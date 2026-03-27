Iran War Live Updates: ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की डेडलाइन 10 दिन बढ़ाई, बोले- बातचीत 'बहुत अच्छी' चल रही
Published : March 27, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 7:29 AM IST
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज 28वां दिन है. युद्ध में शामिल पक्षों के बीच लड़ाई रोकने को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई है. इजराइल और अमेरिकी सेना पिछले 28 फरवरी से ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य शहरों पर बम बरसा रहे हैं. जवाब में ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) इजराइल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है. ईरान के उप-स्वास्थ्य मंत्री अली जाफेरियन ने मीडिया को बताया कि अमेरिका-इजराइल के हमलों में कम से कम 1,937 लोग मारे गए हैं.
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की डेडलाइन 10 दिन और बढ़ा दी है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ शांति समझौते पर बातचीत 'बहुत अच्छी' चल रही है. ईरान ने भी अमेरिका की तरफ से शांति प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है, लेकिन इसे "एकतरफा और गलत" बताया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बताया कि इस्लामाबाद युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिशों के तहत अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच संदेश भेज रहा है, जिसमें तुर्किये और मिस्र भी समर्थन कर रहे हैं.
वहीं, इजराइली सेना दक्षिण लेबनान में भी हमले कर रही है. इस इजराइल ने जहरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले लेबनान के सभी निवासियों के लिए जगह खाली करने के आदेश जारी किए हैं – जो इजराइल की सीमा से लगभग 50 किमी दूर है.
ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी कमांडर की मौत
यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी के कमांडर एडमिरल अलीरजा तांगसिरी की इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई है. अमेरिकी सेना के एक बयान में कहा गया, "ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स - नेवी (IRGC-N) के कमांडर, एडमिरल अलीरजा तांगसिरी की इजराइली एयरस्ट्राइक में मौत से यह इलाका ज्यादा सुरक्षित हो गया है."
ईरान ने हाइफा में इजराइली जहाज़ों और फाइटर जेट के फ्यूल टैंक पर किया हमला
ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर का कहना है कि उसने "पूर्वी भूमध्य सागर में अलग-अलग तरह के इजराइली मिलिट्री जहाज़ों" के साथ-साथ "हाइफा बंदरगाह में इजराइली फाइटर जेट के फ्यूल टैंक" को भी निशाना बनाया.
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ईरान ने तेल टैंकरों को होर्मुज से गुजरने दिया
व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उन्हें एक "गिफ्ट" भेजा है: 10 तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी जा रही है. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम दो और युद्धपोत भेजने वाले हैं.
ट्रंप ने कहा, "हमने आठ युद्ध रुकवाए. हम एक और जीत रहे हैं, मैं आपको बताता हूं. हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं. वे बातचीत कर रहे हैं, और वे एक डील करना चाहते हैं, लेकिन वे यह कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने ही लोगों द्वारा मारे जाएंगे. ऐसा किसी देश का हेड कभी नहीं हुआ जो ईरान का हेड बनने से कम इस काम को चाहता हो.