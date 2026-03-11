Iran War Updates: होर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी, अमेरिका ने माइंस बिछाने वाले जहाजों को उड़ाया

अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में माइंस लगाने वाले ईरानी जहाजों को उड़ाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक तीखे शब्दों वाला बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट में माइंस लगाने से बचने को कहा और चेतावनी दी कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो मिलिट्री नतीजों को भुगतना होगा. उन्होंने यह बात ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कही. ट्रंप ने कहा, 'अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई माइंस लगाई है और हमारे पास ऐसा करने की कोई रिपोर्ट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें तुरंत हटा दिया जाए! अगर किसी वजह से माइंस लगाई गई थी और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान के लिए मिलिट्री नतीजे पहले कभी नहीं देखे गए लेवल के होंगे. दूसरी तरफ, अगर वे जो लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो यह सही दिशा में एक बड़ा कदम होगा!' इसके तुरंत बाद ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 10 माइन बिछाने वाले ईरानी जहाजों पर हमला किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया.