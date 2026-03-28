Iran War Live Updates: ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बड़ा हमला, तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी

ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, एक की मौत

इजरायल की सेना ने शनिवार तड़के बताया कि ईरान ने देश को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी. ये ताजा मिसाइलें शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक पूरे इजराइल दागी गई. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे. उत्तरी इजरायल में लेबनान की सीमा के पास सायरन बज उठे. इस इलाके में युद्ध के दौरान हिज़्बुल्लाह की ओर से रॉकेट और ड्रोन हमले लगातार होते रहे हैं. (AP)