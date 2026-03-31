Iran War Live Updates: लेबनान में धमाके में 3 UN शांति सैनिक मारे गए, फ्रांस ने सुरक्षा परिषद की बैठक का आह्वान किया

UN कर्मियों की मौत के बाद फ्रांस ने UN सुरक्षा परिषद की बैठक का अनुरोध किया

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक आपातकालीन बैठक करेगी. फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने कहा कि उन्होंने इस बैठक का आह्वान किया है और फ्रांस इन मौतों की निंदा करता है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने कहा कि ये कर्मी तब मारे गए जब बानी हयान के पास एक अज्ञात कारण से हुए धमाके में उनका वाहन नष्ट हो गया. फ्रांसीसी भाषा से अनुवादित एक एक्स पोस्ट में बैरो ने कहा, 'सुरक्षा का यह उल्लंघन और यूएन कर्मियों के खिलाफ इजराइली सेना के सैनिकों द्वारा की गई यह धमकियां अस्वीकार्य और अनुचित हैं. खासकर तब, जब संघर्ष-निवारण प्रक्रियाओं का पालन किया गया था.' उन्होंने आगे कहा कि ये भावनाएं पेरिस में इजरायली राजदूत को भी बता दी गई हैं. लेबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष समन्वयक, जेनीन हेनिस-प्लासकार्ट ने भी एक बयान में इन हत्याओं की निंदा की. उन्होंने तत्काल युद्धविराम का आह्वान करते हुए कहा कि लेबनान अब अपनी पुरानी पहचान की परछाई मात्र बनकर रह गया है.