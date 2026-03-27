Iran War Live Updates: ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की डेडलाइन 10 दिन बढ़ाई, बोले- बातचीत 'बहुत अच्छी' चल रही

ईरान ने तेल टैंकरों को होर्मुज से गुजरने दिया

व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उन्हें एक "गिफ्ट" भेजा है: 10 तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी जा रही है. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम दो और युद्धपोत भेजने वाले हैं.

ट्रंप ने कहा, "हमने आठ युद्ध रुकवाए. हम एक और जीत रहे हैं, मैं आपको बताता हूं. हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं. वे बातचीत कर रहे हैं, और वे एक डील करना चाहते हैं, लेकिन वे यह कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने ही लोगों द्वारा मारे जाएंगे. ऐसा किसी देश का हेड कभी नहीं हुआ जो ईरान का हेड बनने से कम इस काम को चाहता हो.