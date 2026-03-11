ETV Bharat / international

Iran War Updates: होर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी, अमेरिका ने माइंस बिछाने वाले जहाजों को उड़ाया

Published : March 11, 2026 at 7:28 AM IST

Updated : March 11, 2026 at 7:42 AM IST

तेहरान: ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध का आज 12वां दिन है. इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले लगातार जारी है. वहीं, ईरान की ओर से भी इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है. इजराइल लेबनान में ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह पर हमला कर रहा है, जबकि ये लड़ाके इजराइल में रॉकेट दाग रहा है. पूरे इलाके में हताहतों की संख्या बढ़ रही है. एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में अब तक 1300 लोगों के मारे जाने की आशंका है. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले 24 घंटों में लेबनान में 100000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं. ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से तेहरान में कम से कम 460 लोग मारे गए हैं और 4,309 घायल हुए हैं. लड़ाई शुरू होने के बाद से लेबनान में लगभग 7,60,000 लोग बेघर हुए हैं. ईरान सीजफायर को लेकर बातचीत से मना कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लड़ाई 'जल्द' खत्म हो सकती है. वहीं आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी से एक लीटर भी तेल बाहर नहीं जाने देने की धमकी दी है. ईरान का कहना है कि अमेरिका-इजराइल ने इस्फहान में एक यूनेस्को हेरिटेज साइट को नुकसान पहुंचाया है. इस बीच नए फुटेज से यह संभावना बढ़ गई है कि अमेरिकी मिलिट्री ने एक ईरानी एलिमेंट्री स्कूल पर हमला किया जहाँ एक धमाके में कम से कम 165 लोग मारे गए जिनमें ज्यादातर बच्चे थे. दूसरी ओर ग्लोबल मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया क्योंकि तेल की कीमतें 120 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, फिर 90 अमेरिकी डॉलर से नीचे गिर गई, जिससे थाईलैंड और मिस्र जैसे देशों ने इमरजेंसी फ्यूल बचाने के उपाय लागू किए.

LIVE FEED

7:28 AM, 11 Mar 2026 (IST)

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में माइंस लगाने वाले ईरानी जहाजों को उड़ाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक तीखे शब्दों वाला बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट में माइंस लगाने से बचने को कहा और चेतावनी दी कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो मिलिट्री नतीजों को भुगतना होगा. उन्होंने यह बात ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कही. ट्रंप ने कहा, 'अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई माइंस लगाई है और हमारे पास ऐसा करने की कोई रिपोर्ट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें तुरंत हटा दिया जाए! अगर किसी वजह से माइंस लगाई गई थी और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान के लिए मिलिट्री नतीजे पहले कभी नहीं देखे गए लेवल के होंगे. दूसरी तरफ, अगर वे जो लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो यह सही दिशा में एक बड़ा कदम होगा!' इसके तुरंत बाद ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 10 माइन बिछाने वाले ईरानी जहाजों पर हमला किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया.

Last Updated : March 11, 2026 at 7:42 AM IST

