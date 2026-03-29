Iran War Live Updates: इजराइली हवाई हमले में लेबनान में 3 पत्रकारों की मौत, US-इजराइली विश्वविद्यालयों को IRGC की धमकी
Published : March 29, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 10:14 AM IST
अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध शुरू हुए आज एक महीना पूरा हो गया लेकिन पश्चिम एशिया में अभी भी घमासान मचा हुआ है. इजराइल की ओर से ईरान और लेबनान में भीषण हमले जारी हैं. वहीं ईरान की ओर से भी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने रविवार को एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थित अमेरिकी और इजरायली विश्वविद्यालयों और विरासत से जुड़े बुनियादी ढांचे को वैध लक्ष्य माना जा सकता है. इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने घोषणा की कि 3500 मरीन और नाविकों की एक टास्क फोर्स मिडिल ईस्ट में पहुंच गई है. ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शनिवार को इजराइल पर दो मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी ली. हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता, ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने शनिवार को विद्रोही समूह के अल-मसीरा सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क पर बयान जारी किए. उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों ने कुछ ही घंटों के अंतराल पर दो मिसाइल हमले किए. इजराइल ने कहा कि उसने पहली मिसाइल को रोक दिया था. उसने तुरंत इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या उसने दूसरे हमले में यमन से आए किसी भी प्रोजेक्टाइल को रोका था. पिछले महीने संघर्ष शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब इजराइल को यमन की ओर से हमले का सामना करना पड़ा है. इजरायल-हमास युद्ध के दौरान जहाजों पर हूती हमलों ने लाल सागर में शिपिंग व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित कर दिया था. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री रविवार को इस्लामाबाद में होने वाली उन वार्ताओं में शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य इस युद्ध को समाप्त करना है.
LIVE FEED
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 3,500 नौसैनिक तैनात किए
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने घोषणा की कि 3500 मरीन और नाविकों की एक टास्क फोर्स मिडिल ईस्ट में पहुँच गई है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट में कहा, 'अमेरिकी नौसेना का USS ट्रिपोली (LHA 7) पर सवार अमेरिका के नाविक और मरीन 27 मार्च को सेंट्रल कमांड के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में पहुँच गए.' अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पोस्ट में बताया कि इस यूनिट में लगभग 3,500 नाविक और मरीन शामिल हैं, साथ ही इसमें ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर विमान, एम्फीबियस असॉल्ट और टैक्टिकल संसाधन भी मौजूद हैं.
'नो किंग्स' रैलियों में लोगों ने ट्रंप के कदमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
पूरे अमेरिका और यूरोप में शनिवार को हुई 'नो किंग्स' रैलियों में बड़ी संख्या में लोगों ने ईरान में युद्ध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. मिनेसोटा इस विरोध का मुख्य केंद्र रहा जहाँ हजारों लोग ट्रंप के सख्त इमिग्रेशन नियमों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए. सेंट पॉल में कैपिटल लॉन पर आयोजित मिनेसोटा के मुख्य कार्यक्रम में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने मुख्य कलाकार के तौर पर हिस्सा लिया. उन्होंने और अन्य वक्ताओं ने राज्य के लोगों की इस बात के लिए तारीफ की कि उन्होंने सर्दियों के मौसम में भी सड़कों पर उतरकर अमेरिका कस्टम्स और इमिग्रेशन अधिकारियों की बढ़ती सख्ती का विरोध किया. आयोजकों ने बताया कि शनिवार को अमेरिका में अनुमानित 80 लाख लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 'नो किंग्स' प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और इस दौरान अमेरिकियों ने उनके नेतृत्व को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.(AP)