Iran War Live Updates: हमसे तेल खरीदो, नहीं तो होर्मुज जाकर तेल लेने की हिम्मत जुटाओ, अमेरिका नहीं करेगा किसी देश की मदद: ट्रंप

ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों को ये कहकर लगाई सीधी फटकार

ईरान में चल रहे युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावी रूप से बंद होने से जुड़े बढ़ते वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जेट ईंधन की कमी से जूझ रहे देशों को एक कड़ा संदेश जारी किया. उन्होंने विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को निशाना बनाया. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'वे सभी देश जिन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कारण जेट ईंधन नहीं मिल पा रहा है - जैसे कि ब्रिटेन, जिसने ईरान को खत्म करने की कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था - उनके लिए मेरे पास एक सुझाव है- नंबर 1, अमेरिका से खरीदें, हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है और नंबर 2, थोड़ी हिम्मत जुटाएं, स्ट्रेट पर जाएं और बस उसे 'ले लें' (छीन लें). आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा. अमेरिका अब आपकी मदद के लिए वहां मौजूद नहीं रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे लिए मौजूद नहीं थे. ईरान, असल में पूरी तरह से तबाह हो चुका है. मुश्किल काम हो चुका है. जाइए और अपना तेल खुद हासिल कीजिए! राष्ट्रपति DJT.' ट्रंप की ये टिप्पणियाँ अमेरिका की ओर से अपने सहयोगियों के प्रति अब तक की सबसे सीधी फटकारों में से एक है. यह फटकार ईरान में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अभियानों का समर्थन करने से उनके इनकार और फारसी खाड़ी में व्यवधानों के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट को लेकर दी गई है.