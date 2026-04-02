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Iran War Live Updates: राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप का ऐलान, अमेरिका ने ईरान में जीत हासिल की, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' जारी रहेगा

US ISRAEL IRAN WAR
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 7:08 AM IST

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Updated : April 2, 2026 at 8:48 PM IST

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ईरान पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमले से शुरू हुई लड़ाई बृहस्पतिवार को 34वें दिन में पहुंच गई. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने अधिकांश लक्ष्यों को पूरा कर लिया जो थोड़े बहुत बचे हैं उसे पूरा करना है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान में बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने इसके लिए पहले और दूसरे समेत अन्य युद्धों का भी हवाला देते हुए कहा कि सबसे कम समय में उनके नेतृत्व में यह जीत हासित हुई है. इसके साथ ही उन्होंने ईरान को यह भी धमकी दी कि अगर कोई डील नहीं हुई तो वे अगले 2-3 हफ़्तों में उन पर बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं. चेतावनी देते हुए कहा, 'हम अगले 2-3 हफ़्तों में उन पर बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं. हम उन्हें स्टोन एज में वापस ले जाएँगे, जहाँ से वे हैं.' ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा. फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी. स्टॉक की कीमतें तेजी से वापस ऊपर जाएंगी. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के तेल शिपिंग चैनल को सुरक्षित करना दूसरे देशों पर होगा. दूसरे घटनाक्रमों में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ जॉइंट कैंपेन ने मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल दिया है और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने कहा कि तेहरान के पास लड़ाई खत्म करने की जरूरी इच्छाशक्ति है, बशर्ते उसके दुश्मन यह गारंटी दें कि यह फिर से नहीं भड़केगी. लेबनान में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बुधवार को कहा कि साउथ बेरूत और पास के इलाके में इजराइली हमलों में सात लोग मारे गए और इजराइली सेना ने कहा कि उसने एक सीनियर हिज़्बुल्लाह कमांडर पर हमला किया है.

LIVE FEED

8:54 PM, 2 Apr 2026 (IST)

पाकिस्तान अमेरिका-ईरान वार्ता की मेजबानी करने को तैयार

पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के व्यापक एवं स्थायी समाधान के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक वार्ता की मेजबानी और सुविधा प्रदान करना उसके लिए सम्मान की बात होगी. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान के दो दिन बाद आयी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए ‘‘सार्थक और निर्णायक वार्ता’’ कराने के लिए तैयार है. अंद्राबी ने यहां प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘जारी संघर्ष के व्यापक और स्थायी समाधान के लिए आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच सार्थक वार्ता की मेजबानी और सुविधा प्रदान करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी.’’

उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित पांच सूत्री पहल विदेश मंत्री इसहाक डार की बीजिंग यात्रा का एक प्रमुख परिणाम था और इस पहल का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है. अंद्राबी ने कहा, ‘‘यह युद्ध को समाप्त करने का प्रयास है, और यह जारी शत्रुता के स्थायी समाधान की दिशा में एक टिकाऊ मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है.’’

8:47 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान मिलिट्री ने जॉर्डन में यूएस फाइटर जेट बेस को निशाना बनाया

ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी मिलिट्री के हवाले से कहा, "हमने जॉर्डन के अज़राक बेस पर उस जगह को निशाना बनाया, जहां एडवांस्ड यूएस मिलिट्री फाइटर जेट तैनात हैं. जॉर्डन में अज़राक एयरबेस वेस्ट एशिया में यूएस फोर्स के लिए सबसे ज़रूरी स्ट्रेटेजिक और कमांड सेंटर में से एक है."

7:59 PM, 2 Apr 2026 (IST)

होर्मुज खुलवाने के लिए 35 देशों की बैठक, ब्रिटेन ने भारत को दिया शामिल होने का न्योता

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है. इसका मुख्य कारण होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना है, जो दुनिया के तेल ट्रांजिट का एक अहम मार्ग है.

इसी संकट के समाधान के लिए 35 देशों की एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है. जिसे ब्रिटेन के पीएम कीर स्टॉर्मर की सरकार ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए शुरू किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने गुरुवार को जानकारी दी कि ब्रिटेन की ओर से भारत को इस बहुपक्षीय वार्ता में शामिल होने का न्योता मिला है. इस बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री वर्चुअल माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सामान्य करना है, ताकि बढ़ते संकट को कम किया जा सके.

7:34 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान से 1,200 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया: विदेश मंत्रालय

केंद्र ने गुरुवार को कहा कि लड़ाई के बीच ईरान से 1,200 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है. सरकार ने आगे कहा कि लड़ाई में आठ भारतीय या तो मारे गए या घायल हुए, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "लड़ाई के बीच ईरान से अब तक 1,200 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. इनमें से 845 छात्र हैं. यह ऑपरेशन दो रास्तों से किया गया: 996 नागरिक आर्मेनिया में घुसे, जबकि 204 ज़मीन के रास्ते अज़रबैजान गए."

उन्होंने कहा कि लड़ाई में आठ भारतीय या तो मारे गए या घायल हुए और एक अभी भी लापता है. साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा कि भारत यूएनआईएफआईएल में तैनात यूएन पीसकीपर्स पर हाल के हमलों की निंदा करता है. जायसवाल ने कहा, “हम शहीद ब्लू हेलमेट्स को श्रद्धांजलि देते हैं. हम सभी पार्टियों से यूएन मिशन की सुरक्षा और पीसकीपर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं. पीसकीपिंग में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय से योगदान देने वालों में से एक होने के नाते, और यूएनएससी प्रस्ताव 2589 के अनुसार, हम पीसकीपर्स के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही चाहते हैं.” उन्होंने कहा कि यूएन इस मामले को देख रहा है. उन्होंने कहा, “हम संबंधित एजेंसियों के संपर्क में भी हैं.”

6:18 PM, 2 Apr 2026 (IST)

पुतिन और मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलती ने मॉस्को में बातचीत की

रूसी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति पुतिन और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने मॉस्को में बातचीत की. रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमें उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी. रूस हालात को सामान्य करने में मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है."

4:54 PM, 2 Apr 2026 (IST)

अमेरिकी PrSM मिसाइल का इस्तेमाल करना एक वॉर क्राइम है: ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, इस्माइल बाकेई ने एक्स पर कहा कि 28 फरवरी को एक स्पोर्ट्स हॉल पर हमला करने वाली अमेरिकी PrSM मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर फट गई और जानलेवा टुकड़े बिखेर दिए. प्रवक्ता ने इसे 'घिनौना वॉर क्राइम' कहा.

3:22 PM, 2 Apr 2026 (IST)

मुझे पक्का नहीं पता कि अमेरिका के लोगों में ईरान के साथ युद्ध को जारी रखने का धैर्य है या नहीं:ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता है कि अमेरिका के लोगों में ईरान के साथ चल रहे युद्ध को जारी रखने का धैर्य है या नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में ईस्टर से संबंधित दोपहर के भोजन के दौरान उनकी निजी टिप्पणियां इस बात का संकेत देती हैं कि राष्ट्रपति पर युद्ध को समाप्त करने के लिए घरेलू दबाव बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका ‘‘बहुत आसानी’’ से ईरान का तेल अपने नियंत्रण में ले सकता है, लेकिन यह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ है कि अमेरिकी जनता में इसके लिए धैर्य नहीं दिख रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘लोग इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहते हैं.’’

ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं, ‘‘लेकिन देश के लोग कहते हैं- बस जीत हासिल करो. तुम बहुत बड़ी जीत के करीब हो. बस जीतकर घर लौट आओ.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है.’’ उनके इस भाषण का वीडियो ‘बिजनेस इनसाइडर’ के एक रिपोर्टर ने ऑनलाइन पोस्ट किया. रिपोर्टर के अनुसार, व्हाइट हाउस ने बंद कमरे में हुए इस कार्यक्रम का वीडियो अपलोड किया था, जिसे उन्होंने बाद में निजी कर दिए जाने से पहले डाउनलोड कर लिया. इस वीडियो को हटाने के कारण पर व्हाइट हाउस ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया.

इस निजी भोज कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में शामिल होना चाहिए. इससे पहले भी ट्रंप ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सहयोगियों पर नाराजगी जताई थी, क्योंकि वे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई पूरी होने तक इस जलडमरूमध्य की सुरक्षा में शामिल होने को लेकर हिचकिचा रहे थे.

2:45 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद चीन ने युद्ध 'तुरंत' रोकने की मांग की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले हफ्तों में इस्लामिक रिपब्लिक पर भारी हमले की धमकी के बाद, चीन ने गुरुवार को मिडिल ईस्ट में तुरंत सीजफायर की मांग की. बीजिंग के विदेश मंत्रालय की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मिलिट्री तरीके से समस्या का असली हल नहीं हो सकता और लड़ाई का बढ़ना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है. और संबंधित पार्टियों से मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोकने की अपील की. ​​(AFP)

1:26 PM, 2 Apr 2026 (IST)

जो केंट ने ट्रंप से इजराइल पर लगाम लगाने और ‘वॉर ऑफ चॉइस’ खत्म करने की अपील की

अमेरिका के पूर्व टॉप सिक्योरिटी अधिकारी जो केंट ने ट्रंप से जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने की अपील की है. उन्होंने ईरान पर युद्ध के कारण पद छोड़ दिया था. ट्रंप के देश के नाम संबोधन पर जवाब देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हम अपने अतीत से सीखकर और अपने देश की रक्षा में सिर्फ अमेरिकी खून बहाकर अपने शहीदों का सम्मान करते हैं. अपनी पसंद के युद्ध से बाहर निकलने का सबसे अच्छा समय अभी है. इससे पहले कि हम और जानें गंवा दें.' उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका जब चाहे जीत का ऐलान कर सकता है लेकिन यह तभी मुमकिन है जब ट्रंप इजराइलियों पर लगाम लगाएं.

1:20 PM, 2 Apr 2026 (IST)

अबू धाबी में मिसाइल रोकी गई, मामूली नुकसान की खबर

अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने गुरुवार को बताया कि खलीफा इकोनॉमिक जोन अबू धाबी (KEZAD) के पास हुई एक घटना पर अबू धाबी के अधिकारियों ने कार्रवाई की. एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल को रोक कर उसे नष्ट कर दिया. साथ ही बताया कि मामूली नुकसान हुआ है और किसी को चोट नहीं आई है.

12:15 PM, 2 Apr 2026 (IST)

अमेरिका ने अपने नागरिकों से इराक छोड़ने की अपील की

बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की कि ईरान से जुड़े लड़ाके समूह 24-48 घंटों के अंदर सेंट्रल बगदाद में हमले कर सकते हैं और अमेरिकी नागरिकों से इराक छोड़ने की अपील की.

12:07 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान ने अमेरिकी रक्षा मंत्री की टिप्पणी की आलोचना की

मुंबई में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी को दोहराया था जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कही थी. इसमें उन्होंने कहा था कि ईरान पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि वह वापस स्टोन एज में चला जाएगा. एक्स पर एक पोस्ट में हेगसेथ की स्टोन एज वाली टिप्पणी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ईरानी कॉन्सुलेट ने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ उनकी मिलिट्री कार्रवाई पर वाशिंगटन के एजेंडा पर सवाल उठाया. यह देखते हुए कि पहले रुख ईरान को 'फिर से महान' बनाने का था, जो अब बदल गया है. कॉन्सुलेट ने आगे कहा कि 550 बीसी में अकेमेनिड साम्राज्य के समय से शुरू हुई सभ्यताएं पहले से ही महान है.

12:00 PM, 2 Apr 2026 (IST)

अमेरिकी विदेश मंत्री ने ट्रंप के भाषण को दमदार बताया

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन के बीच ईरान के प्रति वॉशिंगटन के मकसद को बताने वाले दमदार भाषण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'प्रेसिडेंट ट्रंप ने दमदार भाषण दिया. वह ईरान में हमारे मकसद को लेकर साफ थे.' रुबियो ने ट्रंप के बताए खास मकसदों पर जोर दिया. इसमें तेहरान के खिलाफ सख़्त मिलिट्री रुख, हथियार फ़ैक्ट्रियों, नेवी, एयर फ़ोर्स और कभी भी न्यूक्लियर हथियार होने की संभावना को खत्म करना शामिल था. रुबियो ने आगे कहा कि ट्रंप का संदेश सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि बड़े अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए था. उन्होंने कहा, 'प्रेसिडेंट की लीडरशिप दुनिया को यह मैसेज देती है कि अमेरिका अपने लोगों और अपने फायदों की रक्षा करेगा और ताकत के जरिए शांति बनाए रखेगा.'

11:15 AM, 2 Apr 2026 (IST)

हिज्बुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन, रॉकेट हमलों का दावा किया

लेबनान के लड़ाके हिज़्बुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने गुरुवार को उत्तरी इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट दागे, इजराइली सेना के होम फ्रंट कमांड ने कहा कि बॉर्डर पार एयर रेड सायरन चालू कर दिए गए थे. अलग-अलग बयानों में ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप ने बॉर्डर इलाकों में इज़राइली सैनिकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे जाने और एक गांव को निशाना बनाकर ड्रोन हमले का दावा किया. इजराइली होम फ्रंट कमांड के मुताबिक उन इलाकों में सायरन चालू कर दिए गए थे, लेकिन किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है. (AFP)

11:10 AM, 2 Apr 2026 (IST)

डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप के भाषण की आलोचना की

दो डेमोक्रेटिक सांसदों के द्वारा बुधवार को जारी बयानों के अनुसार डेमोक्रेट्स ईरान युद्ध पर ट्रंप के राष्ट्र के नाम संदेश की आलोचना कर रहे हैं. इसे असंगत बता रहे हैं और इसे अमेरिकी लोगों के सबसे बुनियादी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत कम कर रहे हैं. सीनेटर मार्क वार्नर, डी-वीए. ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप को अमेरिकियों को उस संघर्ष के बारे में और जवाब देने चाहिए जिसने गैस की कीमतों को बढ़ा दिया है. डीजल, फर्टिलाइजर, एल्युमीनियम और दूसरी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के साथ जिसके नतीजे आने वाले लंबे समय तक अर्थव्यवस्था पर असर डालते रहेंगे. इस बीच सीनेटर क्रिस मर्फी, डी-कॉन ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा, 'भाषण एक ऐसी सच्चाई पर आधारित था जो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में मौजूद है.' मर्फी ने आगे कहा कि उस भाषण को सुनने के बाद, अमेरिका में कोई नहीं जानता कि हम तनाव बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं.' (AP)

11:06 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ट्रंप के भाषण के बाद ईरान के मिसाइल हमले को रोका: इजराइल

इजराइल की सेना ने कहा कि एयर डिफेंस गुरुवार को ईरानी मिसाइल हमले का जवाब दे रहा है. यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट युद्ध के बारे में अमेरिकी जनता को भाषण देने के तुरंत बाद हुआ. सेना ने एक बयान में कहा कि उसने तीन घंटे से ज़्यादा समय में तीसरी बार ईरान से इजराइल के इलाके की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों की पहचान की और डिफेंसिव सिस्टम उसे रोक कर नष्ट किया. सेना के होम फ्रंट कमांड के अनुसार पूरे उत्तरी इजराइल में एयर रेड सायरन बज रहे थे. किसी के हताहत होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं है. (AFP)

9:32 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान ने इजराइल और अमेरिकी बेस को टारगेट करके ताबड़तोड़ हमले का ऐलान किया

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिलिट्री ने बुधवार शाम को इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट करके ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले करने का ऐलान किया. हालांकि किसी भी डायरेक्ट हिट के बारे में तुरंत कोई खबर नहीं आई. एक बयान में मिलिट्री के सेंट्रल कमांड, खतम अल-अनबिया ने कहा कि टारगेट में मेडिटेरेनियन कोस्ट पर तेल अवीव और रेड सी पर इलियट जैसे इजराइली शहर साथ ही बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री फैसिलिटी शामिल हैं.

9:17 AM, 2 Apr 2026 (IST)

दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है, टकराव 'ज्यादा महंगा और बेकार', पेजेशकियन का अमेरिकियों को एक खुला खत

वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन ने अमेरिका के लोगों के नाम एक खुला खत जारी किया है. इसमें उनसे इस इलाके में चल रहे झगड़े में अपनी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने और टकराव से बातचीत की संभावनाओं की ओर बढ़ने की अपील की है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरानी लोगों की अमेरिकी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है और उन्होंने अमेरिकी सरकार पर इजराइल के लिए प्रॉक्सी के तौर पर ईरान से लड़ने का आरोप लगाया. खत में राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के बारे में ईरान की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उसने अपने मॉडर्न इतिहास में कभी भी हमला, विस्तार, कॉलोनियलिज्म या दबदबे का रास्ता नहीं चुना.' उन्होंने कहा कि दबाव और बार-बार दखल के बावजूद देश ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया है और सिर्फ उन लोगों को पीछे हटाया है जिन्होंने उस पर हमला किया है.

8:58 AM, 2 Apr 2026 (IST)

दुनिया के लिए ईरान के खतरनाक खतरे को खत्म करने की कगार पर हैं: अमेरिकी राष्ट्रपति

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'आज रात, हर अमेरिकन उस दिन का इंतजार कर सकता है जब हम आखिरकार ईरानी हमले की बुराई और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के डर से आजाद हो जाएंगे. हमने जो कदम उठाए हैं, उनकी वजह से हम अमेरिका और दुनिया के लिए ईरान के खतरनाक खतरे को खत्म करने की कगार पर हैं. मैं आपको बताता हूं, दुनिया देख रही है और जब हम ऐसा करेंगे जब यह सब खत्म हो जाएगा तो अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, मजबूत, ज्यादा खुशहाल और महान होगा. भगवान अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेज के पुरुषों और महिलाओं को आशीर्वाद दें, और भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दें.'

8:49 AM, 2 Apr 2026 (IST)

32 दिनों में ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'पहला वर्ल्ड वॉर एक साल, सात महीने और पांच दिन चला. दूसरा वर्ल्ड वॉर तीन साल, आठ महीने और 25 दिन चला. कोरियन वॉर तीन साल, एक महीने और दो दिन चला. वियतनाम वॉर 19 साल, पांच महीने और 29 दिन चला. इराक आठ साल, आठ महीने और 28 दिन तक चला. हम इस मिलिट्री ऑपरेशन में हैं, जो इतना पावरफुल, इतना शानदार है, सबसे पावरफुल देशों में से एक के खिलाफ, 32 दिनों से और देश को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. असल में अब कोई खतरा नहीं है. वे मिडिल ईस्ट के बुली थे, लेकिन अब वे बुली नहीं हैं. यह आपके बच्चों और आपके पोते-पोतियों के भविष्य में एक सच्चा इन्वेस्टमेंट है. पूरी दुनिया देख रही है, और वे इस पावर, ताकत और ब्रिलियंस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. वे बस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वे क्या देख रहे हैं.'

8:29 AM, 2 Apr 2026 (IST)

हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं था, हमने कभी सत्ता परिवर्तन नहीं कहा: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'इस बीच, बातचीत चल रही है. हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं था. हमने कभी सत्ता परिवर्तन नहीं कहा, लेकिन सत्ता परिवर्तन उनके सभी ओरिजिनल लीडर्स की मौत की वजह से हुआ है. वे सब मर चुके हैं. नया ग्रुप कम रेडिकल और ज़्यादा समझदार है. फिर भी, अगर इस समय के दौरान कोई डील नहीं होती है, तो हमारे खास टारगेट बढ़ जाएंगे. अगर कोई डील नहीं होती है, तो हम उनके हर एक इलेक्ट्रिक प्लांट पर बहुत जोर से और शायद एक साथ हमला करेंगे. हमने उनके तेल पर हमला नहीं किया है, भले ही वह सबसे आसान टारगेट है, क्योंकि इससे उन्हें बचने या फिर से बनने का जरा भी मौका नहीं मिलेगा लेकिन हम उस पर हमला कर सकते थे, और वह खत्म हो जाता. और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे.' उन्होंने आगे कहा, 'उनके पास कोई एंटी-एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट नहीं है. उनका रडार 100 फीसदी खत्म हो चुका है. एक मिलिट्री फोर्स के तौर पर हमें रोका नहीं जा सकता. जिन न्यूक्लियर साइट्स को हमने बी-2 बॉम्बर्स से तबाह किया, उन पर इतना ज़ोरदार हमला हुआ है कि न्यूक्लियर डस्ट के पास पहुंचने में महीनों लग जाएंगे. और हमने उसे सैटेलाइट से बहुत ज्यादा सर्विलांस और कंट्रोल में रखा है. अगर हम उन्हें कोई हरकत करते हुए देखेंगे, भले ही थोड़ी सी भी, तो हम उन पर फिर से मिसाइलों से बहुत ज़ोर से हमला करेंगे. हमारे पास सारे कार्ड हैं. उनके पास कोई नहीं है. यह बहुत जरूरी है कि हम इस युद्ध को सही नजरिए से देखें.'

8:22 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान पर 2-3 हफ्तों में जोरदार हमला कर उन्हें स्टोन एज में वापस ले जाएंगे: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'असल में हमने जितना सोचा था उससे कहीं बेहतर किया है, लेकिन इस भयानक खतरे से छुटकारा पाने के लिए हमें ईरान तक का वह छोटा सा सफर करना पड़ा. हमारे ऐतिहासिक टैक्स कट के साथ, जहां लोग अब इतने बड़े रिफंड पाने की बात कर रहे हैं जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उन्हें जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा पैसा मिल रहा है. यह एक बड़े, सुंदर बिल से है. हमारी इकॉनमी मजबूत है और दिन-ब-दिन बेहतर हो रही है और यह जल्द ही पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से वापस आएगी. यह एक महीने पहले के लेवल से ऊपर जाएगी.' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मकसद पूरी तरह से पूरे नहीं हो जाते. हमने जो प्रोग्रेस की है, उसकी बदौलत मैं आज रात कह सकता हूँ कि हम बहुत जल्द अमेरिका के सभी मिलिट्री मकसद पूरे करने की राह पर हैं. हम अगले 2-3 हफ़्तों में उन पर बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं. हम उन्हें स्टोन एज में वापस ले जाएँगे, जहाँ से वे हैं.'

8:16 AM, 2 Apr 2026 (IST)

युद्ध खत्म हो जाएगा तो होर्मुज अपने आप खुल जाएगा: अमेरिकी राष्ट्रपति

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'जिन देशों को फ्यूल नहीं मिल पा रहा है, जिनमें से कई ईरान को खत्म करने में शामिल होने से मना कर रहे हैं, हमें यह खुद करना पड़ा. मेरा एक सुझाव है. अमेरिका से तेल खरीदें. हमारे पास बहुत है. साथ ही थोड़ी हिम्मत जुटाएं. यह पहले करना चाहिए था. जैसा हमने कहा, हमारे साथ करना चाहिए था. स्ट्रेट में जाएं और बस इसे ले लें, इसकी रक्षा करें, इसे अपने लिए इस्तेमाल करें. ईरान असल में खत्म हो चुका है.' उन्होंने आगे कहा, 'मुश्किल काम हो गया है, इसलिए यह आसान होना चाहिए. किसी भी हालत में जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेट अपने आप खुल जाएगा. वे तेल बेचना चाहेंगे क्योंकि उन्हें बस यही कोशिश करनी है और फिर से बनाना है. फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी. स्टॉक की कीमतें तेजी से वापस ऊपर जाएंगी. सच कहूं तो वे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई हैं. वे थोड़ी नीचे आई हैं. पिछले कुछ दिनों में उनके कुछ बहुत अच्छे दिन रहे हैं. हमने असल में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर किया है, लेकिन हमें वह छोटा सा सफर करना पड़ा.'

8:10 AM, 2 Apr 2026 (IST)

मेरे लीडरशिप में हम दुनिया में तेल और गैस के नंबर वन प्रोड्यूसर हैं: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हमारे 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' प्रोग्राम की वजह से अमेरिका के पास बहुत सारी गैस है. मेरे लीडरशिप में हम दुनिया में तेल और गैस के नंबर वन प्रोड्यूसर हैं. वेनेज़ुएला से हमें जो लाखों बैरल मिल रहे हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी की वजह से हम सऊदी अरब और रूस को मिलाकर भी उससे ज़्यादा तेल और गैस प्रोड्यूस करते हैं. यह नंबर जल्द ही उससे काफी ज्यादा हो जाएगा. दुनिया में कहीं भी हमारे जैसा कोई देश नहीं है और हम भविष्य के लिए बहुत अच्छी हालत में हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से लगभग कोई तेल इंपोर्ट नहीं करता है और भविष्य में भी नहीं लेगा. हमें इसकी जरूरत नहीं है. हमने ईरान को हरा दिया है और पूरी तरह से खत्म कर दिया है. वे मिलिट्री और इकोनॉमिकली और हर तरह से खत्म हो चुके हैं. दुनिया के वे देश जो होर्मुज स्ट्रेट से तेल लेते हैं, उन्हें उस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए. उन्हें इसे लेना चाहिए और संभालकर रखना चाहिए. वे इसे आसानी से कर सकते हैं. हम मदद करेंगे, लेकिन उन्हें उस तेल को बचाने में आगे आना चाहिए जिस पर वे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं.'

8:03 AM, 2 Apr 2026 (IST)

'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' प्रोग्राम की वजह से अमेरिका के पास बहुत गैस है: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'कई अमेरिकी अपने यहां पेट्रोल की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को देखकर परेशान हैं. यह थोड़े समय की बढ़ोतरी पूरी तरह से ईरानी सरकार के कमर्शियल तेल टैंकरों और पड़ोसी देशों पर पागलपन भरे आतंकी हमले करने का नतीजा है, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं है. यह इस बात का एक और सबूत है कि ईरान पर न्यूक्लियर हथियारों को लेकर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता. वे उनका इस्तेमाल करेंगे, और वे उनका इस्तेमाल जल्दी करेंगे. इससे दशकों तक जबरदस्ती वसूली, आर्थिक नुकसान और अस्थिरता होगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते.' उन्होंने आगे कहा, 'इस खतरे का सामना करने के लिए अमेरिका पहले कभी इतना आर्थिक रूप से तैयार नहीं था. आप सब जानते हैं कि हमने इतिहास की सबसे मजबूत इकॉनमी बनाई है. एक साल में हमने एक मरे हुए और कमजोर देश को और उसे दुनिया का अब तक का सबसे हॉट देश बना दिया है, जहाँ कोई महंगाई नहीं है, अमेरिका में 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के रिकॉर्ड-सेटिंग इन्वेस्टमेंट आए हैं. और स्टॉक मार्केट अब तक का सबसे ऊँचा है, सिर्फ एक साल में 53 ऑल-टाइम रिकॉर्ड हाई पर पहुँच गया है. इन सबने हमें एक ऐसे कैंसर से छुटकारा पाने की स्थिति में ला दिया जो लंबे समय से पनप रहा था. इसे न्यूक्लियर ईरान के नाम से जाना जाता है, और उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है. उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी. याद रखें, हमारे 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' प्रोग्राम की वजह से अमेरिका के पास बहुत गैस है. हमारे पैरों के नीचे बहुत गैस है.'

7:54 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान की सैन्य शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'जैसा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मेरे अनाउंसमेंट में कहा गया है, हमारे मकसद बहुत आसान और साफ हैं. हम सिस्टम के हिसाब से ईरान की अमेरिका को धमकाने या उसकी सीमाओं के बाहर ताकत दिखाने की ताकत को खत्म कर रहे हैं. इसका मतलब है ईरान की नेवी को खत्म करना, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उनकी एयर फोर्स और उनके मिसाइल प्रोग्राम को पहले कभी नहीं देखे गए लेवल पर नुकसान पहुंचाना और उनके डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को खत्म करना. हमने यह सब कर दिया है. उनकी नेवी खत्म हो गई है. उनकी एयर फोर्स खत्म हो गई है. उनकी मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं. कुल मिलाकर ये एक्शन ईरान की मिलिट्री को कमजोर कर देंगे, टेररिस्ट प्रॉक्सी को सपोर्ट करने की उसकी ताकत को खत्म कर देंगे, और उसे न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत से दूर कर देंगे.'

7:47 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान का इरादा ऐसा न्यूक्लियर हथियार बनाना था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मेरी पहली पसंद हमेशा डिप्लोमेसी का रास्ता था, फिर भी सरकार ने न्यूक्लियर हथियारों की अपनी लगातार खोज जारी रखी और समझौते की हर कोशिश को मना कर दिया. इसी वजह से जून में मैंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की खास न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का ऑर्डर दिया. उन खूबसूरत बी-2 बॉम्बर्स ने शानदार काम किया. हमने उन न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया. फिर सरकार ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल अलग जगह पर फिर से बनाने की कोशिश की, जिससे यह साफ हो गया कि उनका न्यूक्लियर हथियारों की अपनी खोज छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. वे तेजी से कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा स्टॉक भी बना रहे थे और जल्द ही उनके पास ऐसी मिसाइलें होतीं जो अमेरिकी होमलैंड, यूरोप और धरती पर लगभग किसी भी दूसरी जगह तक पहुंच सकती थी.' उन्होंने आगे कहा, 'ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत साफ थी. वे ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल बनाना चाहते थे और उन्होंने सबसे लंबी रेंज के साथ ऐसा किया. और उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे जिनके बारे में किसी को यकीन नहीं था. हमें बस यह पता चला. हमने उन्हें खत्म कर दिया. हमने उन सभी को खत्म कर दिया. वे एक न्यूक्लियर बम, एक न्यूक्लियर हथियार, एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार पाने की दौड़ में थे जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था. वे बिल्कुल दरवाजे पर थे.

7:43 AM, 2 Apr 2026 (IST)

बराक ओबामा की ईरान न्यूक्लियर डील खत्म कर दी: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'बहुत जरूरी बात यह है कि मैंने बराक हुसैन ओबामा की ईरान न्यूक्लियर डील खत्म कर दी. एक बहुत बड़ी मुसीबत. ओबामा ने उन्हें 1.7 बिलियन डॉलर कैश दिए. उनकी इज़्जत और वफादारी खरीदने की कोशिश में लेकिन यह काम नहीं आया. वे हमारे प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाते रहे और न्यूक्लियर बम बनाने के अपने मिशन पर लगे रहे. उनकी ईरान डील से ईरान के पास बहुत बड़े न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बन जाता. उनके पास वे सालों पहले होते और वे उनका इस्तेमाल करते. यह एक अलग दुनिया होती. मेरी राय में और बहुत से बड़े एक्सपर्ट्स की राय में अभी कोई मिडिल ईस्ट और कोई इजराइल नहीं होता.' वह आगे कहते हैं, 'अगर मैंने वह भयानक डील खत्म नहीं की होती, तो मुझे इसे करने में बहुत गर्व होता. यह शुरू से ही बहुत बुरा था. असल में मैंने वह किया जो कोई दूसरा प्रेसिडेंट करने को तैयार नहीं था. उन्होंने गलतियाँ की और मैं उन्हें सुधार रहा हूँ.'

7:37 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान में यह स्थिति 47 साल से चल रही है, इसे पहले ही निपटा लेना चाहिए था: डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'यह स्थिति 47 साल से चल रही है और इसे मेरे ऑफिस आने से बहुत पहले ही हैंडल कर लेना चाहिए था. मैंने अपने दो टर्म में ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए कई काम किए. और शायद, सबसे जरूरी बात, मैंने अपने पहले टर्म में जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला. वह एक 'शैतान' जीनियस, एक शानदार इंसान, एक भयानक इंसान था. हालाँकि रोडसाइड बम का जनक और उसने जो किया, वह बहुत बुरा था. ईरान शायद कहीं बेहतर, मजबूत स्थिति में होता. अगर वह जिंदा होता तो आज रात हमारी बातचीत शायद अलग होती, लेकिन आप जानते हैं क्या? हम फिर भी जीत रहे होते और बड़ी जीत हासिल कर रहे होते.'

7:32 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान में विरोध प्रदर्शन में 45000 लोग मारे गये: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'इस 'खूनी' सरकार ने हाल ही में ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे अपने ही 45,000 लोगों को मार डाला. इन 'आतंकवादियों' के पास न्यूक्लियर हथियार होना एक बर्दाश्त न होने वाला खतरा होगा. दुनिया की सबसे 'हिंसक और गुंडा' सरकार न्यूक्लियर शील्ड के पीछे से अपने 'आतंक', जबरदस्ती, जीत और बड़े पैमाने पर 'हत्या' के कैंपेन करने के लिए आजाद होगी. मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा'.

7:26 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देने की कसम खाई थी: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'आज रात, मैं ईरान में हमारे सैनिकों की जबरदस्त तरक्की पर एक अपडेट देना चाहता हूँ और इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि अमेरिका और आजाद दुनिया की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्यों जरूरी है. 2015 में प्रेसिडेंट के लिए अपने कैंपेन की घोषणा के पहले दिन से ही मैंने कसम खाई थी कि मैं ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दूँगा. यह सरकार 47 सालों से 'अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत' का नारा लगा रही है.' उन्होंने आगे कहा, 'बेरूत में मरीन बैरक में बमबारी में 241 अमेरिकियों की हत्या और सड़क किनारे बमों से हमारे सैकड़ों सैनिकों की हत्या के पीछे उनके प्रॉक्सी थे. वे यूएसएस (USS) कोल पर हमले में शामिल थे, और उन्होंने इजराइल में 7 अक्टूबर की भयानक, खूनी ज़ुल्म सहित अनगिनत दूसरे घिनौने काम किए, कुछ ऐसा जो ज़्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं देखा.'

7:19 AM, 2 Apr 2026 (IST)

हम मिडिल ईस्ट से पूरी तरह आजाद हैं, फिर भी हम मदद के लिए वहां हैं: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'अभी के हालात पर बात करने से पहले मैं अपने सैनिकों को उस शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने कुछ ही मिनटों में वेनेजुएला देश पर कब्जा करके किया. वह हमला तेज, जानलेवा, हिंसक था और दुनिया भर में सभी ने उसकी इज्जत की. मेरे पहले टर्म में अपनी मिलिट्री को फिर से बनाने के बाद, हमारे पास दुनिया में अब तक की सबसे मजबूत मिलिट्री है.' उन्होंने आगे कहा, 'अब हम वेनेजुएला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सही मायने में, जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं. हम बहुत ज़्यादा तेल और गैस के प्रोडक्शन और बिक्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अमेरिका के बाद धरती पर दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व अब हम मिडिल ईस्ट से पूरी तरह आजाद हैं, और फिर भी हम मदद के लिए वहां हैं. हमें वहां होने की जरूरत नहीं है. हमें उनके तेल की जरूरत नहीं है. हमें उनके पास जो कुछ भी है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम मदद करने के लिए या बाहर निकलने के लिए वहां हैं.'

7:16 AM, 2 Apr 2026 (IST)

'हमारे दुश्मन हार रहे हैं': ट्रंप

देश को संबोधित करते हुए अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हमारे दुश्मन हार रहे हैं, जैसा कि मेरे प्रेसिडेंट रहने के 5 साल से हो रहा है और अब वे पहले से कहीं ज्यादा बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं.'

7:10 AM, 2 Apr 2026 (IST)

सेना ने तेजी से निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है: ट्रंप

राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'आज शाम को अमेरिकी मिलिट्री ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था, जिसमें दुनिया के नंबर एक आतंक के स्पॉन्सर, ईरान को टारगेट किया गया था, और अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ है. पिछले 4 हफ़्तों में हमारी आर्म्ड फ़ोर्स ने लड़ाई के मैदान में तेजी से निर्णायक, जबरदस्त जीत हासिल की है. ऐसी जीत जैसे बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होंगी.' उन्होंने आगे कहा, 'आज रात ईरान की नेवी खत्म हो गई है, उनकी एयर फोर्स बर्बाद हो गई है और उनके लीडर उनमें से ज्यादातर और जिस आतंकवादी शासन को वे लीड करते थे, वे अब मर चुके हैं. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर उनका कमांड और कंट्रोल अभी खत्म हो रहा है. मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता बहुत कम हो गई है और उनकी हथियार फैक्ट्रियों और रॉकेट लॉन्चर को उड़ा दिया जा रहा है, और उनमें से बहुत कम बचे हैं. लड़ाई के इतिहास में कभी भी किसी दुश्मन को कुछ हफ़्तों में इतना साफ और भयानक नुकसान नहीं हुआ है.'

Last Updated : April 2, 2026 at 8:48 PM IST

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