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Iran War Live Updates: डील करो नहीं तो... ईरान पर 48 घंटे बाद कहर टूटेगा, ट्रंप का तेहरान को अल्टिमेटम

US ISRAEL IRAN WAR
लेबनान के साक्साकीयेह गांव में शुक्रवार को इजराइली हवाई हमले में तबाह हुए घर का नजारा (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 7:16 AM IST

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Updated : April 4, 2026 at 9:02 PM IST

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अमेरिका -इजराइल-ईरान युद्ध का 36वां दिन है. अमेरिका और इजराइल की ओर से संयुक्त रूप से ईरान पर हमला जारी है. वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों के सैन्य, उर्जा और आर्थिक ठिकानों को निशाना बना रहा है. युद्ध दिनों दिन खत्म होने के बजाय विकराल रूप धारण करता जा रहा है. इस बीच खबर है कि आर्मी के टॉप यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर जनरल रैंडी जॉर्ज को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पद छोड़ने के लिए कहा है. पेंटागन के अधिकारियों ने उनके जाने का कोई कारण नहीं बताया है. तेहरान अपने पड़ोसियों पर हमला करने की अपनी क्षमता दिखाता रहा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि देश से खतरा लगभग खत्म हो गया है और गुरुवार को पुल के गिरने पर खुशी मनाई, जो कथित तौर पर मिडिल ईस्ट का सबसे ऊँचा पुल है. ईरान ने पुल पर हुए हमले की निंदा की, जिसमें नेचर डे मना रहे 95 लोग घायल हो गए. यह तब होता है जब ईरानी लोग फारसी नए साल नौरोज के आखिरी दिन पिकनिक और दूसरे जश्न के लिए बाहर इकट्ठा होते हैं. लेबनान में जहाँ इजराइल ने ईरान के समर्थन वाले हिज़्बुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ जमीनी हमला जारी रखा है. हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इजराइली हमलों में 24 घंटे में 27 लोग मारे गए. युद्ध के दौरान ईरान में 1900 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल में 19 लोगों के मारे जाने की खबर है. खाड़ी देशों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 24 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए. लेबनान में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। वहाँ दस इजराइली सैनिक भी मारे गए हैं. तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं, जबकि ट्रंप का कहना है कि युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है. इस लड़ाई से तेल और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है, गैसोलीन की कीमत बढ़ रही है और खाने-पीने की चीजों सहित कई तरह की चीजें महंगी होने का खतरा है.

LIVE FEED

8:51 PM, 4 Apr 2026 (IST)

....नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि तेहरान के पास डील करने के लिए 48 घंटे बचे हैं, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. खबर के मुताबिक, अमेरिका और ईरानी सेना एक गिरे हुए अमेरिकी एयरमैन को ढूंढने के लिए हाथ-पैर मार रही हैं.

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान को अल्टिमेटम देते हुए कहा, "याद है जब मैंने ईरान को डील करने या होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दस दिन दिए थे... समय खत्म हो रहा है.. 48 घंटे पहले उन पर कहर टूट पड़ेगा.

ट्रंप की यह नई धमकी तब आई जब ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हुए हमले के बाद लोगों को निकाला गया, और जब तेहरान ने इस इलाके में नए हमलों का ऐलान किया, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने बहरीन में एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया, जिसका कथित तौर पर इजराइल से कनेक्शन है.

7:27 PM, 4 Apr 2026 (IST)

भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने चल रहे युद्ध को यूएस-इजराइल के लिए रणनीतिक विफलता बताया

भारत में ईरान के राजदूत, मोहम्मद फथाली ने बिना नाम वाले ग्लोबल थिंक टैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान में यूएस-इजराइल का मौजूदा कैंपेन, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए "रणनीतिक विफलता" की ओर इशारा करता है, साथ ही ईरान की मज़बूती पर भी ज़ोर दिया है.

एक्स पर एक पोस्ट में, फथाली ने कहा, "यूएस और यूरोप से लेकर एशिया तक, ग्लोबल थिंक टैंक के रिव्यू से एक साफ़ पैटर्न पता चलता है: इजराइल और यूएस के लिए रणनीतिक विफलता." उन्होंने आगे ईरान की मज़बूती पर ज़ोर देते हुए कहा, "जो बात सबसे अलग है, वह है ईरानी-इस्लामिक सभ्यता की मजबूती जो दबाव को धीरज में और धीरज को लगातार रणनीतिक फायदे में बदल देती है."

6:42 PM, 4 Apr 2026 (IST)

दो अमेरिकी जेट विमानों के गिराए जाने के बाद ईरान ने ट्रंप की ली चुटकी

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज किया है. उन्होंने तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले को गालिबफ ने बिना रणनीति का युद्ध करार दिया. यह टिप्पणी ईरान द्वारा एक ही दिन में दो अमेरिकी सैन्य विमानों- एफ -15 और ए-10 - को मार गिराए जाने और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने के दावे के बाद आई है.

'ईरान को लगातार 37 बार हराने के बाद, उनके द्वारा शुरू किया गया यह शानदार, रणनीतिहीन युद्ध अब 'सत्ता परिवर्तन' से घटकर 'अरे! क्या कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है? कृपया?' में तब्दील हो गया है,' गालिबफ ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा. इस व्यंग्य के साथ एक विनती भरा इमोजी भी था.'

6:13 PM, 4 Apr 2026 (IST)

पाकिस्तान ने अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता सुगम बनाने की पहल विफल होने की खबरों को खारिज किया

पाकिस्तान ने शनिवार को मीडिया में आईं उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की सुविधा प्रदान करने की उसकी पहल प्रारंभिक शांति प्रस्तावों के आदान-प्रदान के बाद विफल गई है.

विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चुनिंदा पत्रकारों के एक समूह को वार्ता के माध्यम से पश्चिम एशिया संघर्ष का समाधान खोजने के पाकिस्तान के प्रयासों के बारे में जानकारी देने के बाद अटकलें शुरू हो गईं. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक बयान में मीडिया में आईं खबरों को ‘‘बेबुनियाद’’ और ‘‘मनगढ़ंत कहानी’’ बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, ‘‘हमने मीडिया (सोशल मीडिया सहित) में कई खबरें देखी हैं जिनमें क्षेत्र में जारी संघर्ष और शांति व संवाद को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के प्रयासों के संबंध में तथाकथित आधिकारिक सरकारी सूत्रों का हवाला दिया गया है.’’

अंद्राबी ने कहा, ‘‘हम कथित आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लगाए गए इन झूठे आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत मानते हुए स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं. इस संबंध में किसी भी आधिकारिक सूत्र का हवाला देना गलत है.’’ उन्होंने कहा कि शुक्रवार को विदेश मंत्रालय में आयोजित प्रेस वार्ता को ‘‘गलत तरीके से प्रस्तुत’’ किया जाना चिंता का विषय है.

5:31 PM, 4 Apr 2026 (IST)

अमेरिका ने लापता पायलट की तलाश तेज की, र्इरान ने जनता से ‘दुश्मन’ को पकड़ने में मदद की अपील की

ईरान द्वारा अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने के बाद लापता हुए पायलट की तलाश अमेरिका ने शनिवार को तेज कर दी. वहीं, ईरान ने लोगों से पायलट के बारे में जानकारी देने का आह्वान किया और इनाम का वादा किया.

ईरान ने अमेरिका के ‘एफ-15ई स्ट्राइक ईगल’ नामक लड़ाकू विमान सहित दो विमानों को शुक्रवार को मार गिराने का दावा किया था. इस दौरान एक अमेरिकी सैन्यकर्मी को बचा लिया गया और कम से कम एक पायलट अब भी लापता है. क्षेत्र में गत छह सप्ताह से जारी युद्ध में पहली बार है जब अमेरिका ने ईरानी क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान को खोया है और यह अभियान में एक नया मोड़ साबित हो सकता है.

इजराइल और अमेरिका द्वारा शनिवार को ईरान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले जारी रहे. वहीं, ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमले में दुबई स्थित अमेरिकी तकनीक दिग्गज कंपनी ओरेकल के मुख्यालय को नुकसान पहुंचने की खबर है. सैन्य विमानों को ईरान द्वारा मार गिराए जाने की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्र को संबोधित किए जाने के दो दिन बाद आई है. ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ‘‘ईरान को हरा दिया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है तथा हम अपने काम को बहुत तेजी से पूरा करने जा रहे हैं.’’

4:09 PM, 4 Apr 2026 (IST)

भारतीय मछुआरों को आर्मेनिया के रास्ते ईरान से निकाला गया

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को आर्मेनिया के रास्ते ईरान से भारतीय मछुआरों को भारत लाने में मदद के लिए आर्मेनिया सरकार को धन्यवाद दिया.

3:11 PM, 4 Apr 2026 (IST)

बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हमला हुआ : ईरान

ईरान ने कहा कि उसके बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हमला हुआ है, जिसमें एक गार्ड की मौत हो गई और एक इमारत को नुकसान पहुंचा है.

2:44 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ईरान में पेट्रोकेमिकल हब को निशाना बनाया: मीडिया

ईरानी मीडिया ने बताया कि शनिवार को अमेरिका-इजराइली हमलों में दक्षिण-पश्चिमी ईरान में एक पेट्रोकेमिकल्स हब को निशाना बनाया गया, जिससे इलाके की कई कंपनियों को नुकसान पहुंचा. फार्स न्यूज एजेंसी ने खुजेस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर के हवाले से कहा, 'महशहर के स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन में धमाके हुए.' फार्स ने कहा कि महशहर पर अमेरिका-इजराइली हमले में इलाके की तीन कंपनियां शामिल हुई, जबकि तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि 'नुकसान कितना हुआ इसका अभी पता नहीं है'. (AFP)

12:36 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ईरान विवाद के बीच पहली बार वेस्टर्न यूरोपियन जहाज ने होर्मुज पार किया

यूरोन्यूज ने बताया कि फ्रेंच लॉजिस्टिक्स की बड़ी कंपनी सीएमए सीजीएम का एक जहाज, ईरान के समुद्री ब्लॉकेज के बाद होर्मुज स्ट्रेट पार करने वाला पहला वेस्टर्न यूरोपियन जहाज बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार माल्टीज झंडे वाला कंटेनर जहाज गुरुवार (लोकल टाइम) दोपहर को दुबई से पूरब की ओर रवाना हुआ जो इलाके की शिपिंग एक्टिविटी में एक बड़ा बदलाव है.

12:21 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ईरान ने इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए

ईरान ने इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए. प्रेस टीवी की ओर से इसकी रिपोर्ट दी गई और वीडियो शेयर किया.

9:53 AM, 4 Apr 2026 (IST)

अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा बजट का प्रस्ताव, 1.5 ट्रिलियन USD की मांग

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट प्रस्ताव पेश किया है. व्हाइट हाउस 2027 के फाइनेंशियल ईयर के बजट रिक्वेस्ट के तहत डिफेंस के लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन USD मांग रहा है. यह एक ऐसा प्रपोजल है जो ईरान के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के चल रहे युद्ध के बीच मिलिट्री खर्च को मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ऊंचे लेवल पर ले जाएगा. शुक्रवार को पेश किया गया यह ब्लूप्रिंट, प्रेसिडेंट की प्रायोरिटीज का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. पिछले साल के मुकाबले सरकारी डिफेंस खर्च में 40 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी करेगा. यह प्लान हथियारों को मजबूत करने और अमेरिकी नेवी बेड़े को बढ़ाने पर फोकस करता है. साथ ही ट्रंप के प्लान किए गए 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम शुरू करेगा. (ANI)

9:08 AM, 4 Apr 2026 (IST)

अमेरिकी जेट F-15E के क्रू मेंबर को बचाया गया, दूसरे एयरमैन की तलाश जारी: रिपोर्ट

अमेरिकी सेना ने ईरान के ऊपर गिराए गए एक फाइटर जेट से एक क्रू मेंबर को सफलतापूर्वक निकाल लिया है. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है. बचाया गया व्यक्ति कथित तौर पर जिंदा है और उसे अमेरिकी कस्टडी में रखा गया है और उसका मेडिकल इलाज चल रहा है. जैसा कि सूत्रों ने कन्फर्म किया है. जबकि एक व्यक्ति ठीक हो गया, दूसरे क्रू मेंबर की किस्मत अभी भी पक्की नहीं है. ईरानी इलाके में एयरक्राफ्ट के गिरने के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था. एफ-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट था. यह खास मॉडल एक डुअल-रोल एयरक्राफ्ट है जिसे एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिशन दोनों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार इन एयरक्राफ्ट को पारंपरिक रूप से दो लोगों की टीम चलाती है, जिसमें एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर होते हैं. मिलिट्री अधिकारी हालात पर नजर रख रहे हैं और बाकी लोगों की तलाश जारी है. (ANI)

9:03 AM, 4 Apr 2026 (IST)

मिलिट्री जेट के गिरने से ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा: ट्रंप

एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के नष्ट होने का ईरान के साथ डिप्लोमैटिक बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस बात को खारिज करते हुए कि इस घटना से बातचीत में रुकावट आएगी, प्रेसिडेंट ने कहा, 'नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, यह जंग है. हम जंग में हैं.' ये बातें दुश्मनी के दौरान एक अमेरिकन प्लेन के नुकसान पर लीडर की पहली पब्लिक प्रतिक्रिया हैं, जो तब हो रही है जब लड़ाई और डिप्लोमैटिक कोशिशें एक साथ चल रही हैं. ट्रंप ने सर्च-एंड-रेस्क्यू कोशिशों के बारे में डिटेल में बताने से मना कर दिया, मामले की नाजुक प्रकृति को देखते हुए और इस बात पर नाखुशी जताई कि प्रेस ने कॉम्प्लेक्स और एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन पर कैसे रिपोर्ट किया.(ANI)

8:30 AM, 4 Apr 2026 (IST)

अमेरिका के हेलीकॉप्टर को गिराया: ईरानी मीडिया

ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक ईरानी प्रोजेक्टाइल ने एक अमेरिका हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी, जो कथित तौर पर मार गिराए गए फाइटर जेट के पायलट की तलाश में था. ईरान द्वारा ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीर से, ऐसा लगता है कि यह एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है.

8:24 AM, 4 Apr 2026 (IST)

बहरीन के रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल: ईरानी मीडिया

ईरानी मीडिया के अनुसार बहरीन के मनामा में रिहायशी इलाके में एक मिसाइल गिरी. इंटरसेप्टर मिसाइल को रोकने में फेल हुई. ऐसी घटना बहरीन में 9 मार्च को भी ही हुई थी.

7:48 AM, 4 Apr 2026 (IST)

अमेरिकी एफ-15 जेट पायलट को ढूंढ कबीले: ईरानी मीडिया

खुजेस्तान में बख्तियारी कबीले के लोग हाथ में राइफल लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़े और लापता अमेरिकी एफ-15 जेट पायलट को ढूंढ रहे थे. और कह रहे थे, 'चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे.' ईरानी मीडिया ने यह वीडियो एक्स पर शेयर किया.

7:37 AM, 4 Apr 2026 (IST)

अमेरिका का 48 घंटे के लिए सीजफायर का प्रस्ताव ठुकराया: ईरान

ईरानी मीडिया ने कहा कि उसने अमेरिका का 48 घंटे के लिए सीजफायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. एक्स पर एक पोस्ट में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने कहा, 'अमेरिका के 48 घंटे के सीजफायर अनुरोध पर ईरान का जवाब, इजराइल में मिसाइलें दागेंगे, यह मत भूलो कि बातचीत के बीच में तुमने हमारे सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेता की हत्या कर दी, जब वह अपनी पोती के साथ घर पर थे.'

7:23 AM, 4 Apr 2026 (IST)

लेबनान में हिज्बुल्लाह के हमले में तीन शांति सैनिक घायल: IDF

इजराइली सुरक्षा बलों (IDF) ने दावा किया है लेबनान में हिज्बुल्लाह के हमले में तीन शांति सैनिक घायल हो गए. एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हिज्बुल्लाह ने एक रॉकेट दागा जो दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की चौकी पर गिरा और 3 शांति सैनिक घायल हो गए जिनमें से 2 की हालत गंभीर है. यह घटना दक्षिणी लेबनान के अल-आदैसा इलाके में हुई.'

7:16 AM, 4 Apr 2026 (IST)

अमेरिका के फाइटर जेट A-10 को मार गिराया: ईरानी मीडिया

ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि उसके एयर डिफेंस फोर्स ने अमेरिका के एक फाइटर जेट ए-10 को मार गिराया है. रिपोर्ट के अनुसार होर्मुजे के पास इस फाइटर जेट को मार गिराया गया. इससे पहले ईरान ने अमेरिका के एफ-15 ई फाइटर जेट को मार गिराया था. पायलट कहाँ है, इस बारे में तुरंत कोई और जानकारी नहीं मिली. पेंटागन और व्हाइट हाउस ने तुरंत कोई कमेंट नहीं किया. A-10, जिसे वॉर्थोग निकनेम से भी जाना जाता है, एक सिंगल-सीट एयरक्राफ्ट है.(AP)

Last Updated : April 4, 2026 at 9:02 PM IST

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