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Iran War Live Updates: लेबनान में धमाके में 3 UN शांति सैनिक मारे गए, फ्रांस ने सुरक्षा परिषद की बैठक का आह्वान किया

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लेबनान में सोमवार, 30 मार्च को हुए एक इजरायली हवाई हमले के बाद उठता हुआ धुआं (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 7:19 AM IST

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Updated : March 31, 2026 at 7:54 AM IST

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अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का आज 32वां दिन है. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अपने पांचवें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और अभी भी संघर्ष खत्म होने के कोई संकेत नहीं हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी ताजा टिप्पणियों में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक 'नई और ज्यादा समझदार सरकार' के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ, तो वह ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप को पूरी तरह तबाह कर देंगे. अमेरिका और इजराइल ने सोमवार को इस्लामिक गणराज्य पर अपने हमले जारी रखे, भले ही शुरुआती संघर्ष-विराम वार्ता में प्रगति के संकेत मिल रहे थे. इस बीच, तेहरान ने खाड़ी अरब देशों को निशाना बनाने के अपने चल रहे अभियान के तहत बुरी तरह प्रभावित कुवैत में एक महत्वपूर्ण जल और बिजली संयंत्र पर हमला किया. जैसे-जैसे पाकिस्तान द्वारा युद्ध खत्म करने के लिए की जा रही कूटनीतिक कोशिशें आगे बढ़ीं, ट्रंप ने कहा कि ईरान सोमवार से शुरू होने वाले सम्मान के प्रतीक के तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य से 20 तेल टैंकरों को गुजरने देने पर सहमत हो गया है. इस बीच चीन ने सोमवार को कहा कि वह ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने के पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करता है. रविवार को कई विदेश मंत्री पाकिस्तान में इकट्ठा हुए ताकि अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और युद्ध खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके. ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ईरान के साथ सीधे और परोक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं, हालाँकि ईरान ने जोर देकर कहा है कि उसकी वाशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है. इससे पहले ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबफ ने पाकिस्तान में हो रही बातचीत को एक दिखावा बताकर खारिज कर दिया, जब उस इलाके में और अमेरिकी सैनिक भेजे गए. सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने कहा कि ईरानी सेनाएँ अमेरिकी सैनिकों के जमीन पर आने का इंतजार कर रही हैं ताकि उन्हें जलाकर राख कर सकें और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए सजा दे सकें. फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करने का फैसला किया तो इसका मतलब एक लंबे समय तक चलने वाली प्रतिबद्धता हो सकती है. खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों, ऊर्जा और औद्योगिक ठिकानों पर हमलों की खबरें हैं, साथ ही नागरिकों और शांति सैनिकों के हताहत होने की भी खबरें मिली हैं.ईरान के विदेश मंत्री इस्माइल बगाई ने कहा कि तेहरान की अब तक अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है.

LIVE FEED

7:42 AM, 31 Mar 2026 (IST)

राहत सामग्री के लिए भारत आने वाले विमान पर अमेरिकी हमले से ईरान नाराज

ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि सोमवार को ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में महान एयर का एक विमान क्षतिग्रस्त हो गया. इससे भारत से मानवीय सहायता लाने का एक मिशन बाधित हो सकता है. अधिकारियों ने बताया कि यह विमान कथित तौर पर इस सप्ताह नई दिल्ली जाने वाला था, ताकि ईरानी लोगों के लिए जरूरी चिकित्सा सामग्री और सहायता लाई जा सके. भारत में ईरान के दूतावास ने इस अमेरिकी कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे वॉर क्राइम कहा. इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन करार दिया.

7:34 AM, 31 Mar 2026 (IST)

ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90 फीसदी कम हो गए: कैरोलिन लेविट

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ईरान युद्ध पर अपेडट दिया. उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सफलतापूर्वक और योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है. ऑपरेशन की शुरुआत की तुलना में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले लगभग 90फीसदी कम हो गए हैं. हम देख रहे हैं कि शासन के बाकी बचे तत्व तबाही को खत्म करने और बातचीत की मेज पर आने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, जब कि उनके पास अभी भी मौका है. तमाम सार्वजनिक दिखावों और झूठी रिपोर्टिंग के बावजूद बातचीत जारी है और अच्छी चल रही है. जो बातें सार्वजनिक रूप से कही जा रही हैं, वे उन बातों से बहुत अलग हैं जो हमें निजी तौर पर बताई जा रही हैं. यह शासन के लिए अमेरिका के साथ एक अच्छा समझौता करने, अपने परमाणु हथियारों को हमेशा के लिए छोड़ देने का मौका है.'

7:30 AM, 31 Mar 2026 (IST)

नेतन्याहू ने कहा कि वह ईरान युद्ध खत्म करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करेंगे

न्यूजमैक्स के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करेंगे. नेतन्याहू, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा युद्ध अपराधों के लिए वांछित घोषित किया गया है, ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध ने अपने आधे से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन वह इसके लिए कोई समय-सारिणी तय नहीं करना चाहते. उनके अनुसार ईरान की शासन व्यवस्था अंततः अंदर से ही ढह जाएगी और उन्होंने तर्क दिया कि संघर्ष समाप्त होने के बाद तेहरान काफी कमजोर हो जाएगा.

7:23 AM, 31 Mar 2026 (IST)

UN कर्मियों की मौत के बाद फ्रांस ने UN सुरक्षा परिषद की बैठक का अनुरोध किया

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक आपातकालीन बैठक करेगी. फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने कहा कि उन्होंने इस बैठक का आह्वान किया है और फ्रांस इन मौतों की निंदा करता है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने कहा कि ये कर्मी तब मारे गए जब बानी हयान के पास एक अज्ञात कारण से हुए धमाके में उनका वाहन नष्ट हो गया. फ्रांसीसी भाषा से अनुवादित एक एक्स पोस्ट में बैरो ने कहा, 'सुरक्षा का यह उल्लंघन और यूएन कर्मियों के खिलाफ इजराइली सेना के सैनिकों द्वारा की गई यह धमकियां अस्वीकार्य और अनुचित हैं. खासकर तब, जब संघर्ष-निवारण प्रक्रियाओं का पालन किया गया था.' उन्होंने आगे कहा कि ये भावनाएं पेरिस में इजरायली राजदूत को भी बता दी गई हैं. लेबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष समन्वयक, जेनीन हेनिस-प्लासकार्ट ने भी एक बयान में इन हत्याओं की निंदा की. उन्होंने तत्काल युद्धविराम का आह्वान करते हुए कहा कि लेबनान अब अपनी पुरानी पहचान की परछाई मात्र बनकर रह गया है.

7:20 AM, 31 Mar 2026 (IST)

लेबनान में तीन शांति सैनिकों की मौत: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 24 घंटों में दक्षिणी लेबनान में तीन शांति सैनिकों की मौत हो गई. ये तीनों इंडोनेशियाई सेना के थे. लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम सेना (UNIFIL) ने सोमवार (स्थानीय समय) को पुष्टि की कि दक्षिणी लेबनान में एक अज्ञात धमाके की चपेट में आने से उसके शांति सैनिकों की मौत हो गई. संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम सेना द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह घटना दक्षिणी लेबनान के बानी हय्यान के पास हुई.पिछले 24 घंटों में मिशन के कर्मियों से जुड़ी यह दूसरी जानलेवा घटना है. संयुक्त राष्ट्र की अंतरिम सेना ने कहा कि शांति के उद्देश्य की सेवा करते हुए किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए.

Last Updated : March 31, 2026 at 7:54 AM IST

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