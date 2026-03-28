Iran War Live Updates: ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला, तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी
Published : March 28, 2026 at 8:33 AM IST|
Updated : March 28, 2026 at 9:30 AM IST
अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर शुरू किए गए हमले का आज 29वां दिन है. इस बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. इजराइल की ओर से ईरान और लेबनान में हमले जारी है. वहीं ईरान की ओर से भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर अब ड्यूटी पर लौट आए हैं. इसके अलावा अभियानों के दौरान 13 सैनिकों की जान भी चली गई. इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ युद्ध में अपने सैन्य लक्ष्यों को बिना किसी जमीनी सैनिक के भी हासिल कर सकता है. हालांकि, संघर्ष के बीच ईरान के साथ बातचीत जारी होने के बावजूद, वॉशिंगटन पश्चिम एशिया में अतिरिक्त जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है. यहां ग्रुप ऑफ सेवन (G7) के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश ईरान की सभी सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर देगा, ताकि तेहरान कोई भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके. इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत जारी होने के बावजूद पश्चिम एशिया में 10000 अतिरिक्त जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है. इन सैनिकों में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के अलावा पैदल सेना और बख्तरबंद वाहन भी शामिल होने की संभावना है. रूबियो ने आगे संकेत दिया कि यह संघर्ष कम समय तक चलने की उम्मीद है, और कहा कि यह महीनों के बजाय कुछ हफ़्तों में ही समाप्त हो जाएगा.
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ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, एक की मौत
इजरायल की सेना ने शनिवार तड़के बताया कि ईरान ने देश को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी. ये ताजा मिसाइलें शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक पूरे इजराइल दागी गई. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे. उत्तरी इजरायल में लेबनान की सीमा के पास सायरन बज उठे. इस इलाके में युद्ध के दौरान हिज़्बुल्लाह की ओर से रॉकेट और ड्रोन हमले लगातार होते रहे हैं. (AP)
ट्रंप ने NATO से हटने के संकेत दिए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो (NATO) से हटने का संकेत देते हुए कहा, 'अमेरिका नाटो (NATO) की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करता है. हम हमेशा उनके लिए मौजूद रहते, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें उनके लिए मौजूद रहने की जरूरत नहीं है.'
ईरान यह बताने से डर रहा है कि उसका प्रमुख कौन है: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका हर दो दिन में (ईरान के) शासन को उड़ा रहा है, ईरान यह बताने से डर रहा है कि उसका प्रमुख कौन है. इसलिए मुझे लगता है कि वहां शासन परिवर्तन पहले ही हो चुका है.'
ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने का बेबुनियाद दावा फिर दोहराया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के अपने दावों को दोहराते हुए कहा, 'मैंने 8 युद्ध रोके. मैंने भारत और पाकिस्तान को रोका, 9 विमान मार गिराए गए थे और मैंने उनसे यह कहकर उन्हें रोक दिया कि अमेरिका 250 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा.'
ईरान के परमाणु संयंत्रों को बनाया गया निशाना
अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान की दो परमाणु सुविधाओं पर हमले किए गए हैं. ये हमले ऐसे समय में किए गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि ईरान, एक महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए इस सप्ताह वाशिंगटन के साथ बातचीत करेगा.