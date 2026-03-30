Iran War Live Updates: ईरान में पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर बड़ा हमला, कुवैत में एक पावर स्टेशन पर ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत

ईरान के तबरीज में पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हमले के बाद लगी भीषण आग

ईरानी मीडिया ने सोमवार सुबह बताया कि देश के उत्तरी हिस्से में तबरीज पेट्रोकेमिकल की एक फैसिलिटी पर हमला हुआ है. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी खतरनाक पदार्थ बाहर नहीं निकला है. यह कंपनी तेल या प्राकृतिक गैस लेती है और उसे ऐसे केमिकल उत्पादों में बदलती है जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक और केमिकल्स जैसी रोजमर्रा की चीजें बनाने में होता है. प्रेस टीवी ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि हमले के बाद उस केंद्र पर स्थिति नियंत्रण में आ गई. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर शेयर किया. इसमें लिखा अमेरिका-इजराइल के हवाई हमलों के बाद तबरीज में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र में भीषण आग लग गई.