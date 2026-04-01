Iran War Live Updates: हमसे तेल खरीदो, नहीं तो होर्मुज जाकर तेल लेने की हिम्मत जुटाओ, अमेरिका नहीं करेगा किसी देश की मदद: ट्रंप
Published : April 1, 2026 at 7:17 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 7:38 AM IST
अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध का आज बुधवार को 33वां दिन है. इजराइल और अमेरिका का ईरान पर हवाई हमला जारी है. वहीं ईरान की ओर से भी इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. मंगलवार को इजरायल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सायरन बज उठे. यह देश का वह हिस्सा है जिसे हाल के दिनों में बार-बार निशाना बनाया गया. इजरायल की सेना ने यह भी बताया कि उसने यमन से छोड़े गए दो ड्रोन मार गिराए हैं. यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शनिवार को अपने पहले मिसाइल हमले के साथ इस युद्ध में प्रवेश किया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध समाप्त करने के लिए जल्द ही कोई समझौता नहीं हो पाता है तो ईरान के ऊर्जा संसाधनों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया जाएगा. इसमें संभवतः पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले संयंत्र भी शामिल हो सकते हैं. ट्रंप बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि वे कूटनीतिक प्रगति कर रहे हैं, हालांकि तेहरान सीधे तौर पर बातचीत करने से इनकार करता है. इसके साथ ही ट्रंप ने 'न्यूयॉर्क पोस्ट' को बताया कि वाशिंगटन, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ के साथ बातचीत कर रहा है. रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर जिन्होंने सोशल मीडिया पर अमेरिका का मजाक उड़ाया है ने पाकिस्तान की मध्यस्थता से हो रही इन वार्ताओं को अमेरिकी सैनिकों की हालिया तैनाती के लिए एक बहाना मात्र बताकर खारिज कर दिया.
एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में काफी प्रगति हो रही है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि जल्द ही कोई समझौता नहीं हो पाता है, और यदि होर्मुज को तुरंत फिर से नहीं खोला जाता है, तो अमेरिका अपने हमले को और व्यापक कर देगा और बिजली संयंत्रों, तेल के कुओं, खार्ग द्वीप तथा संभवतः विलवणीकरण संयंत्रों को भी पूरी तरह से तबाह कर देगा. अमेरिका पहले ही खार्ग द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बना चुका है. ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सैनिक उसके क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो वह खाड़ी के अरब देशों पर अपना जमीनी हमला शुरू कर देगा और फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देगा.
इस बीच, ईरान ने कुवैत में एक महत्वपूर्ण जल और बिजली संयंत्र पर हमला किया और इजरायल में एक तेल रिफाइनरी भी हमले की चपेट में आ गई. लेबनान में अधिकारियों ने बताया कि 1200 से अधिक लोग मारे गए हैं, और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं. लेबनान में छह इजराइली सैनिक मारे गए हैं, जबकि इस युद्ध में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए हैं. वैश्विक ऊर्जा संकट की चिंताओं के बढ़ने के साथ ही तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर कहा कि जिन देशों ने इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है, वे या तो अमेरिका से तेल खरीदें या फिर 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जाकर तेल लेने की हिम्मत जुटाएँ'.
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस बात को याद रखेगा कि फ्रांस ने इस मामले में 'कोई मदद नहीं की'. अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध में आने वाले दिन निर्णायक साबित होंगे. वहीं, ईरान ने घोषणा की कि एक हमले में उसके एक शीर्ष सैन्य अधिकारी, जमशेद एशाघी, की मौत हो गई है. हेगसेथ ने यह भी कहा कि ट्रंप समझौता करने के लिए तैयार हैं और अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो अमेरिका इस युद्ध को और भी ज्यादा तेजी से जारी रखेगा.
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अमेरिका ईरान में 'काम पूरा कर रहा है': ट्रंप
ट्रंप ने अंदाजा लगाया कि अमेरिका यह लड़ाई शायद दो हफ़्तों में या शायद काम पूरा करने में कुछ दिन और लेकर खत्म कर देगा. उन्होंने कहा,'हम उनकी हर एक चीज को खत्म कर देना चाहते हैं.' लड़ाई के लिए बार-बार चार या पांच मकसद गिनाने के बावजूद ट्रंप ने कहा कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था उनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा, और वह मकसद हासिल कर लिया गया है. उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वह मकसद हासिल हो गया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अगले कुछ हफ्तों के अंदर ईरान के साथ कोई समझौता कर सकता है, लेकिन साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम कुछ पुलों पर हमला करेंगे. हमारे दिमाग में कुछ अच्छे पुल हैं लेकिन अगर वे बातचीत की मेज पर आते हैं तो यह अच्छी बात होगी.' (AP)
ट्रंप ने ईरान से US के हटने के बाद गैस की कीमतों में भारी गिरावट की भविष्यवाणी की
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही अमेरिका ईरान में अपने मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करेगा, घरेलू गैस की कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी. मंगलवार को ओवल ऑफिस से बोलते हुए राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि संघर्ष का अंत ही अमेरिकी गाड़ी चलाने वालों को आर्थिक राहत देने की मुख्य कुंजी है. मुझे बस ईरान से हटना है और हम बहुत जल्द ऐसा करेंगे और कीमतें तेजी से नीचे गिरेंगी. ट्रंप ने रिपोर्टरों से कहा, जब उनसे पंप पर कीमतें कम करने के लिए किसी खास योजना के बारे में पूछा गया. राष्ट्रपति का यह आशावादी नजरिया ऐसे समय में आया है जब घरेलू ईंधन की कीमतें 2022 के बाद पहली बार 4 अमेरिकी डॉलर प्रति गैलन से ज्यादा हो गई है. ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अंतरराष्ट्रीय तेल की उपलब्धता में लगातार रुकावट डाल रहा है, जिससे ऊर्जा का खर्च लगभग चार सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (AAA) के डेटा के अनुसार, मंगलवार को पूरे देश में स्टैंडर्ड पेट्रोल की औसत कीमत 4.02 यूएसडी प्रति गैलन तक पहुंच गई. यह आंकड़ा 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने से पहले दर्ज की गई कीमतों के मुकाबले 1यूएसडी से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाता है.
ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों को ये कहकर लगाई सीधी फटकार
ईरान में चल रहे युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावी रूप से बंद होने से जुड़े बढ़ते वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जेट ईंधन की कमी से जूझ रहे देशों को एक कड़ा संदेश जारी किया. उन्होंने विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को निशाना बनाया. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'वे सभी देश जिन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण जेट ईंधन नहीं मिल पा रहा है - जैसे कि ब्रिटेन, जिसने ईरान को खत्म करने की कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था - उनके लिए मेरे पास एक सुझाव है- नंबर 1, अमेरिका से खरीदें, हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है और नंबर 2, थोड़ी हिम्मत जुटाएं, स्ट्रेट पर जाएं और बस उसे 'ले लें' (छीन लें). आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा. अमेरिका अब आपकी मदद के लिए वहां मौजूद नहीं रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे लिए मौजूद नहीं थे. ईरान, असल में पूरी तरह से तबाह हो चुका है. मुश्किल काम हो चुका है. जाइए और अपना तेल खुद हासिल कीजिए! राष्ट्रपति DJT.' ट्रंप की ये टिप्पणियाँ अमेरिका की ओर से अपने सहयोगियों के प्रति अब तक की सबसे सीधी फटकारों में से एक है. यह फटकार ईरान में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अभियानों का समर्थन करने से उनके इनकार और फारसी खाड़ी में व्यवधानों के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट को लेकर दी गई है.