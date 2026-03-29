Iran War Live Updates: इजराइली हवाई हमले में लेबनान में 3 पत्रकारों की मौत, US-इजराइली विश्वविद्यालयों को IRGC की धमकी

'नो किंग्स' रैलियों में लोगों ने ट्रंप के कदमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

पूरे अमेरिका और यूरोप में शनिवार को हुई 'नो किंग्स' रैलियों में बड़ी संख्या में लोगों ने ईरान में युद्ध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मिनेसोटा इस विरोध का मुख्य केंद्र रहा जहाँ हजारों लोग ट्रंप के सख्त इमिग्रेशन नियमों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए. सेंट पॉल में कैपिटल लॉन पर आयोजित मिनेसोटा के मुख्य कार्यक्रम में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने मुख्य कलाकार के तौर पर हिस्सा लिया. उन्होंने और अन्य वक्ताओं ने राज्य के लोगों की इस बात के लिए तारीफ की कि उन्होंने सर्दियों के मौसम में भी सड़कों पर उतरकर अमेरिका कस्टम्स और इमिग्रेशन अधिकारियों की बढ़ती सख्ती का विरोध किया. आयोजकों ने बताया कि शनिवार को अमेरिका में अनुमानित 80 लाख लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 'नो किंग्स' प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और इस दौरान अमेरिकियों ने उनके नेतृत्व को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.(AP)