनके कमांडर इन चीफ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और साथी वॉरफाइटर्स 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नजर रख रहे थे. उनके बचाव के लिए लगन से प्लान बना रहे थे. मेरे कहने पर अमेरिकी मिलिट्री ने उसे निकालने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस दर्जनों एयरक्राफ्ट भेजे. उन्हें चोटें आई, लेकिन वह ठीक हो जाएगा. यह चमत्कारी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कल एक और बहादुर पायलट के सफल रेस्क्यू के अलावा हुआ है, जिसे हमने कन्फर्म नहीं किया, क्योंकि हम अपने दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे. मिलिट्री की याद में यह पहली बार है कि दो अमेरिका पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग-अलग बचाया गया है. हम कभी भी किसी अमेरिकन वॉरफाइटर को पीछे नहीं छोड़ेंगे!'